"Patili Dostlar İş Başında": Şeker, Tarçın ve Salça mesaiye kaldığı yerden devam ediyor - Son Dakika
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"Patili Dostlar İş Başında": Şeker, Tarçın ve Salça mesaiye kaldığı yerden devam ediyor

"Patili Dostlar İş Başında": Şeker, Tarçın ve Salça mesaiye kaldığı yerden devam ediyor
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İzmir Büyükşehir Belediyesi, "Patili Dostlar İş Başında" projesiyle yıllardır belediye birimlerinde bakılan sahipsiz köpekleri alıştıkları yaşam alanlarından ayırmıyor. Meslek Fabrikası'nın taşınmasının ardından geride bırakılmayan Şeker, Tarçın ve Salça, çalışma arkadaşlarıyla yeniden bir araya geldi. Proje, hayvan refahı ve kurumsal sorumluluğun örneklerinden biri oldu.

(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediyesi, "Patili Dostlar İş Başında" projesiyle yıllardır belediye birimlerinde bakılan sahipsiz köpekleri alıştıkları yaşam alanlarından ayırmıyor. Meslek Fabrikası'nın taşınmasının ardından geride bırakılmayan Şeker, Tarçın ve Salça, çalışma arkadaşlarıyla yeniden bir araya geldi. Proje, hayvan refahı ve kurumsal sorumluluğun örneklerinden biri oldu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, sahipsiz köpeklerin güvenli ve kalıcı yuvalara kavuşmasını sağlamak amacıyla "Patili Dostlar İş Başında" projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında belediye birimlerinde yıllardır bakılan köpekler, görev yaptıkları çalışma alanlarında resmi olarak sahiplenilerek yaşamlarını alıştıkları ortamda sürdürmeye devam ediyor. Projenin en anlamlı örneklerinden biri Meslek Fabrikası Bayraklı Cengizhan Kurs Merkezi'nde yaşandı. Meslek Fabrikası'nın tahliye edilmesinin ardından yaklaşık 10 yıldır kurumun bir parçası olan Şeker, Tarçın ve Salça eski yerlerinde kalmıştı. "Patili Dostlar İş Başında" projesi sayesinde can dostlar yeniden çalışma arkadaşlarının yanına getirildi. Böylece yıllardır kurdukları bağ kopmadı; aynı aile yeniden bir araya geldi.

"ONLAR BİZSİZ,BİZ DE ONLARSIZ ÖKSÜZ GİBİYDİK"

Meslek Fabrikası Bayraklı Cengizhan Kurs Merkezi Birim Sorumlusu Işıl Yılmaz, yaşadıkları mutluluğun tarifsiz olduğunu belirterek, "Meslek Fabrikası tahliye edildikten sonra üç köpeğimiz Şeker, Tarçın ve Salça eski yerlerinde kalmıştı. Belediyemizin hayata geçirdiği proje sayesinde onları yeniden çalışma alanımıza getirdik. Çok mutluyuz. Onları çok seviyoruz ve artık yeniden bizimle birlikteler. Hep birlikte mesaimize devam ediyoruz" dedi. Yaklaşık 10 yıldır köpeklerle ilgilendiklerini belirten Yılmaz, "Bebekken bize geldiler. Onları büyüttük, ailemizin bir parçası oldular. Meslek Fabrikası'ndan ayrılırken onları geride bırakabilirdik ancak bunu yapmadık. Çünkü onlar bizsiz, biz de onlarsız öksüz gibiydik. Ayrılık hepimizi derinden üzmüştü. Şimdi yeniden bir arada olmak tarifsiz bir mutluluk. Onlar hiçbir zaman yalnız kalmayacak; biz de her zaman yanlarında olacağız" diye konuştu. Merkezde, mesai saatleri dışında ve hafta sonlarında da köpeklerin bakımının güvenlik personeli tarafından sürdürüleceği belirtildi.

"SORUMLULUKLARINI BELEDİYE OLARAK ÜSTLENİYORUZ"

İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı Eğitim, İletişim ve Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nde görev yapan Veteriner Hekim Ezgi Dızmanoğlu, mevcut yasal düzenlemeler gereği sahipsiz köpeklerin tedavi için bakımevine alındıktan sonra ancak sahiplenilmeleri halinde tekrar çıkarılabildiğini belirterek şunları söyledi:

"Proje ile İzmir Büyükşehir Belediyesi birimlerinde bakılan köpeklerin sağlık kontrollerini yapıyoruz ve PAKO Sosyal Yaşam Kampüsü'nde üretilen köpek maması desteği veriyoruz. Birimlerde zaten bakılan köpekler vardı. Bunlar yine aynı yuvada bakılmaya devam edecek anlamına geliyor. Biz bu proje ile belediye olarak kendi baktığımız köpeklerin sorumluluklarını üstleniyoruz. Mikroçip takarak kimlik edinmesini sağlıyoruz. Aynı şekilde sokaklarda sahipsiz dostlara bakan yurttaşlarımızın da aynı sorumluluğu almasını diliyoruz."

YILLARIN ÇALIŞMA ARKADAŞLARI

"Patili Dostlar İş Başında" projesi sayesinde yeniden aynı çatı altında buluşan Tarçın (7), Salça (8) ve Şeker (9), artık her sabah çalışma arkadaşlarıyla güne başlıyor. Yaklaşık 10 yıldır belediye çalışanlarının bakımını üstlendiği üç köpek, alıştıkları yaşam alanında hayatlarını sürdürmeye devam ediyor. Şeker, Tarçın ve Salça, projeyle hem güvenli yuvalarına kavuştu hem de "Patili Dostlar İş Başında" projesinin ilk örnekleri arasında yer aldı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel 'Patili Dostlar İş Başında': Şeker, Tarçın ve Salça mesaiye kaldığı yerden devam ediyor - Son Dakika

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