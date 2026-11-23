(TBMM) - YENİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, fon krizine ilişkin altıncı dosyası olan "TERA'daki gölge hesaplar"ı açıkladı. TERA'nın iç kayıtlarında yabancı yatırımcı görünümü altında tutulan gizli hesaplar bulunduğunu belirten Özlale, 24 Eylül'ü 25 Eylül'e bağlayan gece bu hesaplarda 6 milyar 171 milyon lira ve 12 milyon 456 bin dolarlık bakiyenin sıfırlandığını söyledi. Paraların yurt dışındaki hesaplara aktarıldığını öne süren Özlale, bu esnada SPK'ya gönderilen pahalı hediyelere ilişkin faturaların da ellerinde bulunduğunu açıkladı.

YENİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, fon krizine ilişkin TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Özlale, "TERA'daki gölge hesaplar" isimli altıncı dosyayı açıkladığı toplantıda şunları söyledi:

"Bildiğiniz gibi sıradan bir vatandaş borsada bir tek hisse aldığında bile o hissenin kimin hesabına yazıldığı kuruşu kuruşuna bellidir. Peki milyarlarca liralık işlem borsa ekranında tek bir yabancı yatırımcının adına görünüyorsa eğer, o işlemde gerçekten kimin hissesi olduğunu, o işlemi kimin yaptığını ve yüz binlerce insanın dişinden, tırnağından arttırdığı birikimin kimin cebine gittiğini nasıl anlayacağız? Yani bizler, sizler, küçük yatırımcılar olarak bir hisse senedi aldığımız zaman bunun bütün kaydı tutuluyor. Ama bir yabancı yatırımcı acaba bir gölge hesap içerisinde yaptığı işlemlerden dolayı takip edilebiliyor mu?

"TERA, KRİZ PATLADIĞI GÜN VERİLERİNİ SİLDİ"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 21 Kasım'da kamuoyuna açıkladığı MASAK bulgularıyla bu sorunun peşine düştü ve çok önemli bir iş yaptı, kendilerini kutluyoruz. Londra'dan İsviçre'ye, Borsa İstanbul'a uzanan işlem zincirini ortaya çıkarttı. MASAK, Bahamalar'a kaçırılmak istenen 1 milyar 950 bin liralık hisse transferini durdurdu. Başsavcılık da yurt dışına çıkarılan varlıkların Türkiye'ye iadesi için yabancı adli makamlara başvurdu. Bu soruşturmada savcılığın tek bir tane eleştirilecek yeri varsa o da şudur: Krizin patladığı o ilk gün, TERA'nın merkezine baskın yapılmaması ve oradaki bilgisayarlara, telefonlara, sunuculara, tüm dijital verilere anında el konulamaması olmuştur. Bunu nereden görüyoruz? Elimizde TERA'daki faturalar var. Bu faturalarda 16 Eylül'de TERA adına kesilmiş 2 bin 808 euroluk sunucu yedekleme ve kopyalama faturası var. Burada bir işleme başlanmış ve 10 gün boyunca orada bir yedekleme ve kopyalama yapmış.

"842 MASRAF KAYDININ FATURASI YOK, ALTI YABANCI DOSYA ŞİFRELİ"

İlk gün eğer o merkeze gidilseydi, 10 gün içerisinde o silinen kayıtlara ulaşılabilirdi. Bugün elimizde 9 bin 981 dosyalık arşivde bile 842 masraf kaydının faturası klasörde yok. Altı yabancı dosya şifreli, bunu çözemiyoruz. Ama çözdüğümüz kadarıyla o faturalara bakıp bugün sizlerle çok önemli gördüğümüz bir dosyayı kamuoyuna açıklayacağız. Telaşla silmedikleri, kendi elleriyle kestikleri faturalar ve incelediğimiz iç kayıtlarda bile aslında biz bu gölge hesapta kimin 24 Eylül'den 25 Eylül'e o paraları kaçırdığını görebiliyoruz.

