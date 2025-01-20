Pestisit Kullanımında Acil Önlemler Gerekli - Son Dakika
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Pestisit Kullanımında Acil Önlemler Gerekli

Pestisit Kullanımında Acil Önlemler Gerekli

TMMOB Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Ulaş Kırım, pestisitlerin özellikle hızlı tüketim ürünlerinde ve kısa ömürlü yeşilliklerde yüksek oranda bulunduğunu belirtti. Kırım, çocuklar üzerindeki olumsuz etkileri ve bakanlığın kontrol mekanizmalarının güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

20.01.2025 19:07  Güncelleme: 19:09
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TMMOB Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Ulaş Kırım, pestisitin tutunma ihtimalinin toprağa yakın yetiştirilen hızlı tüketim kanalındaki ürünler ile ömrü kısa olan maydanoz ve marul gibi yeşilliklerde fazla olduğunu belirtip, "Yeşil biber, kapya biber gibi sezon dışında üretilen ürünlerde de yine pestisit bulunma ihtimali yüksek" dedi.

Son dönemlerde Avrupa Birliği'nden geri dönen ürünlerde artış olması pestisit konusunu gündeme getirdi. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Ulaş Kırım, AB ülkelerinden pestisit olduğu için geri dönen bu ürünlerin 'zaman zaman 'Acaba bizim sofralarımıza mı geliyor' gibi soru işaretlerine ve kafa karışıklığına neden olduğunu söyledi. Bakanlık tarafından dönemsel olarak geri gelen ürünlerin imhalarının açıklandığına dikkati çeken Kırım, "Özellikle son dönemde gelen tepkiler üzerine geçtiğimiz günlerde bir imha görüntüsü paylaşılmıştı. Ancak bunun daha kalıcı hale gelmesi isteniyor. Taklit, tağşiş ürünlerin belirli zaman dilimlerinde güncel olarak listelendiği gibi toplumla paylaşılabileceği bir mekanizmaya ihtiyacımız var. Bu duruma göre vatandaş alışveriş alışkanlıklarını o yönde değiştirecek ve kendi sağlığını korumak için de bilinçli bir hareket etme imkanı bulmuş olacaktır" dedi.

'PESTİSİT HAVA, RÜZGAR YOLUYLA DA YAYILABİLEN MADDE'

Pestisit kullanımının temelde birçok sebebi olduğunun altını çizen Kırım, "Hangi yörede ne kadar ilaç kullanıldığını bazı dönemlerde açıklasan da bunun hangi üründe ne kadar, hangi sürede kullanıldığının bilinmediği için doğru bir veriye ulaşılmamış oluyor. Bu nedenle bakanlığın buradaki ilaç kullanımını bir an önce kontrol altına alması gerekiyor. Pestisit artık internet sitelerinden bile satılabiliyor. İnsanlar bu ilacı alıp bilinçsiz şekilde kullanabiliyorlar. Bunlar, kullanım sonrası çevredeki tüm ürünlere hava, rüzgar yoluyla da yayılabilen maddeler. Bu noktada çiftçinin eğitilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Kullanımının ziraat mühendislerinin kontrolünde, doğru bir şekilde ve yöntemlerle yapılması gerekiyor. Aksi takdirde hem Avrupa Birliği'ne giden ürünlerimizin geri dönme ihtimali daha da artacak. Hem de iç piyasada satılan ürünlerin içerisinde barındırmış olduğu kimyasallarla ilgili bir bilgimiz olmamış olacak" diye konuştu.

'ÇOCUKLARDA ZİHİNSEL HASTALIKLARA SEBEBİYET VEREBİLİYOR'

En önemli ve can yakıcı taraflardan birinin pestisitin çocuklar üzerindeki olumsuz etkileri olduğunu belirten Kırım, "Ülkemizde 19,5 milyon çocuk yaş grubunda vatandaşımız var. Vücut ağırlıklarına bağlı olarak barındırdıkları kimyasal miktarı düşünüldüğünde bir yetişkin bunu 6 ile 8 saatte vücudundan atarken, çocukların vücudunda 36 saate kadar kalabiliyor. Bu da zihinsel hastalıklara sebebiyet verebileceği gibi üreme hastalıklarında da problem yaratabiliyor. Sağlıksız nesillerin oluşmasında tüm kimyasal kalıntılar gibi pestisitlerin de çok ciddi bir riski var. Bu durumda pestisitlere ilişkin önemli problemlerden biri. Pestisiti sıkça barındıran ürünler, hızlı tüketim kanalındaki ürünler ya da ömrü kısa olan maydanoz, marul gibi yeşilliklerdir. Toprağa yakın yetiştirilen ürünlerde tutunma ihtimali daha yüksektir. Yeşilbiber, kapya biber gibi sezon dışında üretilen ürünlerde de yine pestisit bulunma ihtimali yüksek" dedi.

'SİRKE VEYA KARBONATLA YIKAMAK PESTİSİTLERİN BİR KISMINI UZAKLAŞTIRIR'

Pestisitlerin, çevredeki zararlıların meyve ya da sebzeye vereceği zararı ortadan kaldırmak için kullanılan kimyasal ilaçların tamamını olarak değerlendirildiğini vurgulayan TMMOB Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Ulaş Kırım, "Belli sezonlarda atılan pestisitler meyvelerin, sebzelerin üzerine daha bulaşmazken çevredeki canlı ve zararlı varlığını ortadan kaldırır ve daha sağlıklı bir meyve sebze mahsulünün yetişmesini imkan verir. Ancak yanlış dönemlerde atılmış olan ilaçlarda, meyvelerin üzerinde ve iç yapılarında muhafaza edilerek, tüketilmesi yoluyla da doğrudan insan vücuduna girmektedir. Pestisiti ürünlerden tamamıyla ortadan kaldırmak mümkün değil. Ancak birkaç önerilen metot var. Bunlar bilimsellik ile çok bağdaşmasa da yüzeydeki pestisiti alıp götürdüğünü bildiğimiz için özellikle sirkeyle yıkanması veya karbonatla yıkanması üst yüzeyde tutulan bir kısmının uzaklaştırabiliyor. İçyapısına sinmiş olan pestisiti zaten uzaklaştırmamız çok mümkün olmuyor. Bu yüzden öncelikli olarak tarlada doğru mekanizmayla kontrol edilmesi ve sofraya kadar hiç gelmemesi bizim önerdiğimiz ve Avrupa'da da dünyanın gelişmiş bütün ülkelerinde de temelinde uygulanan doğru yöntem" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Eğitim, Sağlık, Güncel, Tarım, Çevre, Çocuk, Kırım, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pestisit Kullanımında Acil Önlemler Gerekli - Son Dakika

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