Paris\'teki Atatürk Büstü Çalındı, Yenişehir Belediyesi Yenisini Gönderdi

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FRANSA'nın başkenti Paris'te yer alan Epinay-sur-Seine banliyösündeki Paris Trabzonlular Derneği önünde bulunan Atatürk Büstü, geçen günlerde kimliği belirsiz kişilerce çalındı. Mersin'in Yenişehir Belediyesi, büstün yenisini yaptırıp, Fransa'ya gönderdi.

Paris Trabzonlular Derneğinde, açıldıktan 3.5 ay sonra çalınan Atatürk Büstü için Mersin Yenişehir Belediyesi harekete geçti. Büstün çalınmasının ardından Paris Trabzonlular Derneği Başkanı Bülent Cumur'u arayan Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Atatürk Büstünün yenisini yaptırarak, Fransa'ya göndereceklerini söyledi. Başkan Abdullah Özyiğit'in talimatıyla heykeltıraşlar tarafından yeni büst yapıldı. Kısa süre içerisinde tamamlanan Atatürk Büstü, çalınan büstün yerine konulmak üzere Fransa'daki Paris Trabzonlular Derneğine gönderildi.

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, belediye olarak, yeni büstün yapımını kısa sürede tamamladıklarını belirterek, "Kısa bir süre önce Fransa'nın başkenti Paris'te, Paris Trabzonlular Derneği tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle dikilen Atatürk Büstü, kimliği belirsiz kişiler tarafından yerinden sökülerek tahrip edildi. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk Büstüne yapılan saygısızlık, sadece bir anıta değil, Cumhuriyetimizin kurucu değerlerine yönelik bir saldırıdır. Biz bu saygısızlığı asla kabul edemeyiz. Mersin Yenişehir Belediyesi olarak, yeni bir büstün yapımını kısa sürede tamamladık ve yerine koymak üzere Paris'e gönderiyoruz. Paris Trabzonlular Dernek Başkanı Bülent Cumur'a verdiğimiz sözü yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Atatürk'e, bağımsızlığa ve çağdaş değerlere sahip çıkmak hepimizin görevidir" dedi.