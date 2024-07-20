Pakistan'ın eski Washington Büyükelçisi: BM'nin rolü zayıfladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Pakistan'ın eski Washington Büyükelçisi: BM'nin rolü zayıfladı

Pakistan'ın eski Washington Büyükelçisi Mesud Han, Birleşmiş Milletlerin (BM) son yirmi yılda rolünün zayıfladığını belirtti. Han, Ukrayna ve Gazze'de yaşanan çatışmalarda BM'nin zayıf kaldığını ve uluslararası insancıl hukukun gözetilmesi konusunda etkisiz olduğunu ifade etti. Han, BM'nin yeniden güçlendirilmesinin dünya istikrarı için önemli olduğunu düşündüğünü kaydetti.

20.07.2024 14:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pakistan'ın eski Washington Büyükelçisi Mesud Han, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra gerçekleşen "en iyi gelişme" olarak tanımladığı Birleşmiş Milletlerin (BM) kuruluşundan bu yana son yirmi yılda rolünün zayıfladığını, Ukrayna ve Gazze'de yaşanan çatışmalarda zayıf kaldığını belirtti.

Han, ABD'nin Afganistan'dan çekilmesinin hemen ardından, kritik bir dönemde başlayan iki buçuk yıllık büyükelçilik görev sürecini AA muhabirine değerlendirdi.

Han, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra gerçekleşen "en iyi gelişme" olarak tanımladığı BM'nin, son yirmi yılda dünya barışı için oynadığı rolünün zayıfladığını ve Gazze gibi konularda uluslararası insancıl hukukun ve insan haklarının gözetilmesi hususunda etkisiz kaldığını belirtti.

BM'nin işleyişine ve önemli konularda oynadığı kritik rollere de yakinen tanıklık eden Han, kuruluşun yeniden güçlendirilmesinin dünyada istikrar için önemli olduğunu düşündüğünü kaydetti.

BM'nin iklim değişikliği veya sürdürülebilir kalkınma gibi konularda hala harika işler çıkardığını söyleyen Han, barışın ve güvenliğin sağlanması gibi konularda "zafiyet yaşadığını" ifade etti.

Ukrayna ve Gazze'de yaşanan çatışmalarda BM'nin rolünün zayıf kaldığını dile getiren Han, "Barış masasının merkezinde olması gerekiyordu. Bu iki bölgede barış ve güvenliğin temini için son kararı verebilecek güçte olmalıydı." dedi.

Han, İkinci Dünya Savaşı sonrası kurulan BM'nin yeni dünya düzenini temsil ettiğini kaydederek bunun, bazı prensipleri, insancıl hukuk ve insan hakları kurallarını ortaya çıkardığını ancak bunların, Gazze'de çiğnendiğini ifade etti.

"Hukukun uygulanması konusundaki bu çelişkiyi düzeltmemiz lazım." diyen Han, Gazze'de yaşananların kurulu dünya düzenine ve uluslararası kurallara bir meydan okuma olduğunu ve bunun dünyadaki dengeyi bozduğunu vurguladı.

ABD ve Pakistan ilişkileri

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğü, Pakistan'ın Pekin Büyükelçiliği, Pakistan'ın BM Daimi Temsilciliği ve Azad Cammu Keşmir Cumhurbaşkanlığı görevlerinde bulunmuş deneyimli bir diplomat olan Han, kariyerinin son durağı olan ABD'nin başkenti Washington'da, Amerikan askerlerinin Afganistan'dan çekildiği Ağustos 2021'in hemen ardından görevlendirildi.

ABD ordusunun bölgeden aniden çekilmesi sonrası oluşan boşluk ve bunun Washington ile ilişkilere yansımaları Han'ın, göreve gelir gelmez ilk gündem maddeleri oldu.

