Paris Hilton yıllar sonra anlattı: İstismara uğradım, çıplak şekilde sürüklendim - Son Dakika
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Paris Hilton yıllar sonra anlattı: İstismara uğradım, çıplak şekilde sürüklendim

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Temsilciler Meclisinde düzenlenen oturumda çocukların ve geçlerin yatılı tedavi merkezlerinden yaşadığı zararla ilgili konuşan Paris Hilton, 16 yaşındayken kaldığı yatılı tedavi merkezinde kendisine zorla ilaç verildiğini ve bir personelin cinsel istismarına maruz kaldığını söyledi. O dönem hücreye atıldığını söyleyen Hilton "Koridorlarda sürüklendim, çırılçıplak soyuldum" dedi.

27.06.2024 13:03
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Amerikalı ünlü model Paris Hilton, 16 yaşındayken kaldığı yatılı tedavi merkezinde kendisine zorla ilaç verildiğini ve personel tarafından cinsel istismara uğradığını belirtti.

"KORİDORLARDA SÜRÜKLENDİM, ÇIRILÇIPLAK SOYULDUM"

The Hill gazetesinin haberine göre Hilton, Temsilciler Meclisinde düzenlenen "Çocuk Refahının Güçlendirilmesi ve Amerika'nın Çocuklarının Korunması" konulu oturumda konuştu. Hilton, çocukların ve gençlerin yatılı tedavi merkezlerine yerleştirilmesinin yol açtığı zararı kişisel deneyimlerinden bildiğini dile getirerek 16 yaşındayken evdeki yatağından gece yarısı nasıl "koparıldığını" ve bu tür merkezlerin birine nasıl nakledildiğini anlattı. Bu döneme ilişkin Hilton, "Zorla ilaç verildi ve personel tarafından cinsel istismara uğradım. Şiddetli baskı gördüm ve koridorlarda sürüklendim, çırılçıplak soyuldum ve hücre hapsine atıldım" dedi.

"ÇOCUKLARIN SESİ OLMAK İÇİN BURADAYIM"

Hilton, bu süreçte ailesinin de manipüle edilerek kandırıldığını belirterek "Şu anda sesi olmayan çocukların sesi olmak için buradayım, bu komite onları korumak için iki partili çözümleri ileriye taşıma sorumluluğuna sahip." diye konuştu.

Koruyucu aileye verilen çocukların "çocuk hapishanesi" gibi soğuk tesislerde büyümelerine izin verilmemesi gerektiğini vurgulayan Hilton, bu çocukların maruz kaldıkları muamelenin suç teşkil ettiğini vurguladı. Hilton, çocukların güvenli aile merkezlerinde büyümeyi hak ettiğini ifade ederek "Eğer sistem içerisindeki bir çocuksanız sözlerimi duyun; Seni görüyorum, sana inanıyorum, neler yaşadığını biliyorum ve senden vazgeçmiyorum. Siz önemlisiniz, geleceğiniz önemli, güvende olmak ve desteklenmek için her fırsatı hak ediyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Paris Hilton, yatılı tedavi merkezinde cinsel istismara uğradığını açıkladı
Paris Hilton, yatılı tedavi merkezinde cinsel istismara uğradığını açıkladı
Paris Hilton, yatılı tedavi merkezinde cinsel istismara uğradığını açıkladı
Paris Hilton, yatılı tedavi merkezinde cinsel istismara uğradığını açıkladı
Paris Hilton, yatılı tedavi merkezinde cinsel istismara uğradığını açıkladı
Paris Hilton yıllar sonra anlattı: İstismara uğradım, çıplak şekilde sürüklendim
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Paris Hilton yıllar sonra anlattı: İstismara uğradım, çıplak şekilde sürüklendim - Son Dakika

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    Yorumlar (4)

  • yıldıray yanık: Gündemden düşmek çok kötü bir durum.insanı her türlü illegal işlere sürüklüyor. Bu durumda bunun en somut örneği. Bir zamanlar adı her gün anılan ve duyulan kişiydi. 19 5 Yanıtla
    yıldıray yanık: Tabi bu arada Cristian Ronaldo aklıma geldi. Pari hanım bir gece Ronaldo ile sabaha kadar varisi olduğu otelde başbaşa toplantı yapmış ve otel ile ilgili bilgiler vermişti Ronaldo'ya. Ve bu önemli toplantı tüm dünya basınında geniş yere sahip olmuştu. 7 1
  • Ankara null: pamuk sekeri=ferhat eser 1 0 Yanıtla
  • RagnarLothbrok: Seni şeker filminde oynadığın videolarla anıyoruz varol Paris 1 0 Yanıtla

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