RTÜK Başkanı Şahin: "Medya, Artık Yalnızca Bilgi Aktaran Bir Araç Değil; Sosyal Dönüşümü Etkileyen Çok Güçlü Bir Mekanizmadır" - Son Dakika
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RTÜK Başkanı Şahin: "Medya, Artık Yalnızca Bilgi Aktaran Bir Araç Değil; Sosyal Dönüşümü Etkileyen Çok Güçlü Bir Mekanizmadır"

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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından düzenlenen "Güçlü Medya, Bilinçli Toplum Zirvesi"nin açılışında konuşan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, "Medya, artık yalnızca bilgi aktaran bir araç değil; kültürel kodları şekillendiren, bireysel algıları yönlendiren ve sosyal dönüşümü etkileyen çok güçlü bir mekanizmadır" dedi.

29.04.2025 15:08
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(ANKARA) - Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, " Medya, artık yalnızca bilgi aktaran bir araç değil; kültürel kodları şekillendiren, bireysel algıları yönlendiren ve sosyal dönüşümü etkileyen çok güçlü bir mekanizmadır" dedi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından düzenlenen "Güçlü Medya, Bilinçli Toplum Zirvesi", Ankara Bilkent Otel ve Konferans Salonu'nda başladı.

Zirvenin açılış konuşmasını yapan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, medyanın toplum üzerindeki şekillendirici etkisine dikkat çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün burada, medyanın toplumsal yapıya etkilerini tüm yönleriyle ele almak ve medya alanında daha bilinçli, daha sorumlu bir yaklaşımı birlikte inşa etmek üzere bir aradayız. 'Güçlü Medya, Bilinçli Toplum' ifadesi, sadece bir hedef değil, aynı zamanda hepimizin ortak sorumluluğudur. Medya, artık yalnızca bilgi aktaran bir araç değil, kültürel kodları şekillendiren, bireysel algıları yönlendiren ve sosyal dönüşümü etkileyen çok güçlü bir mekanizmadır. Bu nedenle medyanın içeriği, dili, görsel dili ve sunum tarzı; çocuklarımızdan aile yapımıza, toplumsal ilişkilerimizden kültürel değerlerimize kadar geniş bir etki alanına sahiptir. RTÜK olarak bizler, denetleyici ve düzenleyici rolümüzü yürütürken, aynı zamanda yol gösterici, yapıcı ve toplumla birlikte düşünen bir kurum olmayı önemsiyoruz. Özellikle çocukların ve gençlerin gelişimini gözeten, aile yapısını koruyan ve toplumsal değerlerimizi zedelemeyen bir yayıncılık anlayışını teşvik etmeye büyük gayret gösteriyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2025 yılının 'Aile Yılı' ilan edilmesi, bizler için ayrıca kıymetlidir. Aile kurumunu güçlendirmeyi hedefleyen bu vizyon, RTÜK'ün yayın politikalarını ve toplumsal sorumluluk projelerini destekleyici bir çerçeve sunmaktadır. Çünkü güçlü aile, güçlü toplum demektir. Ailenin karşı karşıya olduğu tehditleri medyadaki içerikler üzerinden de analiz etmek ve önleyici adımlar atmak hepimizin görevidir."

"Akademi, kamu, medya ve izleyici birlikte düşünerek çözüm üretecek"

Zirve boyunca çeşitli başlıklarla yapılacak oturumların medyanın toplumsal etkilerinin daha derinlemesine ele alınmasına imkan sağlayacağını belirten Şahin, "Gündüz kuşağı programlarından, haber bültenlerine, dijital içeriklerden reklam yayınlarına kadar pek çok başlıkta yürütülecek Zirve, medyanın toplumsal etkilerini daha derinlemesine ele almamıza imkan tanıyacaktır. Bu masalarda, akademi, kamu, medya ve izleyici birlikte düşünerek çözüm üretecek; hepimizi etkileyen sorunlara ortak akıl geliştirecektir" diye konuştu.

Gündüz kuşağı, magazin programları ve diziler masaya yatırılacak

Bu yıl ilk kez düzenlenen zirve; Ankara Üniversitesi, Ankara Bilim Üniversitesi, Başkent Üniversitesi, Türkiye Gençlik Kulüpleri Konfederasyonu ve İstanbul Aile Vakfı işbirliğiyle organize edildi.

İki gün sürecek zirve, medya içeriklerinin niteliği, medya okuryazarlığı ile çocuklar, gençler ve aileler üzerindeki etkilerini kapsamlı bir şekilde ele almayı hedefliyor.

Medya dünyasını, akademi, sivil toplum ve kamu kurumlarıyla bir araya getiren etkinlikte, sektörler arası kapsamlı bir diyalog ortamı oluşturularak; "Gündüz Kuşağı ve Magazin Programları", "Televizyon Dizileri", "Haber Programları", "İsteğe Bağlı Yayınlar", "Ticari İletişim Yayınları", "Spor, Sağlık ve Çevre Programları", "İzleyici" ve "Gençlik" temaları çerçevesinde medya içeriklerinin toplumsal yapıya etkileri yuvarlak masa çalıştaylarında masaya yatırılacak.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel RTÜK Başkanı Şahin: 'Medya, Artık Yalnızca Bilgi Aktaran Bir Araç Değil; Sosyal Dönüşümü Etkileyen Çok Güçlü Bir Mekanizmadır' - Son Dakika

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