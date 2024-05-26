Pendik'te çocuklar Gazze'ye destek için yürüdü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Pendik'te çocuklar Gazze'ye destek için yürüdü

Pendik\'te çocuklar Gazze\'ye destek için yürüdü

Pendik Müftülüğü tarafından düzenlenen 'Çocuklar Gazze'ye destek için yürüyor' etkinliği kapsamında, çocuklar ve aileleri Emirli köyü camisi önünde bir araya geldi. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto eden çocuklar, pankartlar açarak sloganlar attı. Etkinliğe Türk Kızılay, İHH Çocuk, TÜGVA, AGD ve Pendik İmam Hatip Okulları Mezunları ve Mensupları Derneği de destek verdi.

26.05.2024 15:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pendik Müftülüğünce "Çocuklar Gazze'ye destek için yürüyor" etkinliği yapıldı.

Emirli köyü camisi önünde bir araya gelen çocuklar, aileleriyle beraber piknik yaptı.

Daha sonra yürüyüşe geçen çocuklar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto ederek, "Özgür Filistin", "Çocuklar uyurken sessiz olunur, ölürken değil" ve "Pendik'ten Hamas'a direnişe bin selam" yazılı pankartlar açtı.

Türkiye ve Filistin bayrakları taşıyan gruptakiler, "Çocuklara selam direnişe devam" ve "Gazze özgür olacak çocuklar mutlu kalacak" şeklinde slogan attı.

Filistinlilerin dabke halk oyununu sergileyen çocuklar, beyaz, kırmızı, siyah ve yeşil renkte balonları gökyüzüne uçurdu.

"Çocuklu Cami" olarak bilinen Hazreti Ömer Camisi Müezzini İbrahim Aslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Pendik'teki çocuklarımızla birlikte Gazze'deki çocuklar için bir yürüyüş yapmak istedik. Çocukları teşvik etmek için doğa yürüyüşü ve piknikle etkinliği birleştirdik." dedi.

Etkinliğe, Türk Kızılay Pendik Şubesi, İHH Çocuk, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), Anadolu Gençlik Derneği (AGD) ile Pendik İmam Hatip Okulları Mezunları ve Mensupları Derneği de destek verdi.

Kaynak: AA

Filistin, Kızılay, İsrail, Pendik, Çocuk, Gazze, Cami, İHH, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pendik'te çocuklar Gazze'ye destek için yürüdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:01 Filenin Sultanları THY’ye isyan etti: Başka takımlara özel uçak, bize gelince ekonomi Filenin Sultanları THY'ye isyan etti: Başka takımlara özel uçak, bize gelince ekonomi
15:41 Hamas, İsrail’in saldırılarına karşılık olarak Tel Aviv’i füzelerle vurdu Hamas, İsrail'in saldırılarına karşılık olarak Tel Aviv'i füzelerle vurdu
15:15 Özgür Özel’den Erdoğan ve Bahçeli’ye 15 maddeli emekli çağrısı Özgür Özel'den Erdoğan ve Bahçeli'ye 15 maddeli emekli çağrısı
15:01 Başıboş köpeklerle ilgili düzenlemede uyutma nasıl olacak AK Parti’den açıklama var Başıboş köpeklerle ilgili düzenlemede uyutma nasıl olacak? AK Parti'den açıklama var
12:36 Konutta yeni dönem başlıyor Bakan Şimşek ayrıntıları duyurdu: İsteyene gelir, isteyene ev Konutta yeni dönem başlıyor! Bakan Şimşek ayrıntıları duyurdu: İsteyene gelir, isteyene ev
16:18 Yeni Nesil Gazetecilik Çalıştayı geniş bir katılımla Batman’da yapıldı Yeni Nesil Gazetecilik Çalıştayı geniş bir katılımla Batman'da yapıldı
15:47 Suudi Arabistan ekibi Jose Mourinho’yu bitirdi bile Suudi Arabistan ekibi Jose Mourinho'yu bitirdi bile
14:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP’yi na zaman ziyaret edecek AK Partili isim canlı yayında tarih verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'yi na zaman ziyaret edecek? AK Partili isim canlı yayında tarih verdi
14:40 Dananın kuyruğu bu akşam kopuyor Süper Lig’de kader gecesi Dananın kuyruğu bu akşam kopuyor! Süper Lig'de kader gecesi
14:05 G.Saray maçından önce yapılan ödemeler kafaları karıştırmıştı Konyaspor Başkanı sessizliğini bozdu G.Saray maçından önce yapılan ödemeler kafaları karıştırmıştı! Konyaspor Başkanı sessizliğini bozdu
13:46 Öğretmenden en büyüğü 12 yaşında 6 kız öğrenciye cinsel istismar Çocukların anlattıkları tüyler ürpertti Öğretmenden en büyüğü 12 yaşında 6 kız öğrenciye cinsel istismar! Çocukların anlattıkları tüyler ürpertti
13:15 Trump’tan kripto para devrimi: ABD bu alanda öncü olmalı Trump'tan kripto para devrimi: ABD bu alanda öncü olmalı
12:52 Güldür Güldür’ün Bilal’i gözlerden uzak tuttuğu eşini paylaştı, yorum bombardımanına tuttular Güldür Güldür'ün Bilal'i gözlerden uzak tuttuğu eşini paylaştı, yorum bombardımanına tuttular
12:24 Demet Özdemir, yatak pozuyla hayranlarını mest etti: Nefesimiz kesildi Demet Özdemir, yatak pozuyla hayranlarını mest etti: Nefesimiz kesildi
11:43 Hatay’da kumsalda kadın cesedi bulundu Hatay'da kumsalda kadın cesedi bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2024 17:12:07. #1.11#
SON DAKİKA: Pendik'te çocuklar Gazze'ye destek için yürüdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement