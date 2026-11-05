Özlale, FUPS Bank iznini 20 milyar TL\'lik kaçırma iddiasıyla Meclis\'e taşıdı

(TBMM) - YENİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, fon soruşturmasına ilişkin yaptığı açıklamada, BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu'na, Tosmur Grubu'na bağlı FUPS Bank'a dijital banka kurma izninin hangi gerekçeyle verildiğini, 20 milyar lirayı yurt dışına kaçırdığı iddia edilen Osman Arıkan Nacar'ın para transferlerinde FUPS Bank'ı kullanıp kullanmadığını sordu. Özlale, "Tamamıyla nişasta üreticisi küçük bir şirkete dijital banka iznini nasıl verdiniz? Bu FUPS Bank sizden bu dijital banka iznini hangi kabiliyetini, hangi kalifikasyonunu görerek aldı" ifadelerini kullandı.

AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplanan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarının 2027 yılı bütçesi, kesin hesabı ve Sayıştay Raporları görüşülüyor. Komisyonda, gruplar adına konuşmaların ardından milletvekilleri değerlendirmelerde bulundu.

AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, fon krizine ilişkin sorumluların ortaya çıkarılması gerektiğini belirterek, "Fon krizi var. Muhalefetin söylediklerinden farklı bir şey söylemiyoruz. Bakanımız da öyle söylüyor, Cumhurbaşkanımız da. Sonuna kadar gidilmeli. Kim ne yaptıysa ortaya çıkarılmalı. Ama biz yıllarca uğraştığımız bu finansal piyasaları da düşünerek yapmalıyız" değerlendirmesinde bulundu.

Benzer krizlerin başka ülkelerde de yaşandığını belirten Erdem, "Bazen bir adım geri atarsın ama sıçrarsın" dedi. Erdem, yaşananların gereğinin yapılmasının yanı sıra finansal piyasaların düzeltilmesi için de çalışılması gerektiğini söyledi.

OLUÇ: "FRENSİZ BİR BORÇLANMA STRATEJİSİ VAR SANKİ"

DEM Parti Antalya Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç, bütçedeki faiz giderlerinin yıllar içinde ciddi biçimde arttığını belirterek kamu harcamalarını ve borçlanma politikasını eleştirdi. Oluç, "Her bütçede dikkatimizi çeken bir şey var. O da faiz giderleri. Gerçekten yıllar itibarıyla baktığımızda çok ciddi bir büyüme olduğu görünüyor. Son iki yılda neredeyse bir kat artış sergilemiş faiz giderleri. Bu ciddi bir sorun" ifadelerini kullandı.

Borçlanmanın bazı işlerin yürütülmesi için gerekli olduğunu ancak izlenen politikayı eleştirdiğini belirten Oluç, şunları kaydetti:

"Ama burada frensiz bir borçlanma stratejisi var sanki. Dolayısıyla gerekli olan borçlanma yerine gereksiz ve verimsiz kamu harcamaları nedeniyle artan bir borçlanma var. Bu ciddi bir sorun ve bunu da yüksek faizli borçlanmayla finanse etmeye çalışan bir anlayış var. Bu konuda herhangi bir değişim bugüne kadar yaşanmadı."

Esnaftan kendisine gelen mesajlarda vergi ve SGK borçları için faizsiz yapılandırma talebinin öne çıktığını da aktaran Oluç, "Burada çok ciddi bir sorun yaşanıyor. Esnaf biraz rahatlamak için taleplerde bulunuyor. Bunu da dikkate almak gerekiyor" diye konuştu.

AKAY, KAMU KURUMLARININ ALACAKLARINI SORDU

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Türkiye Varlık Fonu, Türkiye Sigorta ve İşsizlik Sigortası Fonu'nun alacaklarına ilişkin daha önce yönelttiği soruları hatırlatarak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın bütçe görüşmelerinde de bu konuyu gündeme getirdiklerini söyledi.

Akay, söz konusu görüşmelerde İŞKUR Genel Müdürü'nün Takasbank para piyasasında 2,9 milyar liralık alacak bulunduğunu ifade ettiğini aktardı. Bu alacağın tahsil edilse bile kamu zararı sorununun ortadan kalkmayacağını savunan Akay, Türkiye Sigorta'nın yatırımlarının ve tahsil edemediği alacaklarının da açıklanmasını istedi.

Devlet iç borçlanma senetlerinin teminat alınmadan Tera'ya verildiğine ilişkin kamuoyuna yansıyan iddiaları da gündeme getiren Akay, "Bütün bunların araştırılıp açıklığa kavuşturulması gerekiyor" dedi.

ÖZLALE: "FUPS BANK'A DİJİTAL BANKA İZNİ NASIL VERİLDİ"

YENİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, komisyonda görüşmeler başlamadan önce vekiller arasında çıkan tartışma esnasında kullandığı "şerefsiz" ifadesine yönelik, "Sabah seansında ne bana yakışan ne de o söylediğim kişinin hak ettiği bir hakaretten dolayı hem kendisinden hem de sizden özür dilerim, kusura bakmayın" dedi.

BDDK tarafından FUPS Bank'a verilen dijital bankacılık iznini ve bankanın kurucularının diğer şirketleriyle fon soruşturmasında adı geçen Osman Arıkan Nacar arasındaki bağlantıları gündeme taşıdı. Öte yandan Özlale, Tosmur Grubu'na bağlı FUPS Bank'a dijital banka kurma izninin hangi gerekçeyle verildiğini sordu. Tosmur Grubu'nun nişasta üretimi dışında faaliyet göstermediğini söyleyen Özlale, grubun sahiplerinin başka bir şirketinde çalıştığını tespit ettiklerini belirttiği Osman Arıkan Nacar'ın yurt dışına milyarlarca lira kaçırdığı iddiasını aktardı.

Özlale, Nacar'ın söz konusu para transferlerinde FUPS Bank'ı kullanıp kullanmadığının açıklığa kavuşturulmasını isteyerek, BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e şu soruları yöneltti:

"Tosmur Grup diye bir grup var. Bu Tosmur Grubu bir nişasta üreticisi, Omnia Nişasta'nın üreticisi, Tosmur Ailesi'nin. Bunlar nişastadan başka hiçbir şey yapmazken her ne hikmetse bu Tosmur Grubu'na bir dijital banka ruhsatı veriliyor. Dijital bankanın adı da FUPS Bank, kurucuları da Tosmur ailesinin üyeleri. Şimdi bu Tosmur ailesinin bir kuruluşu daha var, o da Kilikya Tarım. Bu Kilikya Tarım'ın çalışanlarından bir tanesi bizim tespitimize göre ünlü Osman Arıkan Nacar. Yani 20 milyar TL'yi yurt dışına kaçırdığı iddia edilen ve sadece çok küçük bir kısmını tövbe hesabına iade ettikten sonra hala yurt dışında olan kişi.

Ben burada Sayın BDDK Başkanı'na soruyorum: Tamamıyla nişasta üreticisi küçük bir şirkete dijital banka iznini nasıl verdiniz? Bu FUPS Bank sizden bu dijital banka iznini hangi kabiliyetini, hangi kalifikasyonunu görerek aldı, Sayın Bakan? Bu şirketin sahiplerinin başka bir şirkette çalıştığını tespit ettiğimiz Osman Arıkan Nacar yurt dışına milyarlarca lirayı hangi kanallar üzerinden kaçırdı? FUPS Bank üzerinden mi kaçırdı? Bir nişasta üreticisinin banka kuruluşuna, dijital banka kurmasına nasıl izin verdiniz?"

KARACA, SPK BAŞKANI'NIN MEHMET ŞİMŞEK'E VERDİĞİ İDDİA EDİLEN TASLAK METNİ SORDU

CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in 2025 yılında manipülasyon yapıldığını bildiğini açıklamasına karşın, bu konuda yasal düzenleme yapılması için geçen sürede adım atılmadığını söyledi. Karaca, Şimşek'in SPK tarafından hazırlandığı iddia edilen taslak metne ilişkin verdiği yanıtı ve düzenlemenin neden hala hayata geçirilmediğini sordu. Karaca, şöyle konuştu:

"Sayın Bakan, 'Biliyoruz' dediniz. Yine size bağlı kurumun o dönemki başkanı Ömer Gönül de aynı cümleleri kurdu. ve bu konuşmadan sonra bir ay beklendi. Hiçbir şey yapılmadı. Ocak sonunda SPK başkanının size bir taslak metin gönderdiği iddia ediliyor. ve bu taslak metni sizin incelediğiniz ve şöyle bir yanıt verdiğiniz iddia ediliyor: 'Taslağın geneline ilişkin bir olumsuzluk olmamakla birlikte sektör temsilcilerinden gerekli temsilcilerle gerekli görüşmeler yapılsın, ivedilikle uygulamaya alınsın' biçiminde bir yazı. Bu yazıyı gönderdiğinizde bu iddia doğru mudur? Eğer bu yazı doğruysa ve buna rağmen hala bu konuda bir yasal düzenleme yapılmamış ise bunun sorumlusu kimdir Sayın Bakan?"

KAYA'DAN "FON KRİZİ" TEPKİSİ: "BU İŞİN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ"

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Adalet Kaya, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in fonlarda manipülasyon yapıldığını bildiğini açıklamasına rağmen 10 ay boyunca neden harekete geçilmediğini sordu. Şaibeli fonların büyüklüğünün bu süreçte milyarlarca lira arttığını belirten Kaya, süreçte kimlerin korunduğunun ve kimlerin olağanüstü kazanç sağladığının açıklanmasını istedi.

Kaya, fon krizinin arkasındaki siyasi ilişkilerin ve süreçte içeriden bilgi alanların açıklığa kavuşturulması gerektiğini belirterek, "Bu soruların yanıtını alana dek biz sormaya devam edeceğiz. Bu işin peşini bırakmayacağız" dedi.

Kaya, bütçe görüşmeleri başlamadan önce fon mağdurlarının hak kayıplarının giderilmesi amacıyla komisyona getirilen kanun teklifine ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Teklifi savunmak üzere komisyona gelen bürokratların bir hafta sonra sorgulananlar listesine alındığını söyleyen Kaya, "Borsa İstanbul Genel Müdürü tutuklandı. Takasbank Genel Müdürü gözaltına alındı, adli kontrol ile serbest bırakıldı. Yani vurgunda payı ya da ihmali olanlara, ayrıca olayın üstünü örtmek için bir de yasa yaptırdınız" şeklinde konuştu.