"KAĞIT ÜZERİNDE LONDRA'DA KURULU ŞİRKET"

Küçük yatırımcıya yıllarca şu söylendi: 'Korkmayın. Bu hisseleri aynı zamanda Londra'dan İngiliz kurumları da alıyor. İsviçre'den yabancı fon da bu hisselere ilgi gösteriyor.' Vatandaş da yabancıların da ilgi gösterdikleri bu hisse senedi fonlarına daha büyük güvenle yatırımlarını yaptı. Fon vurgununun yabancı ayağında, dış ülkedeki ayağında Gildencrest Capital diye eski adıyla TERA Europe olan kağıt üzerinde Londra'da kurulu bir şirket var. Yüzde 49'u Emre Tezmen'e, yüzde 40'ı babası Oğuz Tezmen'e ait. Şirketin bütün işleri İstanbul'da, TERA çalışanları tarafından yürütülüyor. Borsa kayıtlarında işlemi yapan taraf yabancı yatırımcı olarak görünüyor. İşlemin arkasındaki gerçek isimler resmi kayda yansımıyor.

"TABELA LONDRA'DA, DİREKSİYON MASLAK'TA"

10 gün içerisinde silemedikleri faturalardan anlamlı dosya oluşturduk. 2023'ten beri toplam 383 bin euro fatura kesilmiş. Yani İsviçre'deki şirket, dışarıdan gelen bağımsız bir yatırımcı falan değil, gizli defterin kirasını tahsil eden bir iç ortak. Londra'daki sözde İngiliz şirketinin İsviçre ve Bloomberg'e gelen faturalarını, İstanbul'daki kripto şirketinin ve Bodrum'daki araç kiralama şirketinin muhasebecilerin kestiğini gördük. İngiliz şirketinin isim değişikliğinin noter parasını Beyoğlu 24'üncü Noterliği'ne, İstanbul'daki bir banka hesabından ödemiş. Londra'daki yöneticinin İstanbul sokağında bindiği 34 NRE 267 plakalı kiralık arabanın faturası Bodrum'daki şirketten Londra'ya kesilmiş. Yani tabela Londra'da ama direksiyon Maslak'ta.

"SAHTE HESAPLAR OLUŞTURMUŞLAR"

İncelediğimiz iç kayıtlarda, bu düzeneğin yıllar içerisinde nasıl işlediğini görebiliyoruz. Dışarıdan bakınca borsada tek bir toplu yabancı hesap görüyorsunuz. Ama şirketin kendi bilgisayar ekranında devletin resmi ekranlarının arkasına kurdukları gizli bir ikinci defter var. İşte o gizli ikinci defterde, gölge defterde hesabın altında ayrı ayrı isimler var. Kimin adına, kaç hisse tutuluyor, kimin hesabına ne kadar nakit göründüğü bu ikinci defterde yazıyor. Gölge hesap dediğimiz şey, şirketin kendi defterlerinde kişi kişi tuttuğu bu alt hesaplar. Üstelik müşteri klasörlerini açtığımız zaman insanın gerçekten aklıyla alay eden yabancı müşteri kayıtları görüyoruz. Dubai'de Flat Book diye bir şirket adına hesap açılmış. Sisteme telefon numarası diye yedi tane '4' sekiz tane de '1' yazmışlar. E-posta hanesine internetten beş dakikada açılan tek kullanımlık sahte bir adres koymuşlar. Mauritius'da başka bir şirketin telefonuna sadece '12345678' diye yazmışlar. Yani sahte hesaplar oluşturmuşlar. Vatandaşa, 'küresel, kurumsal yatırımcı' diye yutturdukları iş, aslında bu kadar kof, bu kadar amatör, bu kadar uydurma.

"24 EYLÜL GECESİ PARALAR TEK TUŞLA SIFIRLANMIŞ"

