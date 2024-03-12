RTÜK'ün düzenlediği Medya ve İslamofobi Forumu 14 Mart'ta yapılacak - Son Dakika
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RTÜK'ün düzenlediği Medya ve İslamofobi Forumu 14 Mart'ta yapılacak

RTÜK\'ün düzenlediği Medya ve İslamofobi Forumu 14 Mart\'ta yapılacak

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından düzenlenen dördüncü Medya ve İslamofobi Forumu, 14 Mart'ta Ankara'da gerçekleştirilecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, SETA, Ankara Bilim Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Türk Telekom ve Halkbank'ın paydaşı olduğu forumda, Gazze'deki insanlık dramı ve İslamofobi konuları ele alınacak. Forumda, uluslararası ve yerel boyutlarıyla İslamofobi üzerine konuşmalar yapılacak ve mücadele stratejileri tartışılacak.

12.03.2024 10:53
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun (RTÜK) dördüncüsünü düzenlediği Medya ve İslamofobi Forumu, 14 Mart'ta "Küresel ve Yerel Boyutlarıyla İslamofobi" temasıyla Ankara'da düzenlenecek.

RTÜK'ten yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, SETA, Ankara Bilim Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi ile Türk Telekom ve Halkbank'ın paydaşı olduğu forum, ATO Congresium'da yapılacak.

Özellikle medya konusunda bilinçlenme sağlanmasını hedefleyen toplantı zincirinin bu yıl ana gündemi Gazze olacak. Gazze'de yaşanan insanlık dramı, İslamofobinin en son örneği olarak 14 Mart'taki forumda masaya yatırılacak.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, SETA Genel Koordinatörü Prof. Dr. Burhanettin Duran, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Ankara Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Demir, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun'un açış konuşmalarıyla başlayacak forumda, daha sonra iki ayrı oturumda İslam karşıtlığı konusu ele alınacak.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim'in moderatör olduğu "Küresel Boyutlarıyla İslamofobi" başlıklı birinci oturumun ilk konuşmacısı Filistin'in Ankara Büyükelçisi Dr. Faed Halid ABD Mustafa olacak.

Aylardır devam eden İsrail katliamını ilk ağızdan anlatacak Filistin Büyükelçisinden sonra İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'nden Prof. Dr. Özcan Hıdır, Tulane Üniversitesi'nden Prof. Dr. Raymond Taras ve Ankara Üniversitesi'nden Prof. Dr. İhsan Çapcıoğlu İslamofobi hakkındaki fikirlerini paylaşacak.

"Yerel Boyutlarıyla İslamofobi" ele alınacak

Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanı Prof. Dr. Uğur Ünal'ın moderatörlüğünü yapacağı "Yerel Boyutlarıyla İslamofobi" isimli oturumda ise Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Büyükelçi Doç. Dr. Hasan Doğan, "Tarihten Günümüze Bir Hukuk Sorunsalı Olarak İslamofobi" başlıklı konuşma yapacak.

SETA'dan Prof. Dr. Muhittin Ataman ve Uluslararası Balkan Ünivesitesi'nden Prof. Dr. Shener Bilalli de ikinci oturumda İslam düşmanlığıyla mücadele stratejilerini ortaya koyacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel RTÜK'ün düzenlediği Medya ve İslamofobi Forumu 14 Mart'ta yapılacak - Son Dakika

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