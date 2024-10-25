Putin ve Abbas, BRICS Zirvesi'nde Bir Araya Geldi - Son Dakika
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Putin ve Abbas, BRICS Zirvesi'nde Bir Araya Geldi

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Putin, Gazze'deki trajik durumu ele alarak barış çağrısında bulundu. Abbas, Filistin'in egemenliğini savundu.

25.10.2024 00:11
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- Putin, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü

KAZAN - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, BIRCS Zirvesi kapsamında Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüştü.

Rusya'ya bağlı Tataristan'ın Kazan şehrinde düzenlenen BRICS Zirvesi çerçevesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas bir araya geldi. Putin, görüşmede yaptığı açıklamada, "Bir önceki toplantımızdan bu yana maalesef bölgedeki durum iyileşmedi, aksine daha da kötüye gidiyor. Gazze Şeridi'nde yaşanan trajik olaylar 40 binden fazla insanın ölümüne yol açmış, Lübnan ve Orta Doğu'nun diğer bölgelerinde de gerginliğe neden olmuştur. Batı Şeria'da da tansiyon yükseliyor. Tüm bunları görüyoruz" dedi.

Rusya'nın akan kanın bir an önce durdurulmasını ve ihtiyacı olan herkese yardım sağlanmasını savunmaya devam ettiğini ifade eden Putin, "Tüm tarafları itidalli olmaya çağırıyoruz. Bölgede kalıcı barış ancak İsrail ile barış ve güvenlik içinde bir arada yaşayacak bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti'nin kurulmasını öngören, siyasi ve diplomatik bir çözümle sağlanabilir" dedi.

"Filistinliler Gazze'den asla ayrılmayacaklar, tıpkı Batı Şeria'dan ayrılmayacakları gibi"

Abbas ise yaptığı açıklamada, "Rusya'nın Filistin meselesi ve Filistin halkının tüm hedeflerine ulaşarak devlet kurma yönündeki egemenlik hakkını destekleyen güçlü tutumundan memnuniyet duyuyoruz. Filistin halkı bunu çok takdir ediyor" dedi.

İsrail saldırıları sonucu Gazze Şeridi'nde 40 binden fazla insanın öldüğünü, 100 bin kişinin yaralandığını, 10 bin kişinin kaybolduğunu ve altyapının yüzde 70'ini yok edildiğini ifade eden Abbas, "Filistinliler Gazze'den asla ayrılmayacaklar, tıpkı Batı Şeria'dan ayrılmayacakları gibi. Bu önemli bir husus. Netanyahu da bunu yapmaya, Filistinlileri vatanlarından kovmaya çalışıyor ama biz bunu asla kabul etmeyeceğiz. Gazze tarafında Mısır'ın ve Batı Şeria tarafında Ürdünlülerin de bu politikayı desteklemediğini ve kınadığını biliyoruz. Gazze, Filistin Devleti'nin ayrılmaz bir parçasıdır. Bu nedenle, Gazze ve Batı Şeria ile birlikte birleşik bir Filistin Devleti'nde yaşayabilmek için işgali sona erdirmek üzere çalışmak niyetindeyiz" dedi.

ABD ve bazı Arap ülkelerinin yaptıkları bazı çağrılara katılmadıklarını aktaran Abbas, "Bunlara katılmıyoruz, bunları içişlerimize müdahale olarak değerlendiriyoruz. Bunu söylerken, belirli pozisyonlara belirli kişileri atamak istediklerini kastediyorum" dedi.

Kaynak: İHA

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