Üstelik bu hesaplara İngiltere'deki özel bir feragat kağıdı imzalatıp yatırdıkları paranın müşteri korumasından çıkarılarak doğrudan şirketin kendi hesaplarına devredilmesine onay almışlar. 24 Eylül akşamı, bu gizli defterde bakiye taşıyan 24 hesapta, yaklaşık 6 milyar 171 milyon lira ve tam 12 milyon 456 bin dolar görülüyor. Bu 6 milyar küsurluk parayla 12 milyon 456 bin doların kırılımına baktığımız zaman Enver Çevik adına 1 milyar 692 milyon lira, Kemal Akkaya adına 1 milyar 314 milyon lira ve 1 milyon dolar, Shield Capital adına 1 milyar 586 milyon lira ve 11 milyon dolar, TERA Yatırım'ın kendi hesabına 517 milyon lira, Mehmed Nureddin Çevik, Masum Çevik ve Nermin Çevik adına toplam 929 milyon lira kayıtlı. Ayrıca Cayman Adaları'nda kurulu tek bir fon: Jupiter Growth'un gizli defterdeki hesabı da 3 milyar 754 milyon liraya ve 27 milyon dolara kadar şişmiş. 24 Eylül akşamı bu paraların sıfırlandığını görüyoruz. 24 Eylül gecesini, 25 Eylül sabahına bağlayan gece ne oldu? Devletin resmi ekranlarının arkasında kurdukları bu gizli defterde bu milyarlık bakiyeler 25 Eylül sabahı tek tuşla sıfırlanıyor. Peki biz bunu nereden gördük? Taksi kayıtlarına baktık. 25 Eylül sabaha karşı saat 03.24 ve 03.36'da personelin gece mesaisi kayıtlarına rastladık. Orada taksi kayıtlarında mali işler tarafına yazılan bilgide SPK tarafından talep edilen belgelerin hazırlanması ve ilgili çalışmaların tamamlanması amacıyla mali işlemler biriminde mesaiye kalınmış açıklaması var. İncelediğimiz döküme göre, 25 Eylül sabahı iç ekranda bakiyeler sıfır görünürken aynı sırada toplu saklama hesabında hisse adedi tek bir lot bile değişmiyor. Yani hesap sıfırlanıyor ama saklama tarafında hisse senedinde tek bir lot bile değişmiyor. Hisseler gerçekte kimin adına tutulmaya devam etti? Sıfırlanan o nakit bakiyeler hangi hesaplara işlendi? Gece 03.00'e kadar iç defterdeki o sıfırlamayı kim, kimin talimatıyla yaptı? Para ve hisseler nereye gitti?

"KAÇIŞ ROTASI: İNGİLTERE VE ÇEKYA"

Şimdi size bir kaçış rotası açıklayacağız: Milletin milyarlarca lirası ve milyonlarca hissesi, ülke ülke hangi banka kasalarına gitti; tek tek ortaya koyacağız. İlk başta İngiltere ve Çekya var. Başsavcılığa göre Londra ve Çekya'daki hesaplara 6 milyar 300 milyon lira gönderildi. Bunun yalnızca 2 milyar 200 milyon lirası geri döndü. Açıklanan işlemler itibarıyla geri dönmeyen 4 milyar 100 milyon liranın 3 milyar 400 milyon lirası doğrudan TERA yatırma ait. Bizim incelediğimiz dökümde Londra tarafında Citibank ve RBS, Çekya tarafında ise Fiobanka ve Ceská Sporitelna hesapları geçiyor. Hangi bankaya ne kadar gittiğinin ve her hesapta bugün ne kadar kaldığının açıklanmasını istiyoruz. Bu rahatlıkla bizim dahil olduğumuz protokoller çerçevesinde bulunabilir. İngiltere'de kritik bir hesap dondurma kararı da var. Serdar Turhan şu anda tutuklu. Ona bağlı Asset Management ve PSAL Capital'ın Barclays hesaplarında 29 milyon 236 bin sterlin İngiliz adli makamlarınca donduruldu. Bu varlıkların Türkiye iadesi bugün hangi aşamada? Bunlar çok önemli miktarlar. Bu varlıkların Türkiye'ye iadesi için bugün hangi aşamadayız?

"3 MİLYAR LİRA DEĞERİNDEKİ THY HİSSESİ BUGÜN HANGİ HESAPTA"

