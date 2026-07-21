Putin\'den Çinli Turistlere Vizesiz Giriş Uzatması

MOSKOVA, 21 Temmuz (Xinhua) -- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, pazartesi günü imzaladığı kararnameyle Çin vatandaşlarına yönelik vizesiz giriş uygulamasını 31 Aralık 2027'ye kadar uzattı.

Çin de mayıs ayında iki ülke halkları arasındaki karşılıklı etkileşimi artırma çalışmaları kapsamında Rus vatandaşlarına yönelik vizesiz giriş uygulamasını 31 Aralık 2027'ye kadar uzatacağını açıklamıştı.