Parlamenterler Arası Kudüs Platformu 5. Konferansı Başladı - Son Dakika
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Parlamenterler Arası Kudüs Platformu 5. Konferansı Başladı

Parlamenterler Arası Kudüs Platformu 5. Konferansı Başladı

Parlamenterler Arası Kudüs Platformu Türkiye Başkanı Nurettin Nebati, Kudüs konferansında yaptığı konuşmada, ilerlemeyi ve gelenekleri geride kalanlara görenlerin sapkınların tarihin çöplüğüne gideceğini belirtti. Konferansa 75 devlet ve 9 kuruluştan 14 meclis başkanı, 10 meclis başkan yardımcısı, 9 birlik başkanı ile 600 milletvekili katıldı. Konferans, 28 Nisan'da sona erecek.

26.04.2024 18:40
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Parlamenterler Arası Kudüs Platformu Türkiye Başkanı Nurettin Nebati, "Kendilerini ilerlemenin son uğrağı, geleneğin ve dinin rehberlik ettiği toplumları ise geride kalanlar olarak görenlerin, kendilerinden sözde ilkel bu toplumlara güç kullanarak istediği şekli verme hakkını gören sapkınların gideceği yer, tarihin çöplüğüdür." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde kurulan ve çalışmalarını TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un himayesinde sürdüren Parlamenterler Arası Kudüs Platformunun 5. Konferansı, Bahçelievler'deki bir otelde düzenleniyor.

Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan konferansta, Türkiye'nin Kudüs bağlamında yaptığı faaliyetlere ilişkin video izletildi.

Konferansın açılında konuşan Nurettin Nebati, 2015'te Filistin ve Kudüs'ü merkez alarak kurulan bu platformun her ay farklı ülke ve kuruluşlarda etkinlikler yaptığını hatırlatarak, bu yıl 75 devlet ve 9 kuruluştan 14 meclis başkanı, 10 meclis başkan yardımcısı, 9 birlik başkanı ile 600 milletvekilinin katılımıyla adeta dünyanın tamamının temsil edildiği bir toplantıyı icra ettiklerini söyledi.

Nebati, Filistin meselesinin, Batı'nın adeta tanrılaştırarak kutsadığı rasyonalizm politikalarının vardığı son evre, vicdandan, sağduyudan, tarihten ayrıştırılmış aklın ve nice kanlı safhanın ardından vardığı son nokta olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Biz kurtuluşu kadimde, özde ararken Batı, hoyrat, içi boşaltılmış ilerleme tahayyülünde medet ummaktadır. Bu yaklaşımın onu götürdüğü her yer, her zaman katliamlar, soykırımlar, acılar ve savaşlar olmuştur. Kendilerini ilerlemenin son uğrağı, aklın kutsallaştırılarak tanrısal boyut kazandırıldığı ve geleneğin ve dinin rehberlik ettiği toplumları geride kalanlar olarak görenlerin, kendilerinden sözde ilkel bu toplumlara güç kullanarak istediği şekli verme hakkını gören sapkınların gideceği yer, tarihin çöplüğüdür."

"İnananların oluşturduğu Kızıldeniz firavunlara gene mezar olacaktır"

Tarihin döngüler halinde ilerlediğini en yakından bilenlerden olduklarını dile getiren Nebati, şöyle konuştu:

"Bizler, hak yolundan ayrılmayanların, sabredenlerin, nasıl kutlu zaferlerle taçlandırdıklarını görenler ve tarihe kaydedenlerdeniz. Bizler, meselesini kutlu bir emanet olarak ezelden ebede başının en üstünde taşıyanlar, kimsenin cesaret edemediği zamanlarda her türlü bedeli ödemeyi sonuna kadar göze alarak egemenlerin suratlarına zulmünü haykıranları, mazlumların sesi olmaya ömrünü adayanlar olarak biliyoruz. Tarih gene tekerrür edecek ve inananların oluşturduğu Kızıldeniz firavunlara gene mezar olacaktır."

Nurettin Nebati, sözlerini, Filistinlilerin ağzından kaleme alınan bir şiirle tamamladı.

Misafir ülkelerin meclis başkanları ve meclis başkan yardımcılarının, "Filistin için özgürlük" teması kapsamında yaptıkları toplantılarla devam eden konferans, 28 Nisan'da sona erecek.

Programa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile Parlamenterler Arası Kudüs Platformu Başkanı Hamid Abdullah Al Ahmar da katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Parlamenterler Arası Kudüs Platformu 5. Konferansı Başladı - Son Dakika

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