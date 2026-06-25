Rize'de Kaza: 3 Ölü, 5 Yaralı

1) RİZE'DE 3 ARACIN KARIŞTIĞI KAZA SONRASI YANGIN; 3 ÖLÜ, 5 YARALI

RİZE'nin Çayeli ilçesinde, 3 kişinin öldüğü ve 5 kişinin de yaralandığı, 2 otomobil ve 1 minibüsün karıştığı kazada; otomobil sürücüsü Selinay Saral (22) ile yanındaki Nilay Bilgin'in (23), çarpışmanın ardından alev alan araçta sıkıştığı, Gamze Saklı'nın (19) ise yola savrulup yaşamını yitirdiği ortaya çıktı. 3'ü ağır 5 yaralının da tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

Kaza, önceki gün saat 23.00 sıralarında, Karadeniz Sahil Yolu Limanköy mevkisinde meydana geldi. Artvin'den Rize yönüne giden Selinay Saral'ın kontrolünü yitirdiğ 53 ACV 078 plakalı otomobil, refüjdeki aydınlatma direğine çarpıp karşı şeride geçti. Savrulan otomobil, İshak Beyaz (67) idaresindeki 53 EL 007 plakalı otomobille çarpıştıktan sonra yanmaya başladı. Saral idaresindeki araç alevler içinde kaldı, Sezgin Çelik'in (37) kullandığı 08 ACA 759 plakalı minibüs de 2 otomobile çarptı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiyecilerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, 53 ACV 078 plakalı otomobilin içerisinde sıkışan sürücü Selinay Saral ile yanındaki Nilay Bilgin'in ve çarpmanın etkisiyle yola savrulan Gamze Saklı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

YARALILARIN TEDAVİLERİ SÜRÜYOR

Kazada, diğer otomobildeki sürücü İshak Beyaz, Ahsen Kandiş (21), Sadık Namoğlu (50) ve Ahmet Hamdi Özdal (65) ile minibüs şoförü Sezgin Çelik de yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahaleleri sonrası kaldırıldıkları Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Tedavileri devam eden yaralılardan Beyaz, Namoğlu ve Özdağ'ın durumunun ağır olduğu belirtildi. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

SON GÖRÜNTÜLERİ KAMERADA

Rize'nin Çayeli ilçesinde 2 otomobil ile 1 minibüsün karıştığı kazada alev alan aynı araçta hayatını kaybeden sürücü Selinay Saral (22), Nilay Bilgin (23) ve Gamze Saklı'nın (19), son görüntüleri ortaya çıktı. Otomobilin içindeki son görüntülerde yer alan ve kazada yaşamını yitiren 3 kişinin, yakın arkadaş oldukları, gezmeye gitmek için yola çıktıkları belirtildi. Yakın arkadaşlardan geriye sanal medyada paylaştıkları fotoğraflar kalırken, Gamze Saklı'nın, kuaförlük ve yardımcı oyunculuk yaptığı, son olarak 'Gözleri Karadeniz' adlı TV dizisinde rol aldığı öğrenildi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Rize'nin Çayeli ilçesinde, 2 otomobil ile 1 kamyonetin karıştığı kazada alev alan otomobilde hayatını kaybeden Gamze Saklı (19), Çayeli ilçesi Sırt köyünde son yolculuğuna uğurlandı. Sırt köyü Merkez Camisi'ndeki cenazeye Çayeli Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi, Büyükköy Belediye Başkanı Hamza Saruhan, Saklı'nın yakınları ve çok sayıda kişi katıldı. Saklı'nın babası Hasan Saklı, taziyeleri kabul etti. Gamze Saklı, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığında toprağa verildi.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Mehmet Can PEÇE/ÇAYELİ (Rize),

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2) SOLUK BORUSUNA MAMA KAÇAN 2,5 YAŞINDAKİ BEBEK, HASTANEDE ÖLDÜ

ESKİŞEHİR'de soluk borusuna mama kaçan erkek bebek S.K.G. (2,5), kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Odunpazarı ilçesine bağlı 71 Evler Mahallesi'nde ailesinin mama verdiği S.K.G.'nin bir anda nefesi kesildi. Fenalaşan bebeği ailesi kendi imkanlarıyla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne götürdü. Burada yapılan tüm müdahaleye rağmen erkek bebek hayatını kaybetti. Mamanın soluk borusuna kaçtığı belirlenen bebeğin ölüyle ilgili soruşturma başlatılırken, ailenin evinde de polis ekipleri tarafından inceleme yapıldı.