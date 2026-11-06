Rızai, ABD İran\'ın şartlarını yerine getirmezse Hürmüz Boğazı\'nın açılmayacağını söyledi

TAHRAN, 6 Kasım (Xinhua) -- İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, ABD ile diplomasiyi yalnızca ülkenin haklarını güvence altına almak amacıyla sürdürdüklerini söyledi.

Rızai, "An itibarıyla yürütülen diplomasi yalnızca Amerikalıların İran'ın haklarını vermesini sağlamayı amaçlıyor" dedi.

İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre, Rızai perşembe günü Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği görüşme sırasında, Washington'ın Tahran'ın şartlarını yerine getirmediği sürece Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmayacağını ve ABD ile herhangi bir müzakere yapılmayacağını Putin'e iletti.

Rızai, Putin'in, ABD ve İsrail'in İran'a karşı yürüttüğü savaşı ve ülkenin nükleer tesislerine yönelik saldırıları güçlü şekilde kınadıklarını, ayrıca savaşın sona erdirilmesine yardımcı olmak için gerekli her türlü desteği sağlamaya hazır olduklarını belirttiğini aktardı.

İran'ın dini lideri Mücteba Hamaney'in mesajını Putin'e ilettiğini de kaydeden Rızai, Hamaney'in mesajın mümkün olan en kısa sürede Rusya Devlet Başkanı'na ulaştırılmasını istediğini ifade etti. Rızai, mesajın içeriğine ilişkin ayrıntı vermedi.