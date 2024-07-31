Rock Off Festivali'nde Amon Amarth coşkusu - Son Dakika
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Rock Off Festivali'nde Amon Amarth coşkusu

Türkiye'nin uzun soluklu rock festivallerinden biri olan Rock Off, bu yıl İsveçli metal grubu Amon Amarth öncülüğünde Parkorman'da gerçekleştirildi. Festivalin açılışında Türk metal tarihinin en büyük gruplarından Pentagram sahne aldı. Amon Amarth'ın vokalisti Johan Hegg ise seyircilere Türkçe selam vererek teşekkür etti. Yaklaşık 2 saat süren konserde grup, birçok sevilen şarkısını seslendirdi ve yoğun ilgi gördü.

31.07.2024 17:27
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Türkiye'nin uzun soluklu rock festivallerinden "Rock Off", bu sene İsveçli metal grubu Amon Amarth öncülüğünde Parkorman'da gerçekleştirildi.

İlk "Rock Off Festivali"nin gerçekleştirilmesinin 10. yıldönümü dolayısıyla "+1" tarafından düzenlenen festivalin açılışında, Türk metal tarihinin en büyük gruplarından Pentagram sahne aldı.

Daha sonra sahneye çıkan Amon Amarth'ın vokalisti Johan Hegg, seyircileri Türkçe, "Teşekkürler Türkiye, teşekkürler İstanbul." diyerek selamladı.

Yaklaşık 2 saat sahnede kalan grup, "Raven's Flight", "The Pursuit of Vikings", "The Way of Vikings", "Shield Wall" ve "Crack the Sky" gibi şarkılarını seslendirdi.

Yoğun ilgi gören Amon Amarth konseri, "Twilight of the Thunder God" şarkısıyla son buldu.

Kaynak: AA

Amon Amarth, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rock Off Festivali'nde Amon Amarth coşkusu - Son Dakika

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