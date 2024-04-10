Bolu, Zonguldak, Düzce, Bartın, Karabük ve Kocaeli'de vatandaşlar Ramazan Bayramı namazı için camilere akın etti.
Bolu'da çok sayıda kişi, Büyük Cami Mahallesi'nde bulunan tarihi Yıldırım Bayezid Camisi'ni doldurdu.
İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş'ın vaazını dinledikten sonra bayram namazını kılan cemaat, okunan hutbe ve duanın ardından birbirleriyle bayramlaştı.
Büyükleriyle camiye gelen çocuklara bayram harçlıkları verildi.
Zonguldak ve Düzce
Zonguldak'ta Uzun Mehmet Camisi'nde saf tutan cemaat, namazın ardından okunan hutbeyi dinledi, tekbir getirdi.
Duanın ardından cami içerisinde halka oluşturan vatandaşlar, birbirlerinin bayramlarını kutladı.
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde vatandaşlar, Selçuklu mimarisi tarzında inşa edilen Akçakoca Merkez Camisi'nde Ramazan Bayramı namazı için bir araya geldi.
Sabah namazının ardından camiye gelmeye başlayan vatandaşlar, bayram namazını eda etmelerinin ardından hutbeyi dinledi, duaya iştirak etti. Cami çıkışında birbirlerinin bayramlarını tebrik etti.
Eller Filistinli mazlumlar için semaya kalktı
Bartın'da Şadırvan, Arap, Orta, Orduyeri, İmam Hatip, Esentepe ve Aşağı başta olmak üzere kentteki camilerde saf tutuldu.
Yukarı Halil Bey Camisi'nde verilen vaazda, birlik ve beraberlik mesajları verildi, bayram ziyaretleri ve dargınlıkların son bulmasının önemi vurgulandı.
Cemaat, İsrail'in 7 aydır Filistinlilere uyguladığı zulmün son bulması ve saldırılarda hayatlarını kaybedenler için dua etti.
Çocukların da ilgi gösterdiği namaz sonrasında vatandaşlar bayramlaştı.
Karabük
Karabük'te vatandaşlar, bayram namazını eda etmek için camileri doldurdu.
Yeşil Mahalle Yeşil Camisi'ne gelen cemaat, namazı kıldıktan sonra hutbeyi dinledi, dua etti,
İsrail'in saldırıları altında zor şantlarda ramazan ayını geçiren Gazze'deki Filistinlilerin kurtuluş ve zaferi için eller semaya açıldı.
Namazın ardından ibadethane içinde ve dışında toplu bayramlaşma yapıldı.
"Soykırıma tabi tutulan Gazzelilerin acısını hissediyoruz"
Kocaeli'de de camileri dolduran Müslümanlar, bayram namazını eda etti.
Çok sayıda kişi, namaz için kentin simge yapılarından tarihi Fevziye Camisi'ni doldurdu.
Cemaat, bayram namazını kıldıktan sonra okunan hutbe ve duanın ardından birbiriyle bayramlaştı.
Bayram namazı sonrası konuşan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, huzur içerisinde bir ramazan geçirdiklerini belirterek, bayramda yardımlaşma ve dayanışma duygularının en yükseğe çıkması temennisinde bulundu.
Yavuz, dünyanın gözü önünde soykırıma tabi tutulan Gazellilerin acısını hissettiklerini dile getirerek, Türkiye olarak bugüne kadar ellerinden gelen tüm imkanları kullandıklarını kaydetti.
Son Dakika › Güncel › Ramazan Bayramı Namazı için Camilere Akın - Son Dakika
Kütahya'da Vali Musa Işın ve protokol üyeleri, Ulu Camii'de düzenlenen bayramlaşma programına katılarak halkın bayramını kutladı. Bayramlaşma sonrası protokol üyeleri, vatandaşlarla kahvaltı yaparak sohbet etti.
Elazığ'da mart ayında meydana gelen 218 trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybederken, 126 kişi de yaralandı. Kazaların 84'ü yaralanmalı, 134'ü ise maddi hasarlı oldu. Trafik kazalarında en sık görülen sürücü hataları arasında araç hızını yol şartlarına uydurmamak, geçiş önceliğine uymamak ve alkollü araç kullanmak yer alıyor.
Aydın'ın Köşk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında karı koca olduğu öğrenilen 2 kişi yaralandı. Kaza sonucu kamyonet dereye uçarken, sürücü ve eşi hastaneye kaldırıldı.
Bursa'da bayram namazı için binlerce vatandaş, tarihi Ulu Cami, Emir Sultan Cami ve Yeşil Cami'ye akın etti. Sabahın erken saatlerinden itibaren camilere gelen vatandaşlar, Ulu Cami'yi tercih etti. Camii içerisinde yer bulabilmek için saatler öncesinden gelen vatandaşlar, avluyu ve çevresini tamamen doldurdu.
Van'ın Erciş ilçesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla vatandaşlar camileri doldurdu. Vanyolu Camisi'nde buluşan vatandaşlar, İlçe Müftüsü Abdullah Bora'nın vaazını dinledi ve bayram namazını kıldı. Namaz sonrası Kaymakam Murat Karaloğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Suat Arslan ve İlçe Müftüsü Abdullah Bora ile bayramlaşma gerçekleşti. Cami çıkışında ise Kızılay ekipleri cemaate lokum ikram etti.
Zonguldak'ta trafik polisleri tarafından düzenlenen dronlu bayram denetimlerinde 12 sürücüye 18 bin 981 lira ceza uygulandı. Denetimde kırmızı ışık ihlali, emniyet kemeri takmama, trafik muayenesi yaptırmama, psikoteknik belgesi bulunmama, trafik sigortası yaptırmama ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürme gibi ihlaller tespit edildi.
Antalya, Muğla, Burdur ve Isparta'da, Ramazan Bayramı dolayısıyla camileri dolduran vatandaşlar namaz kıldı, dua etti.
Yeniden seçilen Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, bayrama bir gün kala mazbatasını aldı. Sengel, vatandaşlarla birlikte kazanıp bölüşmeye devam edeceklerini belirtti.
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