İzmir Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Adnan Oğuz Akyarlı Anıldı

(İZMİR) - Eski İzmir Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Adnan Oğuz Akyarlı, ikinci ölüm yıl dönümünde Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde adını taşıyan parkta anıldı. Duygusal anların yaşandığı anma töreninde, Prof. Dr. Akyarlı için yapılan anıt da açıldı.

Bilim, siyaset ve eğitim dünyasında önemli hizmetler veren, İzmir Kent Konseyi Başkanlığı, İZELMAN Yönetim Kurulu Başkanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeliği ve Meclis Başkan Vekilliği görevlerinde bulunan Prof. Dr. Adnan Oğuz Akyarlı, vefatının ikinci yıl dönümünde anıldı. Anma programının düzenlendiği Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde bulunan İzmir Kent Konseyi Parkı'na, Prof. Dr. Adnan Oğuz Akyarlı İzmir Kent Konseyi Parkı adı verildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, CHP Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Altan İnanç, İzmir Büyükşehir Belediyesi bürokratları, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin geçmiş dönem başkanlarından Aziz Kocaoğlu, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu ve çok sayıda kent yöneticisi, sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve yurttaşın katıldığı programda, Prof. Dr. Akyarlı adına hazırlanan anıtın açılışı yapıldı. Akyarlı için duygusal konuşmaların yapıldığı törende, katılımcılar tarafından anıta karanfil bırakıldı.

Bakan: "Ağabeyim, yoldaşımdı"

Törende konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, "Adnan Akyarlı benim dostumdu, ağabeyimdi ve yoldaşımdı. Aramızda büyük yaş farkı vardı ama arkadaştık, dosttuk. Gerçekten hem bilgisine hem birikimine hem insanlığına hayran olduğum birisiydi ve hiç ayrılmadık. 'Siyaseti karşıtlık üzerine değil, ilkeli uzlaşmalarla yapmak lazım' sözü onun sözüydü. 'Siyaseti bilgi ve üretkenlik temelinde yapmak lazım' derdi. Mektepli siyasetin en önemli temsilcilerinden birisiydi" diye konuştu.

İnanç: "Adnan Hoca'mın İzmir sevdasına tanıklık ettim"

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Başkan Vekili Altan İnanç ise "Adnan Hoca'yı, Cumhuriyet Halk Partisi'nin il yöneticiliği yaparken tanıdım. Adnan Hoca'mın İzmir sevdasına bizzat o zaman tanıklık ettim. İnsan sevgisini onda nasıl bir anlam ifade ettiğini bizzat gözlemledim. Adnan Hoca'mın ismini taşıyan bu park için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cemil Tugay'a ve oy birliğiyle İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde bu kararı alan meclis üyesi arkadaşlarıma bir kez daha teşekkür ediyorum. Adnan Hoca'mın anısı önünde saygıyla eğiliyorum" dedi.

Mutlu: "Aktardıklarını yaşatmaya devam edeceğiz"

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Prof. Dr. Akyarlı ile çalışma mutluluğuna eritmiş kişilerden olduğunu belirterek "4 yıl boyunca İzmir'in daha iyi bir kent olması için omuz omuza çalıştık. Son derece yapıcı, kibar, bilgisini, birikimini, size doyasıya veren, bambaşka bir dosttu ve ne mutlu ki şimdi de yolumuza ve yoldaşlığımıza sevgili kızıyla devam ediyoruz" diye konuştu.

Akyarlı: "Yaşamaya devam edecek"

Törende konuşan Prof. Dr. Akyarlı'nın kızı ve Konak Belediyesi Meclis Üyesi Ayşın Akyarlı, "Babam bilge bir insan olarak her daim önderim olmanın yanı sıra benim her zaman en yakın arkadaşım, kahramanım oldu. Fiziki birlikteliğimiz sona ermiş olsa da ben var oldukça kişiliğimde attığı tohumlarla, hayatıma kattığı ilkelerle, ufkumu açan vizyonuyla, verdiği sonsuz sevgiyle her zaman benimle var olacak. Bugün babamın adının bu parka verilmesinde emeğe geçenlere teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Mumcu: "Kütüphane gibiydi"

Ege Kent Konseyleri Birliği Başkanı Hamit Mumcu, "Hayatımıza girdiği andan itibaren farklılık yaratan insanlar vardır. Adnan Akyarlı da birçoğumuz için aynı duyguları ifade ediyordur. Duruşu, yaşama bakışı, bitmeyen devrimci tavrı ile her zaman örnek aldığımız bir dost, bir yoldaş, bir ağabey, bir kardeşti" derken, İzmir Kent Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Adnan Yüksel Gürüz de "Adnan Ağabey, ölmeyecek birisi ve ölmedi de. Sadece fiziki mekan değişikliğinde ve bizim kalbimizde, İzmir'in dokunduğu her yerinde yaşamaya devam edecek. Öyle kıymetli bir insandı ki, benim için bir kütüphane gibiydi" diye konuştu.

Güler: "Adnan Hoca'yı unutmamız mümkün değil"

ODTÜ İnşaat Mühendisliği Öğretim Üyesi, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Onur Kurulu Üyesi ve İZDENİZ Yönetim Kurulu Üyesi Işıkhan Güler de şunları söyledi:

"Onun sayesinde kıyı mühendisliği, Türkiye'deki kıyı alanlarıyla ilgili çalışmalar anlam kazandı. Adnan Hoca aynı zamanda yerel demokrasiye olan inancıyla, toplumun örgütlenmesi konusundaki hassasiyetiyle kent konseylerinde ciddi bir şekilde bize önderlik etti. Onun insan sevgisi, ilkeli duruşu, hala yanımızda duruyor. Adnan Hoca'yı unutmamız mümkün değil."