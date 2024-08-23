RİZE Çin Büyükelçisi'nden 'Rize çayı'na 100 puan - Son Dakika
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RİZE Çin Büyükelçisi'nden 'Rize çayı'na 100 puan

RİZE Çin Büyükelçisi\'nden \'Rize çayı\'na 100 puan

Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Liu Shaobin, Rize'ye gelerek çay tadımı yaptı. Büyükelçi Shaobin, gelecek dönemde Çin ve Rize arasında iş birliğini geliştirmek için çaba göstereceklerini belirtti.

23.08.2024 13:18
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ÇİN Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Liu Shaobin, Rize Valiliği'ni ziyaret ederek, yöreye özgü çayı deneyimledi. Liu Shaobin, "Tadına baktığım bütün çaylara 100 puan verdim. Çin Büyükelçiliği olarak gelecek dönemde Çin ve Rize arasında iş birliğin geliştirmek için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Liu Shaobin, bir dizi ziyaret kapsamında Rize'ye geldi. Rize'de Ziraat Botanik Çay bahçesini gezip, Çay Çarşısı'ndaki Çay Bardağı binasını ziyaret eden Büyükelçi Shaobin, ardından Rize Valisi İhsan Selim Baydaş'ı makamında ziyaret etti. Vali Baydaş'tan kısa bilgi alan Shaobin, çeşitli çayların yer aldığı sunumu izleyip, çay tadımı yaptı. Çay hakkında bilgi alan Büyükelçi Shaobin, Çin çay kültürü ile ilgili de bilgi verdi. Sunum sonrası Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Büyükelçi Liu Shaobin'e tadımını yaptığı çaylardan hediye etti.

'RİZE'DE İŞ BİRLİĞİ YAPABİLİRİZ'

Görüşmelerin ardından konuşan Büyükelçi Liu Shaobin, Türkiye ve Çin'in Rize'de iş birliği yapabileceğini söyledi. Liu Shaobin, "Özellikle Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın memleketi Rize'yi ziyaret etmekten büyük memnuniyet ve mutluluk hissediyorum. Rize'ye geldim ve geldikten sonra ilk uğradığım yer Çay Çarşısı oldu. Orada büyük bir çay bardağı var. Rize çayıyla meşhur olan bir il. Burası hem Türkiye Cumhurbaşkanının memleketi hem de önemli çay başkenti. Onun dışında zengin kültür ve turizm kaynakları da var. Kesinlikle Türkiye ve Çin, Rize'de bir iş birliği yapabiliriz. Çin Büyükelçiliği olarak da kesinlikle gelecek dönemde Çin ve Rize arasında iş birliğini geliştirmek için elimizden geleni yapacağız" dedi.

BÜTÜN ÇAYLARA 100 PUAN

Çaya 100 puan veren Liu Shaobin, "Tadına baktığım bütün çaylara 100 puan verdim. Bence hem Çin hem de Türkiye özellikle geleneksel tariflere uyan ülkeler. Çin'de çaya, 'ça' diyoruz. Türkiye'de 'çay' diyoruz. Bu yüzden telaffuzdan da çok benziyor. Bence bunla ilgili bir tarih kaynağı vardır. Bence çay sadece gündelik yaşamda tüketilen bir içecek değil. Bir kültür ve bir insanın yaşama nasıl davranıyor ile ilgili bir tarzdır. Gelecek aşamada Çin ile Rize arasındaki değişim çay teknolojisinde değil, halk ile kültür arasında bir değişim olacaktır" diye konuştu.

'ÇAY BİZİM İÇİN EN ÖNEMLİ DEĞER'

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş da sıcak bir sohbet gerçekleştirdiklerini söyleyerek, "Çay bizim için en önemli değerlerden bir tanesi. Aynı zamanda turizm odak noktamız. Bu iki alanda birbirimizle iş birliği gerçekleştireceğimizi ifade ettik. Çay tadımlı sıcak bir sohbet gerçekleştirmiş olduk" dedi.

HABER: Mehmet Can PEÇE - KAMERA: Osman Kubilay KÜÇÜKMUSTAFA/Rize,.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel RİZE Çin Büyükelçisi'nden 'Rize çayı'na 100 puan - Son Dakika

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