İngiltere ve Çekya'dan sonra işin bir de İsviçre ayağı var. Başsavcılık 2026'nın ilk aylarında Enver Çebi'nin İsviçre hesabında 4,5 milyar lira; Muhammed Yarız'ın İsviçre hesabında 500 milyon lira gönderildiğini açıkladı. Aynı dönemde yurt dışındaki hesaptan Burhan Tunç Özkan'a 1 milyar lira ödendiği açıklandı. Soruşturmaya yansıyan başka bir işlemde Selim Dağbaşı'nın Yarız'ın İsviçre'deki hesabına 14 milyon 500 bin dolar gönderdiği belirtiliyor. Yarız'ın İsviçre'ye yaptığı 25 milyon euro'luk bir transfer daha var. İncelediğimiz dökümde, bu işlemin adresi Cenevre'deki Edmund de Rothscild yani o ünlü Rothschild ailesinin oradaki portföy yönetim şirketi olarak geçiyor. Bu da önemli. Muhammed Yarız gibi Serdar Turhan gibi özel jetlerle mütedeyyin bürokratları Umre'ye gönderen iki kişi aynı zamanda yerli ve millilik kisvesi altında Türk Hava Yolları'nın (THY) hisseselerini Rothschild hesabına virmanlamışlar. Lüksemburg'daki, Edmund de Rothscild hesaplarına aktarılan hisselerin o gündeki toplam eğeri 2 milyar 931 milyon lira. Yani THY'nin yaklaşık 3 milyar liralık hisse senedini, Serdar Turhan ve Muhammed Yarız, Lüksemburg'daki Rothscild hesaplarına virmanlamışlar. Bunun yaklaşık 2 milyar 702 milyon lirası Serdar Turhan'a ait, 229 milyon lirası Yarız'a ait. Şimdi soruyoruz: Bu hisseler bugün hangi hesaplarda ve üzerinde ne kadarlık tedbir var? O gün 3 milyar değerinde olan THY hissesi bugün şu anda hangi hesapta ve üzerinde ne kadar tedbir var?

"7 AĞUSTOS'TA BÜTÜN BU KAÇIŞIN PLANI YAPILMIŞ"

Başsavcılığın açıklamasına göre kasım ayında 504 milyon lira değerinde olan hisse Bahamalar'da bir banka hesabına taşınıyor. 1 milyar 950 milyon liralık ikinci aktarımı ise MASAK son anda durduruyor. İncelediğimiz belgelerde bu bankanın adı Capital Union Bank olarak geçiyor. Üstelik 7 Ağustos tarihli bir iç masraf kaydında TERA yatırımın bu Bahamalar Bankası'nda hesap açması için İstanbul Ticaret Odası'ndan (İTO) belge istediği de kendi elleriyle yazılmış. 7 Ağustos'ta bütün bu kaçışın planı yapılmış. Şimdi gelen o 504 milyon liralık hisse paketinin akıbetini soruyoruz. Hisseler hala o Bahamalar'daki Capital Union'da duruyor mu? Yoksa akıbeti nedir? Başka bir hesaba mı geçti? Üzerinde tedbir mi var? Burada da edineceğimiz en önemli çıkarımlardan bir tanesi şu: 7 Ağustos'ta bu kaçışın planları zaten çoktan yapılmaya başlamış.

"FONZEDENİN PARALARI DÜNYANIN ÇEŞİTLİ YERLERİNDE"

Cayman Adaları, Dubai, Belçika ve İsveç; iç dökümde başka ülkeler de var. Yahya Suna ve Rouben Zakharian ile ilişkilendirilen Cayman merkezli, Shield Capital hesabında toplam 8 milyon dolarlık nakit çekimi gözüküyor. Dubai'deki Flatbook şirketinin Mashreqbank hesabına da yaklaşık 2 milyon 927 bin dolar gönderildiği kaydedilmiş. Bunun da peşine düşülürse eğer bu paranın nasıl kaçtığını biz size söylüyoruz. Orada karşılıkta buradaki fonzedenin parası var. Belçika'da, Paynowait üzerinden tam 1 milyon 687 bin euroluk, İsveç'te Swedbank üzerinden de 417 bin dolarlık işlem yapılıyor. Bu işlemlerde parayı perde arkasında nihayetinde kimin aldığı ve paranın bugün nerede olduğu banka kayıtlarıyla tek tek belirlenebilir. Yani bizler buradan sizlere bir yol gösteriyoruz. Bu yol izlenirse fonzedelerden kaçırılan paralar, dünyanın çeşitli yerlerindeler. Lüksemburg'da, Dubai'de, İsviçre'de, Cayman adalarında.

