Rize'de Kaza: 3 Ölü, 5 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Rize'de Kaza: 3 Ölü, 5 Yaralı

25.06.2026 08:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rize'de 3 aracın karıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Soruşturma devam ediyor.

1) RİZE'DE 3 ARACIN KARIŞTIĞI KAZA SONRASI YANGIN; 3 ÖLÜ, 5 YARALI

RİZE'nin Çayeli ilçesinde, 3 kişinin öldüğü ve 5 kişinin de yaralandığı, 2 otomobil ve 1 minibüsün karıştığı kazada; otomobil sürücüsü Selinay Saral (22) ile yanındaki Nilay Bilgin'in (23), çarpışmanın ardından alev alan araçta sıkıştığı, Gamze Saklı'nın (19) ise yola savrulup yaşamını yitirdiği ortaya çıktı. 3'ü ağır 5 yaralının da tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

Kaza, önceki gün saat 23.00 sıralarında, Karadeniz Sahil Yolu Limanköy mevkisinde meydana geldi. Artvin'den Rize yönüne giden Selinay Saral'ın kontrolünü yitirdiğ 53 ACV 078 plakalı otomobil, refüjdeki aydınlatma direğine çarpıp karşı şeride geçti. Savrulan otomobil, İshak Beyaz (67) idaresindeki 53 EL 007 plakalı otomobille çarpıştıktan sonra yanmaya başladı. Saral idaresindeki araç alevler içinde kaldı, Sezgin Çelik'in (37) kullandığı 08 ACA 759 plakalı minibüs de 2 otomobile çarptı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiyecilerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, 53 ACV 078 plakalı otomobilin içerisinde sıkışan sürücü Selinay Saral ile yanındaki Nilay Bilgin'in ve çarpmanın etkisiyle yola savrulan Gamze Saklı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

YARALILARIN TEDAVİLERİ SÜRÜYOR

Kazada, diğer otomobildeki sürücü İshak Beyaz, Ahsen Kandiş (21), Sadık Namoğlu (50) ve Ahmet Hamdi Özdal (65) ile minibüs şoförü Sezgin Çelik de yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahaleleri sonrası kaldırıldıkları Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Tedavileri devam eden yaralılardan Beyaz, Namoğlu ve Özdağ'ın durumunun ağır olduğu belirtildi. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

SON GÖRÜNTÜLERİ KAMERADA

Rize'nin Çayeli ilçesinde 2 otomobil ile 1 minibüsün karıştığı kazada alev alan aynı araçta hayatını kaybeden sürücü Selinay Saral (22), Nilay Bilgin (23) ve Gamze Saklı'nın (19), son görüntüleri ortaya çıktı. Otomobilin içindeki son görüntülerde yer alan ve kazada yaşamını yitiren 3 kişinin, yakın arkadaş oldukları, gezmeye gitmek için yola çıktıkları belirtildi. Yakın arkadaşlardan geriye sanal medyada paylaştıkları fotoğraflar kalırken, Gamze Saklı'nın, kuaförlük ve yardımcı oyunculuk yaptığı, son olarak 'Gözleri Karadeniz' adlı TV dizisinde rol aldığı öğrenildi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Rize'nin Çayeli ilçesinde, 2 otomobil ile 1 kamyonetin karıştığı kazada alev alan otomobilde hayatını kaybeden Gamze Saklı (19), Çayeli ilçesi Sırt köyünde son yolculuğuna uğurlandı. Sırt köyü Merkez Camisi'ndeki cenazeye Çayeli Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi, Büyükköy Belediye Başkanı Hamza Saruhan, Saklı'nın yakınları ve çok sayıda kişi katıldı. Saklı'nın babası Hasan Saklı, taziyeleri kabul etti. Gamze Saklı, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığında toprağa verildi.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Mehmet Can PEÇE/ÇAYELİ (Rize),

================================================

2) SOLUK BORUSUNA MAMA KAÇAN 2,5 YAŞINDAKİ BEBEK, HASTANEDE ÖLDÜ

ESKİŞEHİR'de soluk borusuna mama kaçan erkek bebek S.K.G. (2,5), kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Odunpazarı ilçesine bağlı 71 Evler Mahallesi'nde ailesinin mama verdiği S.K.G.'nin bir anda nefesi kesildi. Fenalaşan bebeği ailesi kendi imkanlarıyla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne götürdü. Burada yapılan tüm müdahaleye rağmen erkek bebek hayatını kaybetti. Mamanın soluk borusuna kaçtığı belirlenen bebeğin ölüyle ilgili soruşturma başlatılırken, ailenin evinde de polis ekipleri tarafından inceleme yapıldı.

