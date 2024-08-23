Profesör, sualtında sıkışan orfoz balığını kurtardı

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Profesörü sualtında hem şaşırtan hem de öfkelendiren görüntü

Denize atılan plastik şişede sıkışan orfoz balığını, dalış yapan profesör kurtardı

O anlar sualtı kamerasına yansırken, balığın nesli tükenme tehlikesinde olduğuna dikkat çeken Gökoğlu, duyarsız vatandaşlara tepki gösterdi

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu:

"Doğada bir tilkinin, ayının, köpeğin veya ineğin başına kova gibi eşyaların geçtiğini hep izledik, şimdi de bir orfozun başına plastik şişenin geçtiğini izledik"

" Çok hayvanı oltadan, ağlardan kurtardık ama bu apayrı bir şey"

ANTALYA - Antalya'da denize atılan plastik şişeye sıkışan nesli tükenmekteki orfoz balığını, sualtı dalışlarıyla ünlü Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu kurtardı. O anlar sualtı kamerasına yansırken, deniz kirliliğine dikkat çeken Gökoğlu, "Doğada bir tilkinin, ayının, köpeğin veya ineğin başına kova gibi eşyaların geçtiğini hep izledik, şimdi de bir orfozun başına plastik şişenin geçtiğini izledik. Bu denize atılan kirlilik sonrası bir canlıya nasıl zarar verildiğinin en güzel örneği" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Konyaaltı Sahili'nde geçtiğimiz gün öğrencileriyle dalış yapan Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, sualtındaki kirliliği görünce önce bir şok yaşadı, ardından plastik bir şişeye sıkışmış orfoz balığını görünce ikinci şoku yaşadı. Gökoğlu, şişede adeta ölümü bekleyen ve Uluslararası Doğa Koruma Birliği'nin nesli tehlike altında olan hayvanların yer aldığı kırmızı listedeki orfozu kurtarma için uzun süre uğraştı. Pet şişeye taşla vurup bir yandan da onu çekerek kurtaran Gökoğlu, ardından deniz saldı.

"Akşam oturuyorlar, çöplerini bırakıp gidiyorlar"

Duyarsız insanların Konyaaltı Sahili'ni kötü bir şekilde kullandığına dikkati çeken Gökoğlu, yaşanan hadiseyi şu sözlerle anlattı:

"Akşam oturuyorlar getirdikleri çöpleri sahile bırakıyorlar, bazılarını da denize atıyorlar. Bu görüntülerde de orfoz balığını kurtardık. Orfoz balığının avlanması yasak, koruma altında olan bir tür. Uzun bir plastik şişenin içerisine girmişti. O balığın oraya nasıl ve neden girdiği önemli. Bu tür şişelerle vatandaşlar içine yem bırakıp avlanabiliyor da ancak bu bir çöptü. İçine muhtemelen yengeç ya da ufak balıklar girdi ve orfoz da onları yemeye girdi. Geriye doğru çıkabilmesi için de yüzgeçlerini ya da kuyruğunu hareket ettirmesi lazım. Geriye doğru gidemeyeceği için de sıkışıp kaldı. Onu kurtarıp kıyıdan uzaklaştırdım ve denize saldık."

Balığın o halini gördüğünde çok üzüldüğünü de dile getiren Gökoğlu, "Denize her attığımız şey, zarar veriyor doğaya. Doğanın kendi ürünleri değil bunlar. Hem plastik kirlilik oluşturuyor hem de birçok canlıya zarar veriyor. Biz onu kurtarmasaydık, o balık orada ölecekti. Doğada bir tilkinin, ayının, köpeğin veya ineğin başına kova gibi eşyaların geçtiğini hep izledik, şimdi de bir orfozun başına plastik şişenin geçtiğini izledik. Bu denize atılan kirlilik sonrası bir canlıya nasıl zarar verildiğinin en güzel örneği. Dolayısıyla insanlar daha duyarlı olmalı. Çocuklarımız ileride bu balıkları göremeyecek. Bu tür görüntüleri gördüğüm zaman oldukça üzülüyorum. Çok hayvanı oltadan, ağlardan kurtardık ama bu apayrı bir şey" ifadelerini kullandı.