Polise bıçak çeken saldırgan vurularak etkisiz hale getirildi

New York’un en kalabalık noktalarından Times Meydanı, Pazartesi günü öğleden sonra hareketli anlara sahne oldu. Queens sakinlerinden 49 yaşındaki Pamela Cisneros, ellerindeki iki bıçakla çevredekilere saldırdı.

METRO YAKININDA DEHŞET SAÇTI

Saat 16.24 sıralarında Batı 41. Cadde ve Yedinci Cadde yakınlarında başlayan olayda Cisneros, önce metro istasyonu yakınındaki 68 yaşındaki bir erkeği karnından bıçakladı. Ardından kuzey yönüne doğru ilerleyerek 32 yaşındaki bir kadını daha aynı şekilde hedef aldı. Ağır yaralanan kadın kaldırıldığı Bellevue Hastanesi'nde hayatını kaybederken, erkek kurbanın durumunun stabil olduğu bildirildi.

ŞOK CİHAZI İŞE YARAMADI

Saldırının ardından elindeki bıçaklarla bölgedeki New York Polis Departmanı (NYPD) karakoluna doğru yürüyen kadını polis ekipleri durdurmaya çalıştı. NYPD Komiseri Jessica Tisch, memurların yaklaşık dört dakika boyunca Cisneros’a silahlarını bırakması yönünde uyarıda bulunduğunu belirtti.

SALDIRGAN HAYATINI KAYBETTİ

İkazlara uymayarak polislerin üzerine yürüyen kadına elektroşok cihazıyla müdahale edildi ancak bu hamle saldırganı durdurmaya yetmedi. Tehdidin devam etmesi üzerine iki polis memuru hizmet silahını ateşledi. Vurularak Bellevue Hastanesi'ne kaldırılan Cisneros, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

AKIL SAĞLIĞI YERİNDE DEĞİL

Yetkililer, hayatını kaybeden saldırgan Cisneros'un 2018 ve 2019 yıllarına ait belgelenmiş akıl sağlığı sorunları ve polis kayıtları olduğunu açıkladı.