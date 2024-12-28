Roboski Katliamı İçin Adalet Talebi

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(ANKARA) - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Roboski anmasında yaptığı konuşmada, "Annelerimiz 13 yıldır dinmeyen bir öfkeyle, bitmeyen bir acıyla çocuklarını ve kardeşlerini burada anıyor, davalarını takip ediyor. Siz yok sayınca Roboski bitmiyor. Siz, Ankara'nın karanlık dehlizlerinde bir cinayet ve katliam olmadığını söylüyorsunuz ama burada bunlar geçersiz. Bu katliam var. Bu katliamın failleri bellidir. Failler bir an önce yargılanmalı, yargı karşısına çıkarılmalıdır. Roboski, Kürt sorunudur; Roboski çözülmeden, failler yargılanmadan Kürt meselesi çözülmez" ifadelerini kullandı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ve heyeti Roboski Katliamı anmasına katıldı. Anmada Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır, DEM Parti milletvekilleri, EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan, Şırnak ve Amed Barosu ile TBB temsilcileri ile Roboskili aileler yer aldı.

Anmada konuşan Bakırhan, şunları söyledi:

"Katliamlar ve faili meçhullerle bu sorunları çözemezsiniz, çözemediniz"

"Roboski yüreğimizde kanayan yaradır. Failleri bellidir. Failleri yargılanıncaya kadar da bu kanayan yara devam edecek. Bu yarayı unutturamayacaklar. Roboski'yi Ankara'nın karanlık dehlizlerinde yok sayanları ve görmeyenleri, Roboski'nin gereğini yapmayanları buradan uyarıyoruz: 100 yıldır, başta Kürtler olmak üzere Türkiye'de birçok toplumsal kesime katliamlar yaptınız. Suruç'ta, Maraş'ta, 10 Ekim'de, Çorum'da, Sivas'ta oldu. Roboksi'de oldu. Katliamlar ve faili meçhullerle bu sorunları çözemezsiniz, çözemediniz.

"Bu katliamın failleri bellidir"

Bu kalekollarla Kürt meselesini çözemediniz, çözemezsiniz. Kürtler bu topraklarda bin yıllardır yaşıyorlar. İnsanca yaşamak istiyorlar; kendi kimlikleri, dilleri ve inançlarıyla eşit yurttaş olarak yaşamak istiyorlar. Bu gerçeği artık görün. Katliamlarla Kürtleri davasından, inancından, dilinden vazgeçiremezsiniz. Annelerimiz 13 yıldır dinmeyen bir öfkeyle, bitmeyen bir acıyla çocuklarını ve kardeşlerini burada anıyor, davalarını takip ediyor. Siz yok sayınca Roboski bitmiyor. Siz, Ankara'nın karanlık dehlizlerinde bir cinayet ve katliam olmadığını söylüyorsunuz ama burada bunlar geçersiz. Bu katliam var. Bu katliamın failleri bellidir. Failler bir an önce yargılanmalı, yargı karşısına çıkarılmalıdır. Roboski, Kürt sorunudur; Roboski çözülmeden, failler yargılanmadan Kürt meselesi çözülmez.

" İmralı'nın kapısındaki kilit açılmalıdır"

Biz burada konuşurken, heyetimiz şu anda İmralı'da Sayın Abdullah Öcalan ile görüşüyor. Önemsiyoruz, önemlidir. Sayın Öcalan ile görüşülmelidir. İmralı'nın kapısındaki kilit açılmalıdır. Ama biraz samimi olun, dürüst olun. İmralı görüşmeleri, umarım ki yeni yılda yeni bir dönem açar. Başta Roboski olmak üzere tüm bu katliamlarla yüzleşileceği bir yıl olur. Umarım ki İmralı'daki tartışmalar, Kürt meselesinin demokratik yollarla demokratik bir zeminde çözülmesini sağlar. Umarım ki Roboskili annelerin hak ve adalet arayışları yeni yılda karşılığını bulur. 40 yıldır bu meseleyi diyalog ve müzakereyle çözün diyoruz. Roboski'de gençlerimizi katlederek çözemezsiniz dedik. Eğer yeni bir dönem olacaksa, başta Roboski olmak üzere bu katliamların faillerinin açığa çıkarılması, bu katliamlarla yüzleşilmesi, bu katliamları işleyenlerin yargı karşısında gereken cezayı alması gerekiyor. Aski halde bu kaos, bu kriz; Kürt'ü yok sayan ama Kürt'ün "Varım" dediği bitmeyen bu mücadele devam edecektir.

" Rojava'ya attığınız her bomba Roboski annelerinin yüreğini paramparça ediyor"

Sınırın ötesinde Kürt kardeşlerimiz oturuyor. Rojava'da Kürtler var. Oraya attığınız her bomba Roboski annelerinin yüreğini paramparça ediyor, yüreklerinde çocuklarının bıraktığı acının aynısını yaratıyor. Türkiye'de Kürt meselesinin, Suriye'de, Rojava'da Kürt meselesinin demokratik yollarla çözüldüğü; Türkiye'nin Kürtlerin statüsüne müdahale etmediği, Kürtleri kardeş ve eşit gördüğü bir süreci umarım birlikte yaşarız.

"Bu katliamlarla bu devlet yüzleşinceye kadar mücadele edeceğiz"

Değerli anneler, size söz veriyoruz: Onlar çeşitli prosedürleri gerekçe gösterip bu davayı yok saysa da biz bu davanın takipçisi olacağız. Bakın, burada siyasi parti temsilcileri, Meclis Başkanvekili Levent Bey, bu meseleyi yazıp takip eden demokratik kamuoyu, emek-meslek örgütleri, sendikalar var. Yalnız değilsiniz. Türkler, Kürtler, Araplar, Aleviler, demokratik kamuoyu sizinle birliktedir. Hak yerini buluncaya kadar, failler cezalandırılıncaya kadar, bu katliamlarla bu devlet yüzleşinceye kadar mücadele edeceğiz, yanınızda duracağız. Birlikte Türkiye'yi demokratik ve aydınlık, Kürtlerin eşit yurttaş olduğu bir zemine taşımak için mücadelemizi devam ettireceğiz. Sizinleyiz, acınızı paylaşıyoruz. Bu mesele çözülünceye kadar da bu acıyı yüreğimizde taşıyacağız. Tekrar annelerimize, Roboski ailelerine başsağlığı diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun."