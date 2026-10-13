Vatikan açıkladı: Papa 14. Leo akciğer ameliyatı için Gemelli Hastanesi'nde - Son Dakika
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Vatikan açıkladı: Papa 14. Leo akciğer ameliyatı için Gemelli Hastanesi'nde

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Vatikan açıkladı: Papa 14. Leo akciğer ameliyatı için Gemelli Hastanesi\'nde
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Akciğerinde nodül tespit edilen 71 yaşındaki Papa 14. Leo, Roma'daki Gemelli Hastanesi'ne yürüyerek girdi. Vatikan Basın Ofisi, kitlenin öğleden sonra Prof. Stefano Margaritora liderliğindeki göğüs cerrahları tarafından alınacağını bildirdi. Papa'nın 20 Ekim'e kadarki programları daha önce iptal edilmişti.

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, akciğerinde tespit edilen kitle (nodül) nedeniyle bugün geçireceği operasyon için hastaneye yattı.

Akciğerinde tespit edilen kitleyi aldırmak üzere ameliyat olacağını daha önce açıklayan Papa, öğle saatlerinde operasyon için Vatikan'dan ayrılarak Roma'daki Gemelli Hastanesi'ne gitti.

Papa'nın, Gemelli Hastanesi'ne gelişini çok sayıda basın mensubu ve hastanedekiler yakından takip etti.

Hastane yetkililerinin kapıda karşıladığı Papa, binaya yürüyerek girdi.

ÖĞLEDEN SONRA AMELİYAT EDİLECEK

Vatikan Basın Ofisinden gazetecilere yapılan yazılı açıklamada, Papa'nın Gemelli Hastanesi'nde Prof. Stefano Margaritora başkanlığındaki göğüs cerrahisi ekibi tarafından öğleden sonra akciğerindeki kitlenin alınması için ameliyat edileceği belirtildi.

Papa'nın ameliyatıyla ilgili gazetecilere açıklama yapan Vatikan Devlet Sekreteri (Başbakan) Kardinal Pietro Parolin de "Kendisiyle dün görüştüm. Çok sakin bir şekilde konuştuk. Açıkçası böyle bir şey beklemediğim için endişeliyim ancak çok şükür ki hemen fark edilen ve bu nedenle mümkün olan en kısa sürede çözülebilecek bir durum. Normalde bu tür şeyler erken tespit edildiğinde iyi şekilde çözülebilir." ifadelerini kullandı.

Vatikan, daha önce Papa'nın iyileşmesi için 20 Ekim'e kadar bütün programlarının iptal edildiğini duyurmuştu.

TARİHTE BİR İLK: AMELİYATI PAZAR DUASINDA DUYURDU

Papa 14. Leo, 11 Ekim'de Vatikan'ın Aziz Petrus Meydanı'na bakan ofisinin penceresinden yaptığı geleneksel pazar duası sırasında, "Doktorlar, akciğerimde bir kitle (nodül) tespit etti. Doktorlar müdahalenin uygun olduğuna inanıyor ve bu nedenle onların tavsiyesi üzerine, nodülü aldırmak için ameliyat olmaya karar verdim. Ameliyat, önümüzdeki birkaç gün içinde yapılmak üzere planlandı. Manevi yakınlığınız için teşekkür ediyor ve kendimi dualarınıza emanet ediyorum." ifadesini kullanmıştı.

71 yaşındaki Papa'nın "sürpriz" olarak değerlendirilen bu açıklamasının ardından Vatikan Basın Ofisi de operasyon sonrasında iyileşme döneminin bir hafta sürmesinin beklendiğini duyurmuştu.

İtalyan basını da tarihte ilk kez bir Papa'nın, pazar duasında gelecek günlerde ameliyat olacağını şeffaflıkla açıkladığına dikkati çekti.

GÜNEY AMERİKA GEZİSİ İPTAL OLMASIN DİYE

Basındaki haberlerde, Papa'nın 6-17 Kasım'da Uruguay, Arjantin ve Peru'yu kapsayan Güney Amerika gezisini iptal etmemek için hemen ameliyat olma kararı aldığı belirtildi.

Vatikan'ın önceki devlet başkanı Papa Franciscus'un 21 Nisan 2025'te vefatının ardından Katolik Kilisesi'nin merkezi Vatikan'da 8 Mayıs 2025'teki Konklav'da (Papalık Seçimi) Papa olarak seçilen dönemin kardinali ABD'li Robert Francis Prevost, kendisine "Papa 14. Leo" ismini almıştı.

Kaynak: AA
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