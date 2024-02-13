- Polonya Başbakanı Tusk ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron Paris'te bir araya geldi
Polonya Başbakanı Tusk: "AB'nin, NATO'nun alternatifi yok"
PARİS - Fransa'nın başkenti Paris'te Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya gelen Polonya Başbakanı Donald Tusk, " Avrupa Birliği'nin, NATO'nun alternatifi yok. Avrupa güvenli kıta olmak zorunda" dedi.
Polonya Başbakanı Donald Tusk, resmi ziyareti kapsamında Fransa'ya geldi. Tusk, başkent Paris'teki Elysee Sarayı'nda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü. Liderler, ikili görüşme öncesi ortak basın toplantısı düzenledi. Tusk yaptığı açıklamada, Macron ile birbirlerini yıllardan beri tanıdıklarını, dost olduklarını, birbirlerine her zaman güvenebileceklerini belirterek, bu zor zamanda Polonya ve Fransa'nın tutumunun birbirine çok benzer olduğunu söyledi.
Söz konusu tutumun hem ikili, hem Avrupa içi, hem de Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığı dikkate alındığında Avrupa'nın güvenliği ve jeopolitik konumuyla ilgili konular için geçerli olduğunu ifade eden Tusk, "Paris'ten bir kez daha net bir şekilde vurgulamak isterim ki Avrupa Birliği'nin, Transatlantik işbirliğinin, NATO'nun alternatifi yok. Avrupa, güvenli kıtı olmak zorunda. Bu AB'nin, Fransa'nın Polonya'nın kendi sınırlarını, toprağını, müttefiklerini korumaya ve desteklemeye hazır, güçlü devletler olmak zorunda olduğu anlamına geliyor" dedi.
"Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için"
Alexandre Dumas'ın Üç Silahşörler eserindeki "Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için" sözlerini hatırlatan Tusk, güvenli bir Avrupa için bir megaplana ihtiyaç olduğunu söyledi. Tusk, "Bugün enerji, gıda ve savunmanın bizim ortak güvenliğimizin üç temel direği olduğunu söyleyebilirim. Polonya ve Fransa'nın bu alanda yoğun bir şekilde işbirliğine devam etmesini arzu etmekteyim" dedi.
"Avrupa, NATO'yu tamamlayıcı, Kuzey Atlantik İttifakı'nın ana direğini oluşturacak bir güvenlik ve savunma gücü olmalı"
Macron, ise iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da sıkılaştırılacağını, yeni anlaşmalar imzalayacaklarını belirtti. İkili görüşmede AB'nin güvenliği, enerji güvenliği, Ukrayna'daki savaşı da ele alacaklarını ifade eden Macron, Avrupa'nın güvenliğinin Ukrayna ile doğrudan bağlantılı olduğunu söyledi. Macron, "Avrupa, NATO'yu tamamlayıcı, Kuzey Atlantik İttifakı'nın ana direğini oluşturacak bir güvenlik ve savunma gücü olmalı" dedi.
Tusk, Paris ziyaretinin ardından Almanya'nın başkenti Berlin'de Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile bir araya gelecek.
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