Kaynak: DHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Rize, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rize'de Kaza: 3 Ölü, 5 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sapkınlıkta son nokta Metrelerce yükseklikte komşusunu gözetledi Sapkınlıkta son nokta! Metrelerce yükseklikte komşusunu gözetledi
Türkiye-Paraguay maçı tekrar mı edilecek TFF, FIFA’ya şikayet etti anında yanıt geldi Türkiye-Paraguay maçı tekrar mı edilecek? TFF, FIFA'ya şikayet etti anında yanıt geldi
Ankara’daki operasyondan yeni detay Özel harekata ateş açıldı, teröristler etkisiz hale getirildi Ankara'daki operasyondan yeni detay! Özel harekata ateş açıldı, teröristler etkisiz hale getirildi
Türkiye’yi gezip çatılara çıkıyor “İntiharkolik“ yine sahnede Türkiye'yi gezip çatılara çıkıyor! "İntiharkolik" yine sahnede
AK Parti’den kritik açıklama “Terörsüz Türkiye“ için yeni yasal çerçeve geliyor AK Parti'den kritik açıklama! "Terörsüz Türkiye" için yeni yasal çerçeve geliyor
Ne Suriyeliler ne de Afganlar İşte Türkiye’ye en fazla göç eden ülke vatandaşları Ne Suriyeliler ne de Afganlar! İşte Türkiye'ye en fazla göç eden ülke vatandaşları
Canlı yayında büyük arbede Polisin silahını kapıp kurşun yağdırdı Canlı yayında büyük arbede! Polisin silahını kapıp kurşun yağdırdı
Ne diyeceği merak konusuydu Aykut Kocaman’dan Fenerbahçe için ilk açıklama geldi Ne diyeceği merak konusuydu! Aykut Kocaman'dan Fenerbahçe için ilk açıklama geldi
Taş duvarın içinde 7 kilo altın çıktı Ses getirecek Osmanlı detayı Taş duvarın içinde 7 kilo altın çıktı! Ses getirecek Osmanlı detayı
AVM’de denetim yapan “Cumhur İttifakı Ocakları Başkanı“nın suç dosyası kabarık çıktı AVM'de denetim yapan "Cumhur İttifakı Ocakları Başkanı"nın suç dosyası kabarık çıktı
Gezep’in ipi neden çekildi İşte Taşacak Bu Deniz’deki ayrılığın perde arkası Gezep'in ipi neden çekildi? İşte Taşacak Bu Deniz'deki ayrılığın perde arkası
Datça açıklarında 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi Datça açıklarında 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi

08:46
Kerem Galatasaray’ın yıldızına “Lan gerizekalı“ dedi, ortalık karıştı
Kerem Galatasaray'ın yıldızına "Lan gerizekalı" dedi, ortalık karıştı
08:27
Kılıçdaroğlu’nun İstanbul programı iptal edildi
Kılıçdaroğlu'nun İstanbul programı iptal edildi
07:40
Trump: Venezuela’da ciddi sayıda can kaybı var, yardım etmeye hazırız
Trump: Venezuela'da ciddi sayıda can kaybı var, yardım etmeye hazırız
07:31
Seferihisar ve Balçova belediyelerine operasyon Başkanlar gözaltına alındı
Seferihisar ve Balçova belediyelerine operasyon! Başkanlar gözaltına alındı
06:49
Venezuela’daki deprem anı kamerada Havalimanındaki panik saniye saniye kaydedildi
Venezuela'daki deprem anı kamerada! Havalimanındaki panik saniye saniye kaydedildi
05:59
Venezuela’da iki büyük depremin ardından OHAL ilan edildi
Venezuela'da iki büyük depremin ardından OHAL ilan edildi
04:14
Venezuela’da 39 saniye arayla iki büyük deprem Binalar çöktü, uçuşlar durduruldu
Venezuela'da 39 saniye arayla iki büyük deprem! Binalar çöktü, uçuşlar durduruldu
03:13
12. Yargı Paketi komisyondan geçti IBAN mağdurları için yeni düzenleme kabul edildi
12. Yargı Paketi komisyondan geçti! IBAN mağdurları için yeni düzenleme kabul edildi
03:07
Yenilmezlik serileri 40 maç oldu Fas, Haiti’yi 2 kez geriye düşmesine rağmen devirdi
Yenilmezlik serileri 40 maç oldu! Fas, Haiti'yi 2 kez geriye düşmesine rağmen devirdi
02:24
Montella’dan istifa sorusuna yanıt
Montella'dan istifa sorusuna yanıt
21:39
8 yıldır ekranlardan uzak olan Gamze Özçelik setlere geri döndü
8 yıldır ekranlardan uzak olan Gamze Özçelik setlere geri döndü
21:37
Polislerin beklediği yasa, Meclis’ten geçti
Polislerin beklediği yasa, Meclis'ten geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2026 08:46:54. #.0.5#
SON DAKİKA: Rize'de Kaza: 3 Ölü, 5 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.