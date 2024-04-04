Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Cüneyd: Türkiye ve Pakistan Güçlenmeye Devam Ediyor - Son Dakika
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Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Cüneyd: Türkiye ve Pakistan Güçlenmeye Devam Ediyor

Pakistan'ın Milli Günü Ankara'da kutlandı. Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yusuf Cüneyd, "Türkiye ve Pakistan, milletler topluluğu içinde gelişmeye ve güçlenmeye devam ediyor. Düşmanlarımız ne şekilde olursa olsun, kim olursa olsun yenilgiye uğratılacaktır. Çünkü biz her zaman birlik içinde olacağız" diye konuştu.

04.04.2024 23:04
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Pakistan'ın Milli Günü Ankara'da kutlandı. Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yusuf Cüneyd, "Türkiye ve Pakistan, milletler topluluğu içinde gelişmeye ve güçlenmeye devam ediyor. Düşmanlarımız ne şekilde olursa olsun, kim olursa olsun yenilgiye uğratılacaktır. Çünkü biz her zaman birlik içinde olacağız" diye konuştu.

Pakistan'ın Milli Günü, Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği Rezidansı'nda düzenlenen resepsiyon ile kutlandı. Çok sayıda yabancı misyon temsilcisi ve askeri ataşenin yanı sıra resepsiyona Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat katıldı. Tören iki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başladı. Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yusuf Cüneyd açılış konuşmasında şunlara değindi:

"Kültürel, dini, etnik ve sosyolojik mücadeleler nihayetinde iki ulus teorisi düşüncesiyle sonuçlandı ve Pakistan süreci bu şekilde gelişti. Bağımsızlığın ardından dostluk politikası, eşitlik politikası, komşularımıza karşı adil olma politikası ilan ettik. Her süreçte uluslararası toplumun bir parçası olma politikası ilan ettik ve Kaşmir sorunuyla sonuçlanan kaderin gizemli ve garip kararlarıyla en başından beri zorlanmamıza rağmen bu şekilde çabaladık. Ancak hayat devam ediyor ve devam etmek zorunda. Pakistan barışa inanıyor ve biz her zaman bunun için çabaladık ve çabalamaya da devam edeceğiz.

Pakistan ve Türkiye geleneksel olarak dost ülkeler değildir. Biz bundan çok daha fazlasıyız. Bizler, 'iki devlet tek millet'iz. Neden mi? Çünkü bizim bir tarihimiz var. İlişkilerimiz çok derinlere dayanıyor."

Cüneyd'in konuşmasının ardından iftar yemeğine geçildi. İftar yemeği sonrası konuk Bakanlar konuşma yaptı. Ticaret Bakanı Bolat, şöyle konuştu:

"BEŞ MİLYAR DOLARLIK İKİLİ TİCARET HACMİNE ORTA VADEDE ULAŞMAYI HEDEFLİYORUZ"

"Ülkelerimiz arasında eşsiz ve sarsılmaz bir kardeşlik bağı vardır. Halklarımız arasında da kardeşlik duyguları çok güçlüdür. Bu bağlar diplomasinin ötesine uzanır. Ortak değerlere, ortak hedeflere ve birbirimizin tarihlerine ve kültürüne dair derin bir anlayışa ve saygıya dayanmaktadır.

Ticari ilişkilerimiz yıllar içerisinde gelişti. Son üç yıl içerisinde bir milyar dolar karşılıklı ticareti aştık. İnanıyoruz ki geçtiğimiz yıl yürürlüğe giren Mal Ticareti Anlaşması ikili ticaretimize ciddi bir ivme kazandıracaktır. Bu ivme sayesinde liderlerimizin belirlediği beş milyar dolarlık ikili ticaret hacmine orta vadede ulaşmayı hedefliyoruz. Ayrıca Türkiye'den Pakistan'a bir milyar doları aşan doğrudan yabancı yatırımla Türkiye Pakistan'daki en büyük yabancı yatırımcılardan biri konumundadır. Çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren çok sayıda Türk şirketinin Pakistan'da yatırımları var.

Yakın bir gelecekte Türk iş insanlarımızdan oluşan büyük bir heyetle kardeş ülke Pakistan'ı ziyaret etme fırsatını yakalayacağız. Bu ziyaret kapsamında ortak görev gücü platformumuzun ikinci toplantısını da orada gerçekleştireceğiz."

GÜLER: PAKİSTAN'I EN GÜVENİLİR ORTAKLARIMIZDAN BİRİ OLARAK GÖRÜYORUZ

Milli Savunma Bakanı Güler ise şunları kaydetti:

"Sözlerimin başında Pakistan'ın bağımsızlığı ve bütünlüğü uğruna cesaretle mücadele eden Pakistan'ın aziz şehitlerini ve kahraman gazilerini saygıyla yad ediyorum. Pakistan bölgesinde ve dünyada stratejik önemi yüksek bir ülkedir. Özellikle son yıllarda her alanda gelişen ve güçlenen Pakistan bölgesinde ve dünyada barış, istikrar ve güvenin tesisinde önemli bir rol üstlenmektedir. Pakistan'ın bu etkinliği Türkiye olarak bizleri de ziyadesiyle memnun etmektedir. Zira Türk milletinin gönlünde Pakistanlılar her zaman müstesna bir yere sahiptir ve böyle olmaya da devam edecektir.

Dost ve kardeş ülke Pakistan'ı uluslararası ilişkilerde en güvenilir ortaklarımızdan birisi olarak görüyoruz. İkili ilişkilerimizin her alanda mükemmel seviyede olmasına çok büyük önem veriyoruz. Son yıllarda artan bir ivmeyle gelişen ilişkilerimizi daha büyük ve kapsamlı iş birlikleriyle güçlendirme azim ve kararlılığını taşıyoruz. Bunların başında da askeri iş birliği ve savunma sanayi gelmektedir. Özellikle savunma sanayi alanında hayata geçirdiğimiz projelerin ortaya koymuş olduğu yüksek sinerji ve tecrübe paylaşımı yeni ve kapsamlı işbirliklerine de kapı açmaktadır. Birbirimize olan güvenimiz ve desteğimiz bundan sonra da iş birliğimizin katlanarak artması için en büyük teminatı olarak görüyoruz. Pakistan ile olan güçlü bağlarımızı geliştirmekte, bölgesel ve küresel barış ve istikrar için birlikte hareket etmekte kararlıyız. Türkiye-Pakistan dostluk ve kardeşliğinin ezelden ebede güçlü bir şekilde devam edeceğine yürekten inanıyoruz."

CÜNEYD: HER ZAMAN BİRLİK İÇİNDE OLACAĞIZ

Son olarak söz alan Büyükelçi Cüneyd, "Türkiye ve Pakistan, milletler topluluğu içinde gelişmeye ve güçlenmeye devam ediyor. Düşmanlarımız ne şekilde olursa olsun, kim olursa olsun yenilgiye uğratılacaktır. Çünkü biz her zaman birlik içinde olacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Pakistan, Türkiye, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Cüneyd: Türkiye ve Pakistan Güçlenmeye Devam Ediyor - Son Dakika

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