RSF, Gazetecilere Ekipman Desteği Sağladı

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(ANKARA) - Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) çatışma bölgelerinde görev yapan gazetecilere ekipman desteği verdi. RSF'den yapılan açıklamada, "2024 yılı boyunca 640'tan fazla gazeteciye ve 140 medya kuruluşuna ekipman desteği sağlandı" denildi.

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF)'den yapılan açıklamada, "silahlı çatışma bölgelerindeki gazetecilere haber yapmaya devam edebilmeleri için ihtiyaç duydukları ekipmanı sağlamaya kararlı oldukları" vurgulandı. Ayrıca çatışma bölgelerindeki gazetecilere, kask, yelek, ilk yardım kitleri gibi koruyucu ekipmanların; güneş pilleri, jeneratör, şarj istasyonu gibi enerji ekipmanlarının veya kamera, bilgisayar, telefon gibi profesyonel ekipmanlarının tedarik edildiği belirtildi.

Chesseron: "Basın özgürlüğü merkezleri ve ekipmanla koruyoruz"

RSF Uluslararası Koordinatörü Laetitia Chesseron, 2024'te kaydedilen gazeteci cinayetlerinin yarısının işlendiği çatışma bölgelerinde gazetecilere yönelik saldırıların endişe verici bir şekilde arttığını, bu durum karşısında, RSF olarak verdikleri taahhütlere önem verdiklerini bildirdi. Chesseron, şunları söyledi:

"Kuruluşumuz, bizi bilgilendirenleri daha iyi korumak için ekipman desteği sağlamaya, eğitim programları düzenlemeye ve desteklemeye yardımcı oluyor. Bu yıl 600'den fazla gazeteci savaş şartlarında görev yapabilmek bu desteklerden yararlandı. Basın özgürlüğü merkezlerinin açılışı, sahadaki gazetecilerin acil ihtiyaçlarına etkin bir şekilde yanıt verme arzumuzu somutlaştırıyor."

Gazze için koruyucu ekipman, Beyrut'ta basın özgürlüğü merkezi

RSF 2024 raporunda, Filistin'de, ekim 2023'ten bu yana en az 37'si çalışmaları sırasında olmak üzere 145'ten fazla gazetecinin İsrail ordusu tarafından öldürüldüğü belirtilmişti. RSF'nin açıklamasına göre, Gazze gibi ulaşılması en zor bölgelerde, savaşı takip eden gazetecilere çalışma alanları, profesyonel ve koruyucu ekipman sağlayarak destek olundu. Filistin topraklarının ötesine yayılan Gazze'deki savaşı takip eden gazetecileri desteklemek için RSF, koruyucu ekipman dağıtmak ve gazetecilerin özel ihtiyaçlarına göre uyarlanmış kaynaklar sağlamak üzere Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bir bölgesel basın özgürlüğü merkezi açtı.

RSF, ayrıca Myanmar askeri cuntasının baskısına yanıt olarak, ekim 2024'te Tayland'ın Chiang Mai kentinde, sürgündeki Myanmarlı gazeteciler ve ülke içinde çalışmaya devam edenler için bir destek programı başlattı. Program, profesyonel ekipman ve enerjinin yanı sıra fiziksel, dijital ve psikolojik güvenlik ve "mobil" gazetecilik konularında eğitim sağladı.

Ukrayna medyasına destek

Ukrayna'daki savaş, Ukrayna medyasını bir krize sürükledi. Bölgedeki gazetecilerin, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının bir sonucu olarak düzenli elektrik kesintileri ile son derece zor koşullarda çalıştığı kaydedildi.

Buna göre RSF, 2024'te çeşitli bölgelerde, 142 medya kuruluşuna ekipman dağıtırken bu desteğin yüzde 91'i Ukrayna medyasına oldu. Buna ek olarak 129 Ukrayna medyası enerji ekipmanından faydalanırken 13 medyaya da koruyucu ekipman (PPE) sağlandı. Bu ekipmanların Ukraynalı gazetecilerin, basın özgürlüğünün sürekli tehdit altında olduğu, özellikle tehlikeli bir ortamda haber sağlama görevlerini sürdürmelerini sağladığı belirtildi.

380'i çatışma bölgelerinde, bin 400'ü aşkın gazeteciye eğitim

Ekipman desteğine ek olarak, 380'i çatışma bölgelerinde olmak üzere bin 400'den fazla gazeteci fiziksel, dijital ve yasal güvenliğin yanı sıra seçim haberciliği, teyit, dezenformasyon ve haberin güvenilirliği konularında da eğitim aldı. RSF, 2024 yılında 85 eğitim oturumu düzenledi.

Fiziksel güvenlik, RSF tarafından gazeteciler için belirlenen öncelikli ihtiyaç olmaya devam ederken, eğitim oturumlarının neredeyse yüzde 50'sinin sahada korunmaya ayrılmış durumda.

RSF'nin açıklamasında dezenformasyonla mücadele, bilginin güvenilirliği ve sürgündeki gazetecilere destek gibi konuların, bilgi manipülasyonunun ve basına yönelik saldırıların arttığı bir bağlamda ayrı bir öneme işaret ettiği de vurgulandı.