İÇ DEFTERLERDE ADI GEÇEN İSİMLER

İç defterde başka kimlerin adı geçiyor? Ümit Gümüş ismi karşımıza çıkıyor. Londra'daki dolar hesabından yaklaşık 1 milyon 627 bin dolar çekildiği gözüküyor. Aynı kişi ayrı bir hisse hesabındaki varlıkların değeri bir dönem tam 4 milyar 610 milyon liraya ulaşmış. Çekilen dolar hangi bankaya gitti? O milyarlık hisseler daha sonra kimin adına tutuldu? Levent Ağan ismi. Londra'daki iç deftere göre hesabına 79 milyon 200 bin lira yatırılmış ama hesabından 342 milyon lira çekilmiş. Aradaki fark tam 262 milyon 800 bin lira. Erhan Lütfü Akalın, kayıtlara göre yatırdığı tutarın yaklaşık 249 milyon 300 bin lira üzerinde para çekilmiş gözüküyor gölge defterde. Masum Çevik ve Nermin Çevik iç defterde Masum Çevik adına 129 milyon 500 bin liralık bir çekim kaydı var. Nermin Çevik adına ise ayrı bir hesapta 4 buçuk milyon euroluk bir bakiye görünüyor. Serhat Serdar Üstün, iç defterde 44 milyon 425 bin liralık bir çekim var. Ayrıca İngiltere'deki HSBC hesabına 216 bin 910 sterlin gönderildiğine dair kayıtlar var. Ünsal Ban ismi karşımıza çıkıyor. Ünsal Ban adına üç ülkeye uzanan işlem var. İngiltere'de TERA Europe'a 41 milyon lira, İsviçre'de Centrist'e 100 milyon lira ve Malta'ya 4 milyon euro. Malta'daki alıcı hesabın kime ait olduğunu ve bu işlemlere konu varlıkların bugünkü durumunu soruyoruz.

"BERABER HAREKET ETTİKLERİNE DAİR SOMUT BİLGİLER VAR"

Buradan çıkartılacak sonuç şu: Emre Tezmen, Enver Çevik, Kemal Akkaya, Ünsal Ban; bütün bu isimlere baktığımız zaman bunların aslında bu süreçte beraber hareket ettiklerine dair çok somut bilgiler var. Bunlar birbirlerinden ayrı bir şekilde hisse senedi piyasası ve fonlar üzerinde işlem yapan kişiler değil. Bunlara Muhammed Yarız'ı, Serdar Turhan'ı eklediğiniz zaman bu organizasyonun bir bütün olarak nasıl, ne hale geldiğini, ne kadar dallanıp budaklandığını görebiliyorsunuz. Döviz çekimleri ve komisyon kayıtlarından da bahsetmek istiyorum. Döviz işlemlerinin tutulduğu kayıtlarda Onur Talha Olur adına yaklaşık 47 milyon 521 bin dolar. A. ve R. Süzgün ile ilişkilendiren hesaplarda 9 milyon 250 bin dolar. L. C. Küpelioğlu adına yaklaşık 2 milyon 540 bin dolar tutarında bir çekim gözüküyor. İsak Henry Gabay adına İngiltere'de Coutts hesabıyla bağlantılı 360 bin sterlinlik hareket. Ahmet İplikçi adına da yaklaşık 685 bin dolarlık bir komisyon kaydı var. İşte biz de bütün bu kayıtların tamamının banka hareketleriyle eşleştirilmesini, ödemenin hangi hesaba ve gerçekte kime yapıldığının ortaya çıkarılmasını istiyoruz.

"ÜÇ SORUYA CEVAP ARIYORUZ"

