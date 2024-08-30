Beşiktaş Arnavutköy'de Prof. Dr. Türkan Saylan'ın yaşadığı sokağa adını taşıyan tabela asıldı - Son Dakika
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Beşiktaş Arnavutköy'de Prof. Dr. Türkan Saylan'ın yaşadığı sokağa adını taşıyan tabela asıldı

Beşiktaş Arnavutköy\'de Prof. Dr. Türkan Saylan\'ın yaşadığı sokağa adını taşıyan tabela asıldı

Beşiktaş Belediyesi tarafından Arnavutköy'deki Karakavak sokağına Prof. Dr.Türkan Saylan'ın adı verildi. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Türkan Saylan'ın evinin müzeye dönüştürülmesi için çalışmaların başladığını belirtti.

30.08.2024 14:55
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BEŞİKTAŞ Arnavutköy'de Prof. Dr. Türkan Saylan'ın yaşadığı sokağa adını taşıyan tabela asıldı. Eski adı Karakavak olan sokaktaki tabela değişimi sırasında konuşan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, "Türkan Hocamız bulunduğumuz sokakta yaşamış, hayat mücadelesini buradaki evinde vermiş bir bilim insanıydı. Onun yaşadığı yerde belediye başkanı olmak da benim için ayrıca bir gurur kaynağı. Göreve gelir gelmez aldığımız sorumluluklardan birisi de yaşadığı sokağa isminin verilmesi oldu. Türkiye'nin dört bir yanından gelen taleplerden birisi sokağa Türkan Hoca'nın adının verilmesi, diğeri ise evinin müzeye çevrilmesiydi. Sözünü verdiğimiz gibi bu tabelayı bugün gururla buraya asıyoruz" dedi.

Beşiktaş Belediyesi tarafından Arnavutköy'deki Karakavak sokağına Prof. Dr.Türkan Saylan'ın adı verildi. Yeni tabela asımına Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Boğaziçi Arnavutköylüler Derneği ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği üyeleri, Türkan Saylan'ın Avukatı Hüseyin Karataş, ÇYDD Yönetim Üyesi Genel Yazmanı Gülsen Akbulak, Sinema oyuncusu Nergis Çorakçı, siyasi partilerin kadın ve gençlik kolları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

'TÜRKAN SAYLAN'IN EVİNİ MÜZEYE DÖNÜŞTÜRECEĞİZ'

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, "Bugün çok özel çünkü 30 Ağustos Zafer Bayramımız. Beşiktaş'ın en önemli tarafı geleceğe taşımakla yükümlü olduğu tarihi mirastır. Türkan Saylan Hocamız tüm hayatını Cumhuriyet değerlerine adamış. Cüzzamla Mücadele Derneği'ni kurup, orada da yüz binlerce insanın hayatını kurtarmış. Yüzbinlerce kız çocuğunun okumasını sağlamış ve onlara öncülük etmiş. Dolayısıyla Beşiktaş'ın tarihindeki önemli kişiler arasında yer alıyor. Türkan Hocamız Arnavutköy'deki bu sokakta yaşamış, hayat mücadelesini buradaki evinde vermiş bir bilim insanıydı. Onun yaşadığı yerde belediye başkanı olmak da benim için ayrıca bir gurur kaynağı. Göreve gelir gelmez aldığımız sorumluluklardan birisi de yaşadığı sokağa isminin verilmesi oldu. Türkiye'nin dört bir yanından gelen taleplerden birisi sokağa Türkan Hoca'nın adının verilmesi, diğeri ise evinin müzeye çevrilmesiydi. Sözünü verdiğimiz gibi bu tabelayı bugün gururla buraya asıyoruz. En önemli teşekkür de Türkan Hocamızın komşularına. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Türkan Saylan'ın evinin müze olmasına dair konuştuk. Bu süreci beraber yöneteceğiz. Bu evin alımı için resmi görüşmelere başlandı. Eylül gibi buradaki müze sürecini tamamlayacağız. Meclis üyeleri, komisyondaki arkadaşlarımıza, Boğaziçi Arnavutköylüler Derneği'ne ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne teşekkür ederim" diye konuştu.

'ÇOK GURURLUYUZ'

ÇYDD Yönetim Kurul Üyesi Genel Yazman Gülsen Akbulak da "Bu sokağın açılmasına başta Ekrem İmamoğlu ve Belediye Başkanımız Rıza Akpolat çok emek verdiler. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği 119 şubesi ve 30 bine yakın üyesiyle Türkiye'nin dört bir yanında mücadele ediyor. Çok gururluyuz. Sokağa görünen ve görünmeyen her engele rağmen Türkan Saylan adını vermeyi başardık. Umarım müzeye de çevireceğiz" ifadelerini kullandı.

'TÜRKAN SAYLAN'IN YAŞIYOR OLAN KİMLİK VE RUHUNUN BİR DEVAMI OLACAK'

Saylan'ın Avukatı Hüseyin Karataş ise "Başkanımıza çabaları ve emekleri için teşekkür ederiz. Türkan Saylan dokunulmazlığa dokunan bir kadındı. İnanılmaz bir gönül insanıydı. Dolayısıyla bu sokağın bu ismi alması Türkan Saylan'ın yaşıyor olan kimlik ve ruhunun bir devamı olacak" dedi.

'BU MÜZENİN KURULMASINDA HER ZAMAN DESTEK OLACAĞIM'

Sinema oyuncusu Nergis Çorakçı da "Bu sokağa Türkan Saylan adının verilmesine çok mutluyum. Müze olduğunda dilerim öğrenciler için de faydalı olacak. Türkan Hanım çocuklara ve geleceğe çok önem verirdi. O müzeye piyanolar ile olağanüstü çocuklara eğitim verilmeli. Bu müzenin kurulmasında her zaman destek olacağım" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Beşiktaş Arnavutköy'de Prof. Dr. Türkan Saylan'ın yaşadığı sokağa adını taşıyan tabela asıldı - Son Dakika

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