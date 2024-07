Rock Off Festivali'nde Amon Amarth coşkusu

Güncel

Türkiye'nin uzun soluklu rock festivallerinden "Rock Off", bu sene İsveçli metal grubu Amon Amarth öncülüğünde Parkorman'da gerçekleştirildi.

İlk "Rock Off Festivali"nin gerçekleştirilmesinin 10. yıldönümü dolayısıyla "+1" tarafından düzenlenen festivalin açılışında, Türk metal tarihinin en büyük gruplarından Pentagram sahne aldı.

Daha sonra sahneye çıkan Amon Amarth'ın vokalisti Johan Hegg, seyircileri Türkçe, "Teşekkürler Türkiye, teşekkürler İstanbul." diyerek selamladı.

Yaklaşık 2 saat sahnede kalan grup, "Raven's Flight", "The Pursuit of Vikings", "The Way of Vikings", "Shield Wall" ve "Crack the Sky" gibi şarkılarını seslendirdi.

Yoğun ilgi gören Amon Amarth konseri, "Twilight of the Thunder God" şarkısıyla son buldu.