Paris Photo 2026, Grand Palais\'te dünyadan 246 katılımcıyı ağırlıyor

PARİS, 13 Kasım (Xinhua) -- Dünyanın en etkili fotoğraf etkinliklerinden olan Paris Photo 2026, Fransa'nın başkenti Paris'te kapılarını açtı. 12-15 Kasım tarihleri arasında Grand Palais'te düzenlenen etkinlikte dünyanın dört bir yanından 246 katılımcı yer alıyor.