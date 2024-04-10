Ramazan Bayramı Namazı için Camilere Akın - Son Dakika
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Ramazan Bayramı Namazı için Camilere Akın

Ramazan Bayramı Namazı için Camilere Akın

Bolu, Zonguldak, Düzce, Bartın, Karabük ve Kocaeli'de vatandaşlar Ramazan Bayramı namazı için camilere akın etti. Bolu'da Yıldırım Bayezid Camisi'ni dolduran cemaat, bayram namazını kıldıktan sonra bayramlaştı. Zonguldak ve Düzce'de de camilere gelen vatandaşlar, hutbeyi dinledi ve bayramlaştı. Bartın'da cemaat, Filistinli mazlumlar için dua etti. Karabük'te Yeşil Camisi'nde namaz kılan vatandaşlar, Filistinlilerin kurtuluşu için dua etti. Kocaeli'de ise Fevziye Camisi'nde bayram namazı kılındı ve yardımlaşma temennileri dile getirildi.

10.04.2024 09:03  Güncelleme: 09:04
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Bolu, Zonguldak, Düzce, Bartın, Karabük ve Kocaeli'de vatandaşlar Ramazan Bayramı namazı için camilere akın etti.

Bolu'da çok sayıda kişi, Büyük Cami Mahallesi'nde bulunan tarihi Yıldırım Bayezid Camisi'ni doldurdu.

İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş'ın vaazını dinledikten sonra bayram namazını kılan cemaat, okunan hutbe ve duanın ardından birbirleriyle bayramlaştı.

Büyükleriyle camiye gelen çocuklara bayram harçlıkları verildi.

Zonguldak ve Düzce

Zonguldak'ta Uzun Mehmet Camisi'nde saf tutan cemaat, namazın ardından okunan hutbeyi dinledi, tekbir getirdi.

Duanın ardından cami içerisinde halka oluşturan vatandaşlar, birbirlerinin bayramlarını kutladı.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde vatandaşlar, Selçuklu mimarisi tarzında inşa edilen Akçakoca Merkez Camisi'nde Ramazan Bayramı namazı için bir araya geldi.

Sabah namazının ardından camiye gelmeye başlayan vatandaşlar, bayram namazını eda etmelerinin ardından hutbeyi dinledi, duaya iştirak etti. Cami çıkışında birbirlerinin bayramlarını tebrik etti.

Eller Filistinli mazlumlar için semaya kalktı

Bartın'da Şadırvan, Arap, Orta, Orduyeri, İmam Hatip, Esentepe ve Aşağı başta olmak üzere kentteki camilerde saf tutuldu.

Yukarı Halil Bey Camisi'nde verilen vaazda, birlik ve beraberlik mesajları verildi, bayram ziyaretleri ve dargınlıkların son bulmasının önemi vurgulandı.

Cemaat, İsrail'in 7 aydır Filistinlilere uyguladığı zulmün son bulması ve saldırılarda hayatlarını kaybedenler için dua etti.

Çocukların da ilgi gösterdiği namaz sonrasında vatandaşlar bayramlaştı.

Karabük

Karabük'te vatandaşlar, bayram namazını eda etmek için camileri doldurdu.

Yeşil Mahalle Yeşil Camisi'ne gelen cemaat, namazı kıldıktan sonra hutbeyi dinledi, dua etti,

İsrail'in saldırıları altında zor şantlarda ramazan ayını geçiren Gazze'deki Filistinlilerin kurtuluş ve zaferi için eller semaya açıldı.

Namazın ardından ibadethane içinde ve dışında toplu bayramlaşma yapıldı.

"Soykırıma tabi tutulan Gazzelilerin acısını hissediyoruz"

Kocaeli'de de camileri dolduran Müslümanlar, bayram namazını eda etti.

Çok sayıda kişi, namaz için kentin simge yapılarından tarihi Fevziye Camisi'ni doldurdu.

Cemaat, bayram namazını kıldıktan sonra okunan hutbe ve duanın ardından birbiriyle bayramlaştı.

Bayram namazı sonrası konuşan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, huzur içerisinde bir ramazan geçirdiklerini belirterek, bayramda yardımlaşma ve dayanışma duygularının en yükseğe çıkması temennisinde bulundu.

Yavuz, dünyanın gözü önünde soykırıma tabi tutulan Gazellilerin acısını hissettiklerini dile getirerek, Türkiye olarak bugüne kadar ellerinden gelen tüm imkanları kullandıklarını kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ramazan Bayramı Namazı için Camilere Akın - Son Dakika

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