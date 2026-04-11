Pakistan\'dan ABD ve İran heyetine 2 farklı tavır! Birini takım elbise diğerini askeri üniforma ile karşıladı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

Haberin Videosunu İzleyin
11.04.2026 10:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Haber Videosu

İran ile ABD arasındaki müzakereler Pakistan'ın ev sahipliğinde bugün başlıyor. ABD ve İran heyetleri Pakistan'ın başkenti İslamabad'a ulaştı. Pakistan Genelkurmay Başkanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı Mareşal Asım Münir'in ABD heyetini karşılarken takım elbise giymesi, İran heyetini karşılarken ise askeri üniforma giymesi dikkat çekti.

ABD ile İran arasında kritik öneme sahip müzakereler Pakistan’ın ev sahipliğinde bugün başlarken, tarafların İslamabad’a ulaşmasıyla diplomasi trafiği hız kazandı. Karşılama sırasında Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Münir’in farklı kıyafet tercihleri dikkat çekti.

ÖNCE İRAN HEYETİ KARŞILANDI

Müzakereler öncesinde İran’ın üst düzey heyeti Pakistan’a ulaştı. Pakistan Genelkurmay Başkanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı Mareşal Asım Münir ile Dışişleri Bakanı İshak Dar; İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ve Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’nin başkanlığındaki Savunma Konseyi Sekreteri Ali Ekber Ahmediyan ve Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti’nin yer aldığı heyeti İslamabad’da karşıladı. Münir’in İran heyetini askeri üniformayla karşılaması dikkatlerden kaçmadı.

İran basını, İran’ın müzakerelerin başlaması için öne sürdüğü ön koşulların kabul edilmesi halinde bazı milletvekilleri ile güvenlik, siyasi, askeri, ekonomik ve hukuki komisyonların da bulunduğu heyetin görüşmelere başlayacağını duyurdu.

ABD HEYETİ DE İSLAMABAD’A GELDİ

ABD Başkan Yardımcısı James David Vance liderliğindeki ABD heyeti de müzakereler için İslamabad’a ulaştı. Heyette, ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Jared Kushner da yer aldı. Vance’i taşıyan uçak Nur Khan Hava Üssü’ne inerken, karşılamaya Pakistan Başbakan Yardımcısı İshak Dar, Genelkurmay Başkanı Asım Münir ve İçişleri Bakanı Mohsin Naqvi katıldı. Münir’in bu kez ABD heyetini takım elbiseyle karşılaması dikkat çekti.

İRAN'A ASKERİ TÖREN, ABD'YE RESMİ SELAM DURUŞU

Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Münir’in iki heyeti farklı kıyafetlerle karşılaması, uluslararası medyada "gözdağı" olarak yorumlandı. Müzakerelerin içeriği kadar, protokoldeki bu detay da uluslararası kamuoyunun gündemine oturdu.

Pakistan Deniz Kuvvetleri, İran Deniz Kuvvetleri'ni askeri bir törenle karşılarken, ABD Deniz Kuvvetleri için ise resmi selam duruşu yapıyor.

MASADA NELER VAR?

Görüşmelerde, İran'ın zenginleştirilmiş uranyumu ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına odaklanan Washington'ın 15 maddelik teklifinin yanı sıra İran'ın boğazın kontrolünü, boğazdan geçen gemiler için geçiş ücreti, tüm bölgesel askeri operasyonların sona erdirilmesi ve tüm yaptırımların kaldırılmasını talep eden 10 maddelik planın ele alınması bekleniyor.

Görüşmelerin önemli konularından biri de Lübnan. İsrail, ateşkes yürürlüğe girdikten sonra Hizbullah'ı hedef alan saldırılarına devam etmesi müzakerelerin yapılıp yapılmayacağı yönünde soru işaretlerine yol açmıştı. İran'ın ateşkesin Lübnan'ı da kapsamasına yönelik ısrarı, masaya yatırılacak önemli noktalardan biri olacak.

Orta Doğu, Pakistan, Gündem, Güncel, İran, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2026 11:38:57. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.