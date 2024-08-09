Polatlı'da Yolcu Otobüsü Kazası: 9 Ölü, 26 Yaralı - Son Dakika
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Polatlı'da Yolcu Otobüsü Kazası: 9 Ölü, 26 Yaralı

Polatlı\'da Yolcu Otobüsü Kazası: 9 Ölü, 26 Yaralı

Ankara'nın Polatlı ilçesi yakınlarında sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü, üst geçidin ayağına çarptı. Kazada, ilk belirlemelere göre 9 kişi öldü, 26 kişi yaralandı.

09.08.2024 10:56
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ANKARA'nın Polatlı ilçesi yakınlarında sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü, üst geçidin ayağına çarptı. Kazada, ilk belirlemelere göre 9 kişi öldü, 26 kişi yaralandı.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinden İzmir'e gitmek üzere yola çıkan ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen Öz Ağrı Seç Turizm firmasına ait 04 AAV 951 plakalı yolcu otobüsü, sabaha karşı E-90 kara yolunun Olukpınar köyü mevkinde sürücüsünün kontrolünden çıktı. Otobüs, önce bariyerlere, daha sonra üst geçidin beton ayaklarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüs hurda yığınına döndü. Yol ulaşıma kapatıldı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ekiplerin çalışmasıyla otobüsten çıkarılarak, ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Ankara Valisi Vasip Şahin, ilk belirlemelere göre kazada 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 26 kişinin yaralandığını bildirdi. Vali Şahin, kazanın nedeniyle ilgili incelemenin devam ettiğini, ancak şoförün uyuma ihtimalinin değerlendirildiğini söyledi. Jandarma ekipleri, yaralıların hastaneye sevk edilmesi ardından kaza yerinde inceleme yaptı. Yolda fren izi olup olup olmadığına bakıldı. İlk tespitlerde fren izi olmadığı belirlendi.

'YALPALAYINCA KORNAYA BASTIK, DUYMADI'

Kaza sırasında otobüsün arkasında olduğunu belirten görgü tanığı otomobil sürücüsü Murat Türkoğlu (34), "Temelli'den otobüsle beraber çıktık, arkalı önlüydük zaten. Otobüs biraz hızlıydı, buraya 3-4 kilometre kala yalpalamaya başladı. Sonrasında köprüye çarptı. Otobüsten fırlayan parçalar aracımıza isabet etti. Arkadan selektör yaptık, kornaya bastık; ama duymadı. Uyuyordu demek ki" diye konuştu.

BAKAN TUNÇ: 3 SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kazayla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Tunç, "Ankara'nın Polatlı ilçesi yakınlarında meydana gelen otobüs kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Yüreğimizi yakan kazayla ilgili Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, bir Cumhuriyet Başsavcıvekili koordinesinde 3 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir" dedi.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da, "Ankara Polatlı mevkiinde meydana gelen otobüs kazasında 9 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 26 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralılarımızın tedavisi hastanelerde devam etmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar dileriz" denildi.

Kaynak: DHA

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