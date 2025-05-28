Pakistan Başbakanı Şerif: "Pakistan'a saldırı söz konusu olursa, tüm gücümüzle karşılık veririz" - Son Dakika
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Pakistan Başbakanı Şerif: "Pakistan'a saldırı söz konusu olursa, tüm gücümüzle karşılık veririz"

28.05.2025 21:31
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- Pakistan Başbakanı Şerif: "Pakistan'a saldırı söz konusu olursa, tüm gücümüzle karşılık veririz" Azerbaycan'ın 107.

- Pakistan Başbakanı Şerif: "Pakistan'a saldırı söz konusu olursa, tüm gücümüzle karşılık veririz"

LAÇIN - Azerbaycan'ın 107. Bağımsızlık Günü dolayısıyla Laçın'da düzenlenen konserin açılışında konuşan Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, "Pakistan barış yanlısı bir ülkedir, bölgede barış ve refahı desteklemek istiyoruz ancak Pakistan'a saldırı söz konusu olursa, tüm gücümüzle karşılık veririz" dedi.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Azerbaycan-Pakistan Üçlü Zirvesi'nin ikinci toplantısının ardından Azerbaycan'ın 107. Bağımsızlık Günü dolayısıyla Laçın'da düzenlenen konserin açılışında konuştu. Pakistan'ın son birkaç hafta içinde kendisinden hem nüfus olarak, hem ekonomik olarak hem de dünyanın en modern mühimmatını, savaş uçaklarına sahip Hindistan'a karşı üstünlük sağlamayı başardığını hatırlatan Şerif, "22 Nisan tarihinde, işgal altındaki Cemmu ve Keşmir'in Pahalgam bölgesinde 26 kişinin hayatını kaybettiği çok üzücü bir olay yaşanmıştır. Ne yazık ki Hindistan, vakit kaybetmeden bu olayla ilgili Pakistan'a karşı asılsız suçlamalarda bulunmuş, gerçekleri çarpıtarak dünyaya Pakistan'ın bu sözde Pahalgam olayında sorumlu olduğu mesajını vermeye çalışmıştır. Biz, hiç vakit kaybetmeden bu konunun şeffaf ve güvenilir bir şekilde araştırılması için uluslararası bir soruşturma komisyonu kurulmasını teklif ettik. Ancak buna karşılık Hindistan, Pakistan'a saldırarak 33 masum vatandaşımızı öldürdü. Bu kişiler arasında çocuklar da vardı. Öldürülen 6 yaşında bir çocuğumuzun cenaze namazını kıldık. Kadınlar, yaşlılar da saldırıda hayatını kaybetti ve 55 vatandaşımız yaralandı" dedi.

Pakistan'ın savunması için karşılık vermek zorunda olduklarını ve kısa sürede 6 Hint savaş uçağını düşürdüklerini belirten Şerif, "Pakistan barış yanlısı bir ülkedir, bölgede barış ve refahı desteklemek istiyoruz ancak Pakistan'a saldırı söz konusu olursa, tüm gücümüzle karşılık veririz" dedi.

"Üç kardeş ülke, zor bir zamanı paylaşan bir aile gibi bir aradaydı"

Hindistan'ın ateşkes talebini kabul ettiğini ve savaşın ne pahasına olursa olsun önlenmesini istediğini belirten Şerif, "Bugün dikkatinize sunmak istediğim konu buydu. Azerbaycan, Ermenistan tarafından saldırıya uğradığında, Türkiye ve Pakistan Azerbaycan'ın yanında dimdik durdu. Pakistan, Hindistan tarafından saldırıya uğradığında is, çok değerli kardeşim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'deki kardeşlerimiz, ablalarımız, ağabeylerimiz Pakistan'ın yanında sarsılmaz bir kale gibi durdu. ve çok değerli kardeşim İlham Aliyev ve Azerbaycan'daki kardeşlerimiz de, vakit kaybetmeden Pakistan'a tam bir dayanışma göstermek için geldiler. Bu, tarihimizin en gurur verici anlarından biriydi. Üç kardeş ülke, zor bir zamanı paylaşan bir aile gibi bir aradaydı" dedi.

"Merak ediyorum, medeni dünyanın vicdanı bu vahşete ne zaman uyanacak?"

Bugün üç kardeş ülkenin bayraklarının Laçın bölgesinde dalgalanmasının onları daha da yükseklere çıkaracağının bir tezahürü olduğunu belirten Şerif, "İnşallah, hep birlikte refah yolunda yürüyeceğiz. Çok değerli iki kardeşime, Cemmu ve Keşmir'in haklı davasına verdikleri destek için ayrıca teşekkür etmek istiyorum. O güzel dağlık Keşmir bölgesinin değeri, Keşmirli özgürlük savaşçılarının kanıyla kırmızıya boyanmıştır. Onlarca yıl öncesine gidersek, zulme ve vahşiliğe karşı mücadele verdiler, direndiler ve hala dimdik ayaktalar. Bu mücadeleyi bırakmadılar ve Birleşmiş Milletler maddelerinde ve Güvenlik Konseyi kararlarında yer alan temel özgürlük haklarını elde edene kadar da asla bırakmayacaklar. Pakistan, Keşmir halkının davasının yanında sarsılmaz bir şekilde durmuştur. Türkiye de öyle, Azerbaycan da öyle. İnşallah, çok yakında bir gün, Keşmir halkı özgürlük hakkına kavuşacak ve esaretin pençesinden kurtulacaktır. Bayanlar ve baylar, Gazze'nin yürek burkan hikayesi de bundan farksız değildir. 52 bin Filistinli çocuk, kadın, genç erkek, yaşlı insan, öğretmen, doktor, mühendis ve işçi şehit edildi. ve ben şu anda konuşurken, onların kanı hala Gazze sokaklarında akıyor. Sanırım yakın tarihte bundan daha yürek burkan bir olay yaşanmadı. Merak ediyorum, medeni dünyanın vicdanı bu vahşete ne zaman uyanacak? İsrail'in gerçekleştirdiği bu barbarca eylem, en güçlü şekilde kınanmalıdır" dedi.

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Azerbaycan, Orta Doğu, Pakistan, Güvenlik, Savunma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pakistan Başbakanı Şerif: 'Pakistan'a saldırı söz konusu olursa, tüm gücümüzle karşılık veririz' - Son Dakika

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