RTÜK Başkanı Şahin'den DHA Genel Müdürü Coşkun'a Ziyaret - Son Dakika
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RTÜK Başkanı Şahin'den DHA Genel Müdürü Coşkun'a Ziyaret

RTÜK Başkanı Şahin\'den DHA Genel Müdürü Coşkun\'a Ziyaret

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Demirören Haber Ajansı Genel Müdürü Cemal Coşkun'a bir ziyaret gerçekleştirdi. Şahin, DHA'nın ilkeli duruşunu ve haber akışındaki başarılarını takdir etti.

18.02.2025 14:23  Güncelleme: 14:30
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RADYO ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Demirören Haber Ajansı Genel Müdürü Cemal Coşkun'a ziyarette bulundu.

RTÜK Başkanı Şahin, Bağcılar'daki Demirören Medya Center'a gelişinde DHA Genel Müdürü Coşkun tarafından karşılandı. Haber merkezini gezen Şahin'e, Coşkun tarafından DHA hakkında bilgi verildi.

DHA'yı uzun yıllardır takip ettiğini belirten Şahin, "Hem yapmış olduğum görevler sebebiyle hem de haber akışındaki ilkeli duruşu sebebiyle uzun yıllardan beri takip etmekteyim. Bugün de burada hem Sayın Genel Müdür Cemal Bey'e hayırlı olsun ziyaretinde bulunmak hem arkadaşlarımızı görmek hem de bu süreçle ilgili olarak göstermiş oldukları, ilkeli duruşu, haber akışındaki başarıları ve sadece Radyo ve Televizyon Üst Kurulu ilkeleri ve değerleri değil, evrensel haber ilkeleri ve değerlerine vermiş oldukları değer sebebiyle tebrik etmek için gelmiştim. Tekrar Cemal kardeşime hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum. Kendisi Anadolu Ajansı'nda başarılı çalışmalar yapmış. Bizim de birlikte çalıştığımız başarılı çalışmalara imza attığımız bir kardeşimizdir. O başarılı ivmesini burada da devam ettirmekte. Kendisini tebrik ediyorum ve başarılı çalışmalarının devamını diliyorum" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel RTÜK Başkanı Şahin'den DHA Genel Müdürü Coşkun'a Ziyaret - Son Dakika

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