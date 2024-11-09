Paris\'te Gazze\'ye Destek Gösterisi

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Fransa'nın başkenti Paris'te, bir yılı aşkın süredir İsrail'in saldırılarına maruz kalan Gazze'ye destek için gösteri düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan Filistin destekçileri, Bastille Meydanı'na kadar yürüdü.

Filistin ve Lübnan bayrakları, "Soykırımı durdurun", "İsrail'i silahlandırmaya son verin" ve "İsrail, dünyadaki çocuk ölümlerinin birinci sebebi" yazılı afişler taşıyan göstericiler, "Sömürgeci askerler defolun", "Yaşasın Filistin" sloganları attı.

Göstericiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına ve soykırımına son vermesini istedi.

Ülkelerin Tel Aviv hükümetine karşı yaptırım uygulamasını talep eden göstericiler, İsrail'i destekleyen firmalara karşı boykot çağrısında bulundu.

Göstericiler, kartondan yapılmış, üzerinde "İnsan onuru", "İnsan hakları", "Uluslararası hukuk" ve "Birleşmiş Milletler" yazılı sembolik tabutlar ve Filistinli mültecilerin topraklarına geri dönüş hakkını temsilen küçük bir anahtar maketi taşıdı.

Gösteriye katılan Yahudi Fransız vatandaşı Zack Melka, Nili Kupfer-Naouri'nin başkanlık ettiği "Sonsuza kadar İsrail" kuruluşunun düzenlendiği ve İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in 13 Kasım'da Paris'te katılacağı galaya tepki gösteren bir afiş taşıdı.

Melka'nın gösteri boyunca taşıdığı afişin ön tarafında, "Smotrich ve Naouri Nazileri Fransa'ya hoş gelmedi. Çocuk katillerinin yeri hapishanedir, gala değil" yazısı ve Smotrich ve Naouri'nin fotoğrafları üzerinde Filistinlilerin kanını temsilen kırmızı boyayla el izleri, arka tarafında ise " Amsterdam'dan Paris'e statlarımızda soykırımcılara hayır" yazısı yer aldı.

Melka, AA muhabirine, Gazze'deki soykırıma ve 13 Kasım'da Paris'te düzenlenecek galaya tepki göstermek için gösteriye katıldığını belirterek, "Bu gala, Gazze'de Filistinlilere soykırım yapılmasını açıkça teşvik eden bir Fransız-İsrailli (Kupfer-Naouri) tarafından organize ediliyor ve onur konuğu ise aynı zamanda Filistin halkına soykırım yapılmasını teşvik eden bir Nazi olan Bakan Smotrich'tir." dedi.

Kupfer-Naouri'nin Gazze'ye yönelik insani yardımı engellediğini dile getiren Melka, "Asıl yerleri Uluslararası Ceza Mahkemesi, hapishane olan insanları Fransa'da bir gala düzenlemek için ağırlamamız son derece utanç verici." değerlendirmesinde bulundu.

Melka, ellinde tutuğu afişteki "Amsterdam'dan Paris'e statlarımızda soykırımcılara hayır" yazısının Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da UEFA Avrupa Ligi'nde 7 Kasım'da yapılan Ajax- Maccabi Tel Aviv maçı günü yaşananlara atıfta bulunduğunu ifade etti. Melka, 7 Kasım'da yaşananlara ilişkin şunları kaydetti:

"Biliyorsunuz Amsterdam'a ortalığı karıştırmak için gelen ırkçı ve soykırımcı (İsrailli) taraftarlar var ve ardından biraz dayak yediler. (İsrailli taraftarlar) medya tarafından 'büyük mağdurlar' olarak tanıtılıyor ancak aslında Naziler ve Filistinlilere yönelik soykırımı açıkça teşvik etmek için Amsterdam'a geldiler. İster Amsterdam'da olsun ister Paris'te olsun, statlarımızda soykırımcıları istemiyoruz."

Fransa'da 14 Kasım'da yapılacak Fransa-İsrail futbol karşılaşmasına işaret eden Melka, bu maçın ve 13 Kasım'daki galanın iptal edilmesini istedi.