Başlarda sıkıntılı ve belirsizliğin gölgesinde bir süreç yaşadıklarını söyleyen Han, ABD ve Pakistan'ın 75 yılı aşkın müttefikliğini yeniden tanımlaması gerçeğinin ortaya çıktığını ve bu çerçevede iki ülke arasındaki stratejik işbirliğinin büyük ölçüde güncellendiğini belirtti.

Han, Ukrayna savaşının beklendiği gibi kısa sürede sonuçlanmayacağının ortaya çıktığını ve dünyayı Pakistan'ı da içeren geniş bir şekilde etkilediğini kaydetti.

ABD'nin, Çin'e karşı Hindistan ile giriştiği Hint-Pasifik Stratejisi'nin, Pakistan'ı dışlayarak bölgede sağlıklı ve sürdürülebilir bir çözüm üretemeyeceğinin altını çizen Büyükelçi Han, bölgesel istikrar, barış ve refahın artmasının ancak Washington'un bölgede adil bir düzenin kurulmasına katkı sunmasıyla mümkün olacağını aksi takdirde "bölge istikrarını sabote etmeyi hedefleyen güçlerin" faaliyet göstermesine olanak sağlayacağı değerlendirmesinde bulundu.

Han, ABD'nin 2021'de Afganistan'dan çekilmesinin Pakistan-ABD ilişkilerini "belirsiz bir atmosferin gölgesinde" bıraktığını ve son dönemde bu ilişkilerin gözden geçirilerek yeni esaslar üzerine yapılandırıldığını aktardı.

Rusya'nın 1980'li yıllarda Afganistan'daki varlığı nedeniyle Pakistan-ABD arasında gelişen işbirliğinin, Rusya'nın Afganistan'dan çekilmesiyle benzer bir dönem yaşadığını dile getiren Han, ABD'nin Afganistan'dan çekilmesi sonrasında değişen dinamiklere göre, Washington ile işbirliklerinin yeniden şekillendiği kaydetti.

"Yeni dönemde güvenlikçi politikalar kadar ekonomik ilişkiler de öne çıkacak"

ABD'nin, 2021'de Afganistan'dan çekilmesinin ardından ülkede büyük ölçüde istikrarın sağlandığını savunan Han, geçici Afgan yönetiminin bu konuda attığı bazı adımların etkili olduğunu belirtti.

Han, "Pakistan Talibanı (TTP) ve DEAŞ-K gibi terör örgütlerinin Afganistan topraklarını kullanarak Pakistan'ı hedef alan saldırılar düzenlemeye devam ettiğini" ve bunun engellenmesi konusunda Kabil yönetimi ile görüşmelerin sürdüğünü söyledi.

ABD'nin bölgeyi terk ettiğini ancak terör tehlikesinin devam ettiğini dile getiren Han, bununla mücadele etmenin iki ülkenin ortak sorumluluğu olduğunu vurguladı.

Han, Pakistan-ABD ilişkilerinde yeni dönemde yatırımlar alanında işbirliğinin güvenlikçi politikalardan daha büyük öneme sahip olacağını belirterek, iki ülke ilişkisinin teknoloji, ticaret, tarım, enerji ve iklim değişikliği gibi konulara odaklanılacağını aktardı.

İki ülke arasındaki ilişkilerin güçlü bağlara dayandığını söyleyen Han, bölgesel güvenlik ve stratejik işbirlikleri olmasa da iki ülke arasındaki ilişkilerin başka alanlarda geliştiğini ve ani değişimlere dayanıklı olduğunu savundu.

Askeri ve ticari alanda gelişen Türkiye-Pakistan ilişkileri

Washington görevi sırasında Türkiye'nin eski Washington Büyükelçi Murat Mercan ve Büyükelçi Sedat Önal ile aynı dönemlerde çalışan Büyükelçi Han, Türk mevkidaşları ile büyük bir uyum içinde çalıştıklarını ve Türkiye'nin Pakistan ile ilişkilerini çok yönlü şekilde geliştirdiğini belirtti.

