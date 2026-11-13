Paris Photo 2026, Grand Palais\'te dünyadan 246 katılımcıyı ağırlıyor

Paris Photo 2026, Grand Palais'te dünyadan 246 katılımcıyı ağırlıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Dünyanın en etkili fotoğraf etkinliklerinden Paris Photo 2026, Paris'teki Grand Palais'te kapılarını açtı. 12-15 Kasım tarihleri arasında düzenlenen etkinlikte dünyanın dört bir yanından 246 katılımcı bulunuyor.
PARİS, 13 Kasım (Xinhua) -- Dünyanın en etkili fotoğraf etkinliklerinden olan Paris Photo 2026, Fransa'nın başkenti Paris'te kapılarını açtı. 12-15 Kasım tarihleri arasında Grand Palais'te düzenlenen etkinlikte dünyanın dört bir yanından 246 katılımcı yer alıyor.
Kaynak: Xinhua
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