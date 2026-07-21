Putin'den Çinli Turistlere Vizesiz Giriş Uzatması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Putin'den Çinli Turistlere Vizesiz Giriş Uzatması

Putin\'den Çinli Turistlere Vizesiz Giriş Uzatması
21.07.2026 09:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya, Çin vatandaşlarına vizesiz girişi 2027'ye kadar uzattı; Çin de Ruslar için benzer karar aldı.

MOSKOVA, 21 Temmuz (Xinhua) -- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, pazartesi günü imzaladığı kararnameyle Çin vatandaşlarına yönelik vizesiz giriş uygulamasını 31 Aralık 2027'ye kadar uzattı.

Çin de mayıs ayında iki ülke halkları arasındaki karşılıklı etkileşimi artırma çalışmaları kapsamında Rus vatandaşlarına yönelik vizesiz giriş uygulamasını 31 Aralık 2027'ye kadar uzatacağını açıklamıştı.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Vladimir Putin, Dış Politika, Diplomasi, Turizm, Güncel, Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Putin'den Çinli Turistlere Vizesiz Giriş Uzatması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Oğuzhan Uğur dosyasında bahis baronu Derkan Başer çıktı Oğuzhan Uğur dosyasında bahis baronu Derkan Başer çıktı
“Yeni Parti“ için tarih netleşti Özgür Özel yarın son kez CHP kürsünde olacak "Yeni Parti" için tarih netleşti! Özgür Özel yarın son kez CHP kürsünde olacak
Motosiklet sürücülerine 3,9 milyon lira ceza Motosiklet sürücülerine 3,9 milyon lira ceza
Yamal’ın Trump’a bakışı kupa törenine damga vurdu Yamal'ın Trump'a bakışı kupa törenine damga vurdu
Messi, İsrail destekçisi mi İşte dilden dile dolaşan meseleni iç yüzü Messi, İsrail destekçisi mi? İşte dilden dile dolaşan meseleni iç yüzü
Ünlü oyuncu Murat Cemcir sağlık durumu hakkında ilk kez konuştu Ünlü oyuncu Murat Cemcir sağlık durumu hakkında ilk kez konuştu!
Diva’dan estetik açıklaması “Seda Sayan ve Safiye Soyman yüzünden” Diva’dan estetik açıklaması! “Seda Sayan ve Safiye Soyman yüzünden”
Cucurella’nın çöp poşetinin içinde taşıdığı şeyi görenler hayrete düştü Cucurella'nın çöp poşetinin içinde taşıdığı şeyi görenler hayrete düştü
Konser alanını gören Elif Buse Doğan şoke oldu: Millet nerede Konser alanını gören Elif Buse Doğan şoke oldu: Millet nerede?
Yenilgiyi hazmedemeyip futbolculara saldıran Paredes’e dev ceza Yenilgiyi hazmedemeyip futbolculara saldıran Paredes'e dev ceza
DEM Parti İmralı Heyeti Öcalan ile Görüşmeye Gitti DEM Parti İmralı Heyeti Öcalan ile Görüşmeye Gitti

09:36
Çekirge istilası mı başladı Bakanlıktan tedirgin eden görüntülerle ilgili açıklama
Çekirge istilası mı başladı? Bakanlıktan tedirgin eden görüntülerle ilgili açıklama
09:08
Özel’den “Sıra size de gelecek mi“ sorusuna dikkat çeken yanıt
Özel'den "Sıra size de gelecek mi?" sorusuna dikkat çeken yanıt
08:34
Gülistan Doku soruşturmasında eski valinin eşi dahil 15 kişi gözaltında
Gülistan Doku soruşturmasında eski valinin eşi dahil 15 kişi gözaltında
08:31
Vinicius Junior estetik yaptırdı, bambaşka birine dönüştü
Vinicius Junior estetik yaptırdı, bambaşka birine dönüştü
08:16
Fenerbahçe’den gece yarısı kadro değişikliği
Fenerbahçe'den gece yarısı kadro değişikliği
07:55
Motorine zam geldi İşte il il yeni fiyatlar
Motorine zam geldi! İşte il il yeni fiyatlar
07:46
Üsküdar’da dehşet Falçatalı cani martıyı ağır yaraladı
Üsküdar'da dehşet! Falçatalı cani martıyı ağır yaraladı
07:29
CHP’li başkan için AK Parti iddiası: İstifa edeceğim, Cumhurbaşkanına ilettik
CHP'li başkan için AK Parti iddiası: İstifa edeceğim, Cumhurbaşkanına ilettik
07:16
Fenerbahçeli İsmail’e büyük şok: Evliliği geçerli saymıyorum
Fenerbahçeli İsmail'e büyük şok: Evliliği geçerli saymıyorum
06:46
YKS’nin şampiyonları belli oldu İşte Türkiye birincileri
YKS'nin şampiyonları belli oldu! İşte Türkiye birincileri
06:38
Efsane satranççı cumhurbaşkanlığı teklifini reddetti: Yeterince güçlü değilim
Efsane satranççı cumhurbaşkanlığı teklifini reddetti: Yeterince güçlü değilim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2026 09:50:05. #7.12#
SON DAKİKA: Putin'den Çinli Turistlere Vizesiz Giriş Uzatması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.