Keşmir asıllı Han, askeri alanda iki ülke arasında gemi, helikopter, SİHA ve diğer silah platformlarında yapılan anlaşmaların yanı sıra, Türk şirketlerinin Pakistan'da saygın yatırımcılar olarak önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Türkiye'nin Pakistanlı yatırımcılar için çok önemli kolaylıklar ve fırsatlar sunduğunu dile getiren Han, Pakistan kökenli ABD firmalarının da Türkiye'de önemli yatırımları olduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA

Washington, Mesud Han, Pakistan, Ukrayna, Dünya, Gazze, İnsan Hakları, Diplomasi, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pakistan'ın eski Washington Büyükelçisi: BM'nin rolü zayıfladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:43 KKTC’deki törende dikkat çeken anlar Erdoğan ile Özel arasında samimi sohbet KKTC'deki törende dikkat çeken anlar! Erdoğan ile Özel arasında samimi sohbet
11:06 İktidar ile muhalefet arasında bu zamana kadar görülmemiş oy farkı İktidar ile muhalefet arasında bu zamana kadar görülmemiş oy farkı
09:58 KKTC’de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Miçotakis’e sataşma dedim KKTC'de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Miçotakis'e sataşma dedim
09:47 Sorununa muhatap bulamayan tatilciden görülmemiş protesto Bakanlık devreye girdi Sorununa muhatap bulamayan tatilciden görülmemiş protesto! Bakanlık devreye girdi
14:08 Akın Akınözü’nün kendisi gibi oyuncu annesi Özlem Akınözü, kansere yenik düştü Akın Akınözü'nün kendisi gibi oyuncu annesi Özlem Akınözü, kansere yenik düştü
13:58 Satışlarda patlama yaşanıyor Arda Güler İspanya’yı sallamaya devam ediyor Satışlarda patlama yaşanıyor! Arda Güler İspanya'yı sallamaya devam ediyor
13:44 Güzellik Kraliçesi Alexis Smith, konuşması sırasında seyirciler arasında bulunan eski istismarcısını ifşa etti Güzellik Kraliçesi Alexis Smith, konuşması sırasında seyirciler arasında bulunan eski istismarcısını ifşa etti
12:35 Altınlarının yerini unutan şahıs polisi alarma geçirdi Altınlarının yerini unutan şahıs polisi alarma geçirdi
12:22 Damla Ersubaşı ve eski eşi birbirine girdi Eskort göndermesi ortalığı karıştırdı Damla Ersubaşı ve eski eşi birbirine girdi! Eskort göndermesi ortalığı karıştırdı
12:18 Tam 7 kilo verdi Wanda Nara’dan ayrılan Icardi adeta iğne ipliğe döndü Tam 7 kilo verdi! Wanda Nara'dan ayrılan Icardi adeta iğne ipliğe döndü
10:53 Sunucu Kadir Ezildi nişanlandı, herkesin gözü gelinin altınlarına takıldı Sunucu Kadir Ezildi nişanlandı, herkesin gözü gelinin altınlarına takıldı
10:29 TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’ndan Vincenzo Montella kararı TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Vincenzo Montella kararı
10:24 Kendilerini uyaran komşularının kemiklerini kırıp, annesini darbettiler Kendilerini uyaran komşularının kemiklerini kırıp, annesini darbettiler
10:00 Adı İBB Başkan adaylığı için anılan Dedetaş’tan dikkat çeken çıkış Adı İBB Başkan adaylığı için anılan Dedetaş'tan dikkat çeken çıkış
09:46 Sevgilisiyle babasının mezarına giden Serel Yereli, verdiği pozla tepki çekti Sevgilisiyle babasının mezarına giden Serel Yereli, verdiği pozla tepki çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2024 14:45:57. #1.13#
SON DAKİKA: Pakistan'ın eski Washington Büyükelçisi: BM'nin rolü zayıfladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement