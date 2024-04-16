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Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, " Türkiye, İran ve Azerbaycan aynı cephededir. Rusya, Suriye, Irak, Filistin, Yemen ve diğer Batı Asya ülkeleri onlarla birliktedir. Irak, Suriye ve İran bölünürse Türkiye de bölünür. Rusya kaybederse Türkiye de kaybeder." dedi.

Perinçek, partisinin İstanbul İl Başkanlığında "İran ve İsrail'e Türkiye'den Bakmak" başlıklı basın açıklaması yaptı.

İsrail'in stratejik hedefinin "Kürdistan" adı altında ikinci İsrail devletçiğini kurmak olduğunu belirten Perinçek, İsrail'in yaptığı bütün savaşların, en sonunda sözde Kürdistan'ı kurmak için olduğunu söyledi.

Perinçek, İran'ın yalnız İsrail'in değil, "İkinci İsrail"in de karşısında olduğunu ifade ederek şöyle konuştu:

"Türkiye, İran ve Azerbaycan aynı cephededir. Rusya, Suriye, Irak, Filistin, Yemen ve diğer Batı Asya ülkeleri onlarla birliktedir. Irak, Suriye ve İran bölünürse Türkiye de bölünür. Rusya kaybederse Türkiye de kaybeder. Filistin ile cephe arkadaşı olan Türk milleti, İran ile de birliktedir. Türkiye hava sahası İsrail ve müttefiklerine kapatılmalıdır. Türk Silahlı Kuvvetleri, vatan toprağımız olan İncirlik ve Kürecik'teki ABD üslerini denetim altına almalıdır."

Perinçek; Filistin, Yemen ve İran'ın silahlı güçleriyle omuz omuza verdiği savaşta, yakalarını İsrail ve ABD'den kurtaramayanların, hemen "tiyatro" perdelemesiyle psikolojik savaştaki görevlerine soyunduklarını belirterek "Dünya tiyatro tarihinde ilk kez, 33 bin insan sahnede katlediliyor. Öyle bir tiyatro ki, sahnesinde füzeler atılıyor, bombalar patlıyor, savaş uçakları uçuyor. 'Tiyatro' tekerlemesini yineleyenler, Karagöz perdesindeki Bebe Ruhi rolünde savaş gerçeğini gürültüye getirmektedirler." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'in yaptığı bütün savaşların sözde Kürdistan'ı kurmaya yönelik olduğuna dikkati çeken Perinçek, son yerel seçimlerde PKK'nın hendeklerden çıkartılarak güneydoğu illerinde iktidar koltuklarına yerleştirildiğini ileri sürerek "Kandil'den ayaklanma çağrıları geliyor. Yakıp yıkma provaları hemen seçim ertesinde başlamıştır ve boyunlar eğilmiştir." ifadesini kullandı.