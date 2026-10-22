Özlale, Şimşek'e MASAK'ın Borsa ve fon denetimleri için soru önergesi verdi - Son Dakika
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Özlale, Şimşek'e MASAK'ın Borsa ve fon denetimleri için soru önergesi verdi

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Özlale, Şimşek\'e MASAK\'ın Borsa ve fon denetimleri için soru önergesi verdi
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YENİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, Bakan Mehmet Şimşek'e MASAK'ın 2023'ten bugüne Borsa İstanbul ve yatırım fonlarındaki denetimlerini sordu. Özlale, fonlardaki spekülasyon iddialarına rağmen MASAK raporlarında inceleme sonuçlarının açıkça yer almadığını belirtti.

(ANKARA) - YENİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e, "2023, 2024, 2025 ve 2026 yıllarından bugüne kadar MASAK tarafından doğrudan veya ilgili denetim birimleri aracılığıyla Borsa İstanbul AŞ nezdinde herhangi bir yerinde denetim, inceleme veya araştırma gerçekleştirilmiş midir? Aynı dönemde Borsa İstanbul'da işlem gören paylar, yatırım fonları, portföy yönetim şirketleri ve bunlarla bağlantılı finansal hareketler hakkında kaç inceleme yapılmıştır?" sorularını yöneltti.

Özlale, Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'in yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

Önergede, 2 Aralık 2025 tarihinde Hazine ve Maliye Bakanı başkanlığında gerçekleştirilen Finansal İstikrar Komitesi toplantısında fonlarda yaşanan spekülasyonun ele aldındığını, bu konuda Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) açıklamasının olduğunu belirten Özlale, bu toplantıya rağmen MASAK'ın kamuoyuna açık faaliyet raporlarından söz konusu fonlara ilişkin herhangi bir inceleme yapılıp yapılmadığı, yapılmışsa hangi bulgulara ulaşıldığı ve ilgili kurumlara ne zaman bildirimde bulunulduğunun anlaşılamadığını vurguladı.

MASAK'ın denetim ve inceleme faaliyetlerinin kapsamının ve sonuçlarının açıklığa kavuşturulması gerektiğini ifade eden Özlale Şimşek'e şu soruları yöneltti:

"- 2023, 2024, 2025 ve 2026 yıllarından bugüne kadar MASAK tarafından doğrudan veya ilgili denetim birimleri aracılığıyla Borsa İstanbul AŞ nezdinde herhangi bir yerinde denetim, inceleme veya araştırma gerçekleştirilmiş midir? Aynı dönemde Borsa İstanbul'da işlem gören paylar, yatırım fonları, portföy yönetim şirketleri ve bunlarla bağlantılı finansal hareketler hakkında kaç inceleme yapılmıştır? Bu çalışmaların tarihleri, kapsamları ve yıllara göre dağılımı nedir?

Borsa İstanbul'da piyasa manipülasyonu yapıldığına ilişkin iddiaların kamuoyuna yansımasına ve ilgili kamu kurumlarının olağan dışı işlemlere ilişkin açıklamalarına rağmen, MASAK'ın faaliyet raporlarında bu iddialara yönelik incelemelerin kapsamı ve sonuçları neden ayrı ve açık biçimde görülememektedir? Söz konusu incelemeler faaliyet raporlarının hangi bölümlerinde ve hangi istatistikler kapsamında yer almaktadır?

MASAK tarafından 2023 yılından bu yana Borsa İstanbul'da işlem gören paylar, yatırım fonları ve portföy yönetim şirketleriyle bağlantılı olarak gerçekleştirilen incelemelerde suç gelirlerinin aklanması, şüpheli para hareketleri, ilişkili hesaplar arasında olağan dışı transferler veya gerçek faydalanıcıların gizlenmesine yönelik herhangi bir bulguya rastlanmış mıdır? Rastlanmışsa bu bulguların yıllara ve işlem türlerine göre dağılımı nedir?

2023 yılından bu yana MASAK'a sermaye piyasası işlemleri, yatırım fonları ve portföy yönetim şirketleriyle bağlantılı kaç şüpheli işlem bildirimi ulaşmıştır? Bu bildirimlerin kaçı hakkında ileri analiz veya inceleme gerçekleştirilmiştir? Söz konusu incelemeler sonucunda kaç gerçek ve tüzel kişi hakkında rapor düzenlenmiş, bu raporlardan kaçı SPK'ya, Cumhuriyet Başsavcılıklarına veya diğer yetkili kurumlara iletilmiştir? İlk tespit tarihleri ile ilgili kurumlara yapılan bildirimlerin tarihleri nelerdir?

Vergi Denetim Kurulu'nun 2025 Yılı Faaliyet Raporu'nda, 5549 sayılı kanun kapsamında 237 yükümlülük denetiminin ve 19 aklama suçu incelemesinin tamamlandığı belirtilmektedir. Söz konusu denetim ve incelemelerden kaçı Borsa İstanbul, yatırım fonları, portföy yönetim şirketleri veya bunlarla bağlantılı finansal işlemler hakkındadır? Bu çalışmalar sonucunda herhangi bir şüpheli finansal işlem veya mevzuata aykırılık tespit edilmiş midir?

2 Aralık 2025 tarihinde başkanlığınızda gerçekleştirilen Finansal İstikrar Komitesi toplantısında, bazı yatırım fonlarının belirli paylarda ekonomik gerçeklikle açıklanamayan fiyat hareketlerine neden olduğu yönündeki tespitler üzerine MASAK'tan herhangi bir inceleme, araştırma veya rapor talep edilmiş midir? Edilmişse bu talebin tarihi ve kapsamı nedir? Söz konusu toplantıdan Eylül 2026'da yatırım fonlarına yönelik tedbirlerin uygulanmasına kadar geçen süreçte MASAK tarafından hangi incelemeler gerçekleştirilmiş, hangi bulgulara ulaşılmış ve ilgili kurumlara hangi tarihlerde bildirimde bulunulmuştur?

MASAK, SPK ve Borsa İstanbul arasında piyasa manipülasyonu şüphesi taşıyan işlemlerle bağlantılı para hareketlerinin tespitine yönelik düzenli bir bilgi paylaşımı veya erken uyarı mekanizması bulunmakta mıdır? Bulunuyorsa 2023 yılından bu yana bu mekanizma kapsamında kaç bildirim yapılmış, kaç inceleme başlatılmış ve kaç dosya adli makamlara iletilmiştir?

20 Ekim 2026 tarihinde katıldığınız televizyon yayımında sermaye piyasalarında gözetim ve denetim kurumlarının kapasitelerinin güçlendirileceğini açıkladınız. Bu kapsamda MASAK'ın yatırım fonları ve portföy yönetim şirketleriyle bağlantılı şüpheli finansal işlemleri tespit etme kapasitesinde herhangi bir personel, teknolojik altyapı veya kurumlar arası koordinasyon eksikliği belirlenmiş midir? Belirlenmişse bu eksiklikler nelerdir ve giderilmeleri amacıyla hangi tedbirler alınmıştır?

Borsa İstanbul'da ve yatırım fonlarında gerçekleştiği iddia edilen manipülasyonlarla bağlantılı finansal işlemler bakımından MASAK'ın geçmiş yıllardaki inceleme ve bildirim süreçlerinin zamanında ve yeterli biçimde yürütülüp yürütülmediğine ilişkin bakanlığınız tarafından herhangi bir idari değerlendirme veya inceleme yapılmış mıdır? Yapılmışsa hangi sonuçlara ulaşılmıştır? Herhangi bir inceleme yapılmamışsa yapılması planlanmakta mıdır?"

Kaynak: ANKA
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