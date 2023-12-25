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Pençe-Kilit harekatında şehit olan 6 askerin cenazeleri memleketlerine uğurlandı - Son Dakika
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Pençe-Kilit harekatında şehit olan 6 askerin cenazeleri memleketlerine uğurlandı

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit harekat bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada 6 asker şehit oldu. Şehitlerin cenazeleri, Hakkari'de düzenlenen törenle memleketlerine uğurlandı. Törene Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve diğer üst düzey yetkililer katıldı.

Pençe-Kilit harekatında şehit olan 6 askerin cenazeleri memleketlerine uğurlandı
25.12.2023 - 18:44,
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Kilit bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 6 askerin cenazeleri, Hakkari'de Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in de katıldığı törenle memleketlerine uğurlandı.

Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit harekat bölgesinde üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada, Piyade Teğmen Ramazan Günay (24), Piyade Uzman Çavuş Mehmet Serinkan, Piyade Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı, Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca, Piyade Sözleşmeli Er Çağatay Erenoğlu ve Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın (22) şehit oldu. Şehitler için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda tören düzenlendi.

Törene, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, vali yardımcıları, Cumhuriyet Başsavcısı Harun Ünlüsoy, Adalet Komisyonu Başkanı Birtan Şeker, AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya, kurum amirleri, polis ve asker katıldı.

Şehitlerin cenazelerinin tören alanına getirilmesinin ardından öz geçmişleri okundu. Yapılan duaların ardından Piyade Teğmen Ramazan Günay; İzmir'e, Piyade Uzman Çavuş Mehmet Serinkan; Denizli'nin Tavas ilçesine, Piyade Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı; Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesine, Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca Tokat'ın Almus ilçesine, Piyade Sözleşmeli Er Çağatay Erenoğlu; Sinop'un Boyabat ilçesine ve Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın'ın cenazesi Malatya'ya gönderilmek üzere helikopterle Yüksekova Selehattin Eyübbi Havaalanına gönderildi. Şehitler buradan da memleketlerine uğurlanacak.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Pençe-Kilit harekatında şehit olan 6 askerin cenazeleri memleketlerine uğurlandı - Son Dakika


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