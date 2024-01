Romeo ve Juliet, Türk-Yunan ortak yapımında sahnelenecek

DEVLET Tiyatroları (DT) Genel Müdürlüğü ve Yunanistan Pire Şehir Tiyatrosu'nun ortak projesi kapsamında, İngiliz yazar William Shakespeare'in Romeo ve Juliet oyunu, İstanbul, Ankara ve İzmir'in ardından Atina'da sahnelenecek. Ankara'da DT Genel Müdürlüğü'nün '2024 Tiyatro Her Yerde' lansmanı düzenlendi. Türk Ocağı Sahnesi'nde düzenlenen lansmana, Genel Müdür Tamer Karadağlı, sanatçılar ve çok sayıda sanatsever katıldı. Karadağlı, bu yıl tiyatronun ve tiyatro sanatçılarının daha çok görüleceğini belirterek, 'Tiyatro Her Yerde, Tiyatro Hayatın İçinde' mottosunun oluşturulduğunu kaydetti. Devlet tiyatrolarının seyirciyle zenginleşme ve seyirciyi çoğaltma yolunda adımlar atacağını belirten Karadağlı, repertuvar adına bu yılki temalarının 'Farklılıklarımızdan bir yaşam öyküsü çıkarmak' olduğunu belirtti. Geleneksel tiyatro unsurlarını çağdaş olanla buluşturdukları projeleri sahneye taşıyacaklarını aktaran Karadağlı, Bu yolculuğu nasıl mı yapacağız Çok uzun yıllardır tartışılmayan bir alan bu. Geleneksel tiyatromuzu çağdaş tiyatroyla buluşturma olanaklarını panellerle, sempozyumlarla yeniden gündeme getireceğiz. Bu büyük yolculuk adına tek çözümün kurum içi ve kurum dışı olanakları bütün gücüyle harekete geçiren Devlet Tiyatroları önderliğinde olduğunun bilincindeyiz. Hedefimiz, çağdaş tiyatromuzda bir yenilenme ateşi yakmak. Artık silkinme, ayağa kalkma zamanı. Ulusal tiyatromuzu evrensel olana taşırken dünyaya müthiş bir sanatsal alan açma zamanı. Kısırlaşmış, tekdüzeleşmiş dünya sanatına bambaşka bir alanı armağan etmenin zamanı dedi.

'YUNANİSTAN ÇOK DEĞERLİ BİRLİKTELİĞE İMZA ATIYORUZ'

Devlet Tiyatrolarının festival sezonunda mart ile haziran ayları arasında adından söz ettirecek yerli yapımlara ve önemli projelere imza atacağını kaydeden Karadağlı, Bursa, Adana, Trabzon, Antalya, Konya, İstanbul ve Diyarbakır'da uluslararası ve ulusal festivallerimizle karşınızda olacağız. Devlet Tiyatroları, önümüzdeki dönemde de uluslararası düzeyde adından söz ettiren festivallere imza atacak. Bu anlamda da çalışmalarımızı sizlere duyurmaktan mutluluk duyacağız. Ancak biri var ki şimdi açıklamak için heyecan duyuyorum. Ülkemizde sayısız antik tiyatro bulunuyor. Neredeyse Avrupa'nın parmakla gösterilecek antik tiyatrolarına sahip topraklarda yaşamanın haklı gururunu taşıyoruz. Ancak bunu kendi ulusal tiyatromuzla birleştirerek kendimizi anlatma yolunda nedense çekimser kaldık. Şimdi bu duvarı yıkmanın zamanı. Bu sene aynı zamanda Yunanistan ile ülkemiz çok değerli bir sanatsal birlikteliğe imza atıyor; Romeo ve Juliet. Devlet Tiyatroları ile Yunanistan Pire Şehir Tiyatrosu'nun ortak yapımı olan oyun, iki ülke arasındaki ilişkiyi daha da güçlendirecek. Sergilenen aşk masalı üzerinden sevginin değeri bir kere daha vurgulanacaktır. Yunanistan'da provaları yapılacak oyun, ilk defa İstanbul'da AKM'de seyirciyle buluşacak. Ankara ve İzmir'in ardından Atina'da sahnelenecek. Böylece bir kere daha koşulsuz sevgi bizlere merhem olacak diye konuştu. (DHA)