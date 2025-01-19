Ressam Hatayi Abdullayev, DMD Hastası Yakup İçin Portre Çizdi

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EDİRNE'de Azerbaycan asıllı Türk ressam Hatayi Abdullayev, Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastası Yakup Çalık (4) için başlatılan kampanyaya destek amaçlı portresini, Meriç Nehri kenarına resmetti. Abdullayev, "Ben kendi üzerime düşeni yapmaya çalıştım. Amacım sosyal medyada adını duyurmak, tanımayanlar tanısın, destek olmayanlar olmak istesin diye böyle bir proje geliştirdim. İnşallah işe yarar diye düşünüyorum" dedi.

Edirne'de yaşayan Yakup Çalık'a 5 ay önce DMD hastalığı tanısı konuldu. Çalık'ın ailesi, hastalığın tedavisi için gerekli parayı toplayabilmek için Edirne Valiliği onaylı kampanya başlattı. Kampanyaya çok sayıda destek gelirken, sosyal medyada çok sayıda takipçisi bulunan ressam Hatayi Abdullayev de Çalık'ın resmini yapmak için kolları sıvadı. Abdullayev, kentin önemli su kaynaklarından Meriç Nehri kıyısındaki toprak alana Yakup Çalık'ın büyük portresini resmetti.

'UMARIM BEKLEDİĞİ DESTEĞİ SAĞLARIZ'

İlk olarak destek amaçlı Çalık'ın fizyoterapisti ile görüştüklerini belirten Hatayi Abdullayev, "Farklı ne yapabiliriz?' diye düşündüm çünkü bayadır kampanya yürütüyorlar ve yeterli desteği göremediler. Bu bizi üzüyor Edirne olarak. Ben de burada yaşıyorum. Bir evladımızı kurtarmak için böyle bir fikir aklıma geldi. Umarım güzel olur etkileri ve Yakup'un beklediği desteği sağlamış oluruz" dedi.

'KENDİ ÜZERİME DÜŞENİ YAPTIM'

Amacının, Yakup Çalık'ın adını sosyal medyada duyurup daha çok destek toplamak olduğunu söyleyen Abdullayev, "Kendileri zaten çok uğraşıyorlar, kermesler olsun, canlı yayınlar olsun. Bir şeyler yapmaya çalışıyorlar, sürekli aktifler. Kampanyalar yapıyorlar, yürütüyorlar. Ben de kendi üzerime düşeni yapmaya çalıştım. Benim amacım sosyal medyada adını duyurmak, tanımayanlar tanısın, destek olmayanlar olmak istesin diye böyle bir proje geliştirdim. İnşallah işe yarar diye düşünüyorum. Yakup evladımız bir an önce sağlığına kavuşur" diye konuştu.

'BU PORTRENİN ÇİZİLMESİNİ BEKLİYORDUK'

Yakup Çalık'ın babası Ertan Çalık da desteklerinden ötürü Hatayi Abdullayev'e teşekkür ederek, "Bu tarz gelişmelerin evladımıza daha çok artarak devam etmesini istiyoruz. Biz bu portrenin çizilmesini bayadır bekliyorduk. Hatayi Bey'le biz daha önce de görüştük. Sağ olsun kendisi de destek verdi, kendisine çok teşekkür ediyoruz. Kampanyamız 4,5 aylık kampanya, biraz yavaş ilerliyoruz ama şu son bir aydır baya etkili olmaya başladık. Bundan sonra da Hatayi Bey'in de sağ olsun bu girişimlerinden sonra çok hızlı bir şekilde ilerleyeceğimize, insanlara ulaşabileceğimizi düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

'YAKUP İÇİN DESTEK BEKLİYORUZ'

Ertan Çalık, DMD hastalığının geçen seneye kadar tedavisinin olmadığını da belirterek, "Geçen sene DMD'li hastaların tedavisi çıktı Dubai'de. Biz de bütün başvurularımızı yapıp Dubai'de görüşüp, şu anda da Edirne Valiliği onaylı kampanyamızı başlattık. Bu hastalığın sürecinde 8-12 yaş arasında bu çocuklarımız tekerlekli sandalyeye düşüyor. 17 yaşlarında yatağa bağımlı hale geliyorlar. 20'li yaşların başında da maalesef çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatlarını kaybediyorlar. Biz bu mücadeleyi Yakup bu durumları yaşamasın diye veriyoruz. Milletimizden de devletimizden de insanlardan da bu konuda Yakup'a desteklerini ve katkılarını bekliyoruz" dedi.

Haber - Kamera: Olgay GÜLER - Umut IŞIK/ EDİRNE,