Hangi kişinin yatırdığı para, hangi yabancı hesaba gitti? Bu paraların ne kadarı geri döndü? Dönmeyen kısmın ne kadarı hakkında tedbir var. İlk gün yapılmayan baskının, 10 günlük karanlığın ve klasörde bulunmayan 842 faturanın mutlaka peşine düşünülmesi lazım. Yurt dışına ulaştığı belirlenen para ve hisseler için ülke ülke, banka banka ne kadarına tedbir konduğu ve ne kadarının Türkiye'ye iade edildiğinin açıklanmasını istiyoruz. Başsavcılık tarafından Londra, İsviçre-Lugano, Akbank ve Takasbank banka dökümlerinin tamamı getirtilerek para trafiği eksiksiz şekilde ortaya konulsun. 24 Eylül'ü 25 Eylül'e bağlayan gece, saat 03.24'te iç defterde sıfırlanan hesaplar, resmi banka ve saklama kayıtlarıyla karşılaştırılsın. O ekranları kimin sıfırladığı, kayıp 842 faturanın akıbeti, SPK ve Borsa İstanbul'a kesilen hediye faturalarının kimlere teslim edildiği ve o sıfırlanan parayla hisselerin hangi kasalara geçtiği tek tek belirlensin. Dondurulan ve Türkiye'ye geri getirilen varlıklardan aylardır birikimine kavuşmayı bekleyen mağdur yatırımcılara ve ne zaman, hangi usulle bu yatırımcılara ödeme yapılacağı derhal kamuoyuyla paylaşılsın."

"7 MİLYARA YAKIN BİR PARA BİR GECEDE YURT DIŞINA KAÇIRILDI"

Özlale, açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Özlale toplam tutara ilişkin soruya şu yanıtı verdi:

"Sadece 24 Eylül'den 25 Eylül'e geçerken o bahsettiğimiz hesaplarda sıfırlanan para 6 milyarın üzerinde. Bir de aynı zamanda 12 milyon dolarlık döviz bakiyesi var. 7 milyar lira üzerindeki bir paranın 24 Eylül'den 25 Eylül'e geçerken sıfırlandığını, o sıfırlanan paraların hangi adrese gittiğini, kimlerin hangi hesabına aktarıldığını gösterdik. Bundan sonra eminiz ki şu ana kadar özellikle son dönemlerde TERA veri kayıtlarını, veri tabanını hassasiyetle inceleyen Cumhuriyet Başsavcılığı bu hesapların peşine düşecektir. Biz paraların kimin hesabından çıktığını ve hangi hesaba gittiğini bulduk. Bundan sonra izlenecek protokollerle beraber bu paraları orada kimin çektiğini, oraya virmanlanan hisselerin akıbetini, özellikle Londra'da üzerine tedbir konan hesapların ne durumda olduğunu bugün biz ilgili yetkililerden öğrenmek istiyoruz. Bugünkü dosyanın esasındaki ana teması şu: Dışarıda bir tane kurumsal yabancı yatırımcı gözüküyor. Fakat bu aslında bir yabancı yatırımcı değil. Bir bıyıklı yabancı ve bu bıyıklı yabancı bir iç hesap oluşturup bu iç hesap içerisinde de beraber çalıştığı kişilerin paralarını değerlendirip tek bir yabancı yatırımcı gibi hareket etmiş. Veri tabanının içine girdiğiniz zaman o gölge defterle karşılaşıyorsunuz. Ama şirketin veri tabanının içine girdiğiniz zaman orada aslında böyle bir kurumsal yabancı yatırımcı olmadığını, o kurumsal yabancı yatırımcının gölgesinde bir sürü şahsi hesaplar bulunduğunu ve bu şahsi hesapların 24 Eylül'den 25 Eylül'e geçtiğimiz günde taksi kayıt fişlerinden de gördüğümüz kadarıyla 7 milyara yakın bir parayı yurt dışına bir gecede kaçırdığını görüyoruz.

"BÜTÜN BUNLAR OLURKEN SPK'YA GÖNDERİLEN HEDİYELERİN FATURALARI DA VAR"

Bütün bunlar olurken SPK ne yapıyordu? Bütün bu işlemler olurken SPK'ya gönderilen hediyelerin faturaları var. Onlara sizler bakarsanız aslında bu süreç içerisinde görevini yapması gereken SPK'nın TERA Grup ile TERA Grup'un patronlarıyla ne kadar yakın ilişkide olduğunu rahatlıkla görebilirsiniz. Bizdeki hediyelerde pahalı vazolar, pahalı çikolatalar SPK'ya hediye olarak gönderiliyor diye geçiyor. Onlar paylaştığımız belgelerde var. SPK'nın zamanında bunları tespit etmediğini ama Emre Tezmen ile TERA ile SPK arasında hediyelerin gidip geldiğini, ilişkilerin oldukça yoğun yaşandığını bu kayıtlardan da tekrar görebiliyoruz."