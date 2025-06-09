Roma ve Milano'da Gazze'ye Yardım Gemisine Protesto - Son Dakika
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Roma ve Milano'da Gazze'ye Yardım Gemisine Protesto

09.06.2025 22:28
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İtalya'da, İsrail’in 'Madleen' gemisine saldırısına karşı protestolar düzenlendi, aktivistler serbest bırakıldı.

İtalya'nın başkenti Roma ile ikinci büyük kenti Milano'da çok sayıda kişi, İsrail'in, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan sivil "Madleen" gemisine saldırısına tepki gösterdi.

Roma'nın tarihi Pantheon Bazilikası önünde akşamüstü bir araya gelen yüzlerce kişi, Filistin bayrağı açarak "Madleen" gemisine yapılan saldırıyı protesto etti.

Göstericiler, gemide alıkonulan 12 aktivistin serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Protestocular, Filistin bayraklarının yanı sıra "Ateşkes", "Terörist devlet İsrail", "Elinizi Özgürlük Filosundan çekin", "İsrail'e silah göndermeyi durdurun", "Soykırımı durdurun" yazılı dövizler açtı.

Gösteride sık sık "Özgür Filistin" ve "Soykırımı durdurun" sloganları atıldı.

Pantheon Bazilikası önündeki protesto sırasında göstericiler büyük boy Filistin bayrağı da açtı.

Milano'da da "Madleen" gemisine yapılan saldırı nedeniyle biri kent merkezindeki Mercanti Meydanı'nda, bir diğeri Milano Valiliği önünde iki protesto düzenlendi.

Valilik önündeki protestoya yaklaşık 500 kişi katılırken İsrail'e, hem Gazze'ye yönelik saldırıları ve ablukası hem de "Madleen"e saldırısı nedeniyle tepki gösterildi.

İtalyan muhalefet partilerinden de "Madleen" gemisine yapılan saldırıya tepki

Muhalefet partilerinden 5 Yıldız Hareketinin (M5S) lideri Giuseppe Conte, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hükümete bir soru önergesi sunduk: (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'nun Gazze'ye yardım götüren tekneleri ve mürettebatı alıkoymasını bugün de sadece izlemeye devam mı edeceğiz? Artık hükümetlerimizin Netanyahu'ya sağladığı siyasi koruma, onun suç işleyerek hiçbir engelle karşılaşmadan hareket etmesine adeta izin belgesi haline geldi. İtalya ve Avrupa ne zaman sesini yükseltecek? Ne zaman silah ambargosu ve yaptırımlar gelecek?" ifadelerini kullandı.

Demokratik Partinin (PD) Avrupa Parlamenterleri Cecilia Strada ve Annalisa Corrado yaptıkları açıklamada, "Sosyal medyada hepimizin gördüğü bilgilere, videolara ve tanıklıklara göre, uluslararası sularda Özgürlük Filosuna yapılan saldırı gerçek bir korsanlık eylemi gibi görünüyor. İsrail, insani bir görev için Gazze'ye giden silahsız bir gemiye saldırdı ve Fransız-Filistinli Avrupa Parlamentosu Üyesi Rima Hasan ve aktivist Greta Thunberg de dahil olmak üzere mürettebatını kaçırarak uluslararası hukukun tüm ilkelerini ihlal etti. Bu, görmezden gelinemeyecek veya küçümsenemeyecek bir başka suç eylemidir." değerlendirmesinde bulundu.

Bir diğer muhalefet partisi Yeşil ve Sol İttifak Senato Grup Başkanvekili Peppe de Cristofaro da "Dün gece, İsrail donanması, Gazze kıyılarına doğru giden Özgürlük Filosunun İngiliz bayrağı taşıyan insani yardım gemisi Madleen'e saldırdı. Gemide Filistin halkı için yiyecek ve ilaç vardı. İnsani yardım gemisini engellemek bir savaş suçudur, uluslararası hukukun ihlalidir. Silahsız sivillere karşı kimyasal madde kullanmak bir savaş suçudur. Açık denizde yabancı vatandaşları kaçırmak korsanlıktır. Avrupa bu sefer de görmezden mi gelecek?" ifadelerini kullandı.

"Madleen" 1 Haziran'da İtalya'dan hareket etmişti

"Özgürlük Filosu Koalisyonu (FFC)" adlı sivil toplum kuruluşunun, Gazze'ye yönelik ablukayı kırıp bölgeye yardım götürme amacıyla düzenlediği son misyon çerçevesinde 18 metrelik yelkenli, 1 Haziran'da İtalya'nın Katanya kentindeki San Giovanni Li Cuti Limanı'ndan Gazze için yola çıkmıştı.

Madleen gemisindeki aktivistler, İsrail ordusunun müdahale etmesi durumunda barışçıl tutumlarını sürdüreceklerini ve direniş göstermeyeceklerini duyurmuştu.

İsrail ordusu, Gazze'ye yönelik ablukayı kırmayı amaçlayan Madleen gemisine müdahale etmişti.

Gemide Avrupa Parlamentosunun (AP) Fransız üyesi Rima Hassan ve Almanya vatandaşı FFC Basın Koordinatörü Yasemin Acar'ın yanı sıra Türkiye'den Hüseyin Şuayb Ordu, Brezilya'dan Thiago Avila, İspanya'dan Sergio Toribio, Hollanda'dan Marco van Rennes, Fransa'dan Baptiste Andre, Reva Viard, Pascal Maurieras ve Yanis Mhamdi, İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg ve gazeteci Omar Faiad olmak üzere 12 kişi bulunuyor.???????

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Roma ve Milano'da Gazze'ye Yardım Gemisine Protesto - Son Dakika

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