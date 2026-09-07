Rize Çamlıhemşin'de yaylaya kar düştü, yaylacılar köye dönüş için hazırlığa başladı
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde dün gece 2 bin 300 rakımlı Yukarı Kavrun Yaylası ile Kaçkar Dağı zirvesine kar yağdı. Yeşil örtü beyaza bürünürken, yaylacılar köye dönüş için hazırlıklara başladı.
RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Yukarı Kavron Yaylası'nın yüksek kesimleri ile Kaçkar Dağı zirvesi kar yağışıyla beyaza büründü.
Çamlıhemşin ilçesinde dün gece saatlerinde 2 bin 300 rakımlı Yukarı Kavrun Yaylası'na ve Kaçkar Dağı zirvesine kar yağdı. Yer yer beyaz örtüye bürünen yaylalar, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Yeşil örtü beyaza bürünürken, yaylacılar da köye dönüş için hazırlıklarına başladı.
Kaynak: DHA
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