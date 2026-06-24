Türkiye’nin hayalet köyüne Avrupa’dan akın akın göç başladı - Son Dakika
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Türkiye’nin hayalet köyüne Avrupa’dan akın akın göç başladı

24.06.2026 14:50
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Şırnak'ın İdil ilçesindeki Mağara köyü, 1990'lı yıllarda terör nedeniyle göç etmek zorunda kalan Ezidi vatandaşların dönüşüyle yeniden canlanıyor. Köye Dönüş Projesi kapsamında yapılan yol, sulama, kanalizasyon ve aydınlatma yatırımlarının ardından Avrupa'da yaşayan aileler memleketlerine dönmeye başladı. Yaklaşık 1200 yıllık geçmişe sahip köy, tarihi dokusu sayesinde turistlerin de ilgisini çekiyor.

Şırnak'ın İdil ilçesine bağlı Mağara köyü, terör olayları nedeniyle yıllar önce göç eden Ezidi vatandaşların dönüşüyle yeniden canlanıyor. Devletin hayata geçirdiği altyapı yatırımları sayesinde köyde yaşam yeniden başladı.

KÖYE DÖNÜŞ PROJESİYLE YENİDEN HAYAT BULDU

1990'lı yıllarda yaşanan terör olayları nedeniyle boşalan Şırnak'ın İdil ilçesine bağlı Mağara köyünde yeniden yaşam başladı. İçişleri Bakanlığı'nın "Köye Dönüş Projesi" kapsamında Şırnak Valiliği ve İdil Kaymakamlığı, Avrupa'ya göç eden eski köy sakinleriyle iletişime geçerek dönüş çağrısında bulundu.

Türkiye’nin hayalet köyüne Avrupa’dan akın akın göç başladı

Almanya, Belçika ve Hollanda'da yaşayan birçok Ezidi aile, yapılan çağrıya olumlu yanıt vererek memleketlerine dönme kararı aldı.

KÖYÜN ALTYAPISI YENİLENDİ

İl Özel İdaresi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında köyün altyapısı baştan sona yenilendi. Bölgeye 9,2 kilometrelik yol yapılırken, 2,2 kilometrelik sulama sistemi, arıtma tesisi, kanalizasyon hattı ve aydınlatma sistemleri kuruldu. Ayrıca köyün tarihi ve kültürel dokusunu korumak amacıyla anıt mezar da inşa edildi.

Türkiye’nin hayalet köyüne Avrupa’dan akın akın göç başladı

"İLK GİDEN DE İLK DÖNEN DE BEN OLDUM"

48 yıl Avrupa'da yaşayan ve köye dönen ilk isimlerden biri olan Nusrettin Genç, yaşadığı mutluluğu dile getirdi. Genç, terör olaylarının başladığı dönemde köyden ayrılan ilk kişilerden biri olduğunu belirterek, yıllar sonra köyüne dönen ilk kişi olmanın da kendisine nasip olduğunu söyledi.

Elektrik ve su gibi temel sorunların çözüldüğünü ifade eden Genç, şu ana kadar 5 ailenin kesin dönüş yaptığını, 5 ailenin ise ev inşa ettiğini belirtti. Yakın zamanda daha fazla ailenin köye dönmesinin beklendiğini kaydetti.

Türkiye’nin hayalet köyüne Avrupa’dan akın akın göç başladı

TURİSTLERİN DE İLGİSİNİ ÇEKİYOR

Yaklaşık 1200 yıllık geçmişe sahip olan ve bölgenin en büyük Ezidi köylerinden biri olarak bilinen Mağara köyü, son dönemde turistlerin de uğrak noktalarından biri haline geldi.

Dağ eteklerine oyulmuş mağara odalarıyla dikkat çeken köyü ziyaret eden öğretmen Oya Yürüktümen, bölgedeki hareketlilikten etkilendiğini belirterek köyün turizm açısından önemli bir potansiyele sahip olduğunu söyledi. İl Kültür ve Turizm Müdürü Celal Baz da tarihi köyün hafta içi ve hafta sonu çok sayıda ziyaretçi ağırladığını ifade etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Türkiye’nin hayalet köyüne Avrupa’dan akın akın göç başladı - Son Dakika

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