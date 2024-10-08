Pamukkale'de Trafik Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Pamukkale'de Trafik Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Pamukkale\'de Trafik Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde otomobilin kamyona çarpması sonucu sürücü Mehmet Ulusan yaşamını yitirdi.

08.10.2024 18:09
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DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Mehmet Ulusan (24), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Cankurtaran Mahallesi Honaz Çevre Yolu'nda meydana geldi. Honaz ilçesi yönüne giden Mehmet Ulasan yönetimindeki 07 BME 127 plakalı otomobil, Yusuf C.'nin kullandığı 20 BJ 692 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, itfaiye tarafından otomobilden çıkartılan Mehmet Ulasan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde polis ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası Ulasan'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Pamukkale'de Trafik Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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