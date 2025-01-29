Petrol Ofisi ve Ascendum'dan Stratejik İş Birliği - Son Dakika
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Petrol Ofisi ve Ascendum'dan Stratejik İş Birliği

Petrol Ofisi ve Ascendum\'dan Stratejik İş Birliği

Petrol Ofisi Grubu, Volvo iş makinaları Türkiye Distribütörü Ascendum ile 3 yıllık bir anlaşma imzaladı. Anlaşma kapsamında, özel formüle edilmiş madeni yağlar Kocaeli'ndeki Derince tesisinde üretilecek. Bu iş birliği sayesinde yıllık 50 milyon dolarlık döviz girişi sağlanacağı belirtildi.

29.01.2025 11:40  Güncelleme: 11:41
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PETROL Ofisi Grubu, Volvo iş makinaları Türkiye Distribütörü Ascendum ile stratejik iş birliği gerçekleştirdiğini duyurdu. İmzalanan 3 yıllık anlaşma kapsamında Volvo iş makinalarına özel olarak formüle edilmiş madeni yağların Kocaeli'ndeki Derince tesisinde üretileceği bildirildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Petrol Ofisi Grubu Madeni Yağlar Direktörü Sezgin Gürsu, "Müşterilerimizin ihtiyaçlarına özel çözümler geliştirebilme kabiliyetimiz ve teknoloji odaklı yenilikçi üretim altyapımız sayesinde güçlü iş birliklerimize her geçen gün bir yenisini ekliyoruz. Bu bağlamda Ascendum ile yaptığımız anlaşmayla Derince'deki fabrikamızda Volvo markalı madeni yağların üretimine başlıyoruz. Volvo iş makinaları için hem yüksek performans hem de verim sağlayacak bu özel formüllü madeni yağlar Texaco teknolojisi ile hazırlanacak. Texaco'nun üstün teknolojisini geniş dağıtım ağımız sayesinde Ascendum ve Volvo müşterileri ile buluşturacak olmaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.

GÜRSU: YILDA ORTALAMA 50 MİLYON DOLARLIK DÖVİZ GİRDİSİ SAĞLIYORUZ

Müşterilerin ihtiyaçlarına yönelik özel ürünler tasarlandığını belirten Gürsu, sözlerini şöyle sonlandırdı:

"162 bin metrekare üzerine kurulu Derince'deki madeni yağ fabrikası ile Türkiye'nin hem madeni yağ ihtiyacının yarısını karşılayan hem de yakın coğrafyanın en kapsamlı Ar-Ge merkezlerinden POTEM sayesinde 4 kıtada 33 ülkeye ihracat yapan Petrol Ofisi Grubu, yılda ortalama 50 milyon dolarlık döviz girdisi sağlıyor. 2021 yılında Chevron ile yapılan anlaşmayla Texaco markalı madeni yağların Türkiye'de üretimine başlayan şirket, müşterilerinin ihtiyaçlarına yönelik özel ürünler tasarlıyor ve iş birliklerinin sayısını artırıyor."

CİVAN: MADENİ YAĞLAR ÜSTÜN TEKNOLOJİ ANLAYIŞIYLA ÜRETİLECEK

İş birliğine dair düşüncelerini dile getiren Ascendum Makina Satış Sonrası Hizmetler Direktörü Mustafa Mümtaz Civan ise şunları söyledi:

"Sektörümüz için bu stratejik iş birliğine imza atmaktan mutluluk duyuyoruz. İş makinalarının zor şartlardaki çalışma performansını desteklemek ve iyileştirmek için özel olarak geliştirilen orijinal Volvo yağları, artık Texaco'nun üstün teknoloji ve kalite anlayışıyla üretilecek. Bu değerli iş birliğine katkı sağlayan tüm ekip üyelerine teşekkür eder, bu ortaklığın her iki taraf için de yeni başarılar getirmesini dilerim."

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Petrol Ofisi ve Ascendum'dan Stratejik İş Birliği - Son Dakika

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