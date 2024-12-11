Kağıthane'de polis memuru şehit edildi, sanıkların duruşması devam ediyor - Son Dakika
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Kağıthane'de polis memuru şehit edildi, sanıkların duruşması devam ediyor

Kağıthane\'de polis memuru şehit edildi, sanıkların duruşması devam ediyor

İSTANBUL Kağıthane'de polis memuru Hakan Telli'nin şehit edildiği, bir polisin ise ağır yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin davanın görülmesine devam edildi.

11.12.2024 17:09  Güncelleme: 17:19
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İSTANBUL Kağıthane'de polis memuru Hakan Telli'nin şehit edildiği, bir polisin ise ağır yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin davanın görülmesine devam edildi. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti tutuklu sanık Görkem Doğan'ın tahliyesine karar verirken diğer tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi. Öte yandan duruşma sırasında görüntü çektiği fark edilen tutuksuz sanık Burak Bolay hakkında 3 gün disiplin hapis cezası verildi.

Kağıthane'de 25 Ağustos 2023'te uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbar edilen adrese düzenlenen operasyonda açılan ateş sonucu polis memuru Hakan Telli'nin şehit olduğu, polis memuru A.Y.Ç.'nin ise ağır yaralandığı olaya ilişkin 51 sanığın yargılanmasına İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar katılırken, 2'si başka suçtan tutuklu 4 sanık SEGBİS aracılığıyla bağlandı. Tarafların avukatları da duruşmada hazır bulundu.

'POLİS OLDUKLARINI SÖYLEMEDİLER'

Tutuklu sanık Akın Arsakay savunmasında, "Ben ve ailem mağduruz. Hem maddi hem manevi. Ben çobanlık yaparak geçiniyorum. Görüntülerde elimde silah olması dışında bir şey yok. 5 gün boyunca şiddet, işkence gördüm. Olay günü polisler, hiçbir şekilde polis olduklarını söylemediler" ifadelerini kullandı.

'SADECE EVİMDE KOKAİN BULUNMUŞTU'

Tutuklu sanık Cüneyt Sarıova savunmasında, "1 buçuk senedir tutukluyum ve mağdurum. Duymadığım, görmediğim insanın adamı yapmışlar beni. Sadece evimizde kokain bulunmuştu onu da aldığım yer zaten bellidir" dedi.

'TEK SUÇUM, ARKADAŞIMIN SÖYLEDİĞİ ADRESE SİPARİŞ GÖTÜRMEMDİR'

Tutuklu sanık Görkem Doğan ise savunmasında önceki beyanlarını tekrar ederek, "Emniyetteki ifadelerin geçerlidir. Olayı tüm samimiyetimle orada anlattım. Benim o gün tek suçum, arkadaşımın söylediği adrese sipariş götürmemdir. Beni bu adrese Kadir Taşdemir yönlendirmiştir" dedi.

Sanık avukatları, müvekkillerinin tahliye ve beraatını talep etti.

DURUŞMADA GÖRÜNTÜ ALAN SANIĞA 3 GÜN DİSİPLİN HAPSİ

Duruşma sırasında tutuksuz sanık Burak Bolay'ın salonda fotoğraf çektiği fark edildi. Mahkeme heyetinin kararıyla telefonuna el konulan sanık Bolay, "Telefonu elimde tutuyordum, elim değmiş, yanlışlıkla çektim" dedi. Mahkeme heyeti, Bolay'a 'duruşma düzenini bozma' ve 'duruşma salonu içerisinde görüntü alma' suçlarından 3 gün disiplin hapis cezası verilmesine ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

'ELİMDE MAHKEMENİN SEYRİNİ DEĞİŞTİRECEK BELGELER VAR'

Duruşmaya SEGBİS aracılığıyla katılan tutuklu sanık Ozan Anacur savunmasını huzura gelerek yapmak istediğini belirtti. Tutuklu sanık Ozan Anacur, "Duruşmaya huzurunuzda katılmak istiyorum. Elimde mahkemenin seyrini değiştirecek çok önemli bazı belgeler var. Elimdeki belgelerin araştırılması için belgeleri vereceğim" ifadelerini kullandı.

ARA KARAR AÇIKLANDI

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Görkem Doğan'ın tahliyesine karar verdi. Mahkeme, diğer tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına, tutuksuz sanıkların ise adli kontrol tedbirlerinin devamına hükmederek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kağıthane'de polis memuru şehit edildi, sanıkların duruşması devam ediyor - Son Dakika


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