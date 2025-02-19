Rubio ve Avrupalı Diplomatlardan Ukrayna Konulu Görüşme - Son Dakika
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Rubio ve Avrupalı Diplomatlardan Ukrayna Konulu Görüşme

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Avrupalı mevkidaşlarıyla Rusya-Ukrayna Savaşı'nı ele aldı.

19.02.2025 10:46
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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, bazı Avrupalı mevkidaşları ve diplomatlarla yaptığı görüşmede Rusya- Ukrayna Savaşı'nın sona ermesi gündemini ele aldı.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Rubio, "Transatlantik Beşlisi (Quint)" olarak bilinen ülkelerin dışişleri bakanları ve Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile telefon görüşmesi yaptı.

Rubio, dün Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile yaptığı görüşmenin ardından, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, Fransa Dışişleri Bakanı Jean- Noel Barrot ve Kallas ile değerlendirmelerde bulundu.

Avrupalı yetkililerle yapılan görüşmede, Rubio ile Lavrov arasında yapılan toplantı ele alınırken, taraflar Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesi için birlikte çalışacaklarını teyit etti.

"Quint" olarak bilinen transatlantik işbirliği mekanizması, ABD, İngiltere, Fransa, Almanya ve İtalya olmak üzere 5 büyük Batı ülkesinden oluşuyor.

ABD ve Rus heyetlerinin Riyad toplantısı

ABD ve Rus heyetleri, ikili ilişkileri normalleştirme ve Ukrayna'daki savaşı sonlandırma konularını görüşmek üzere Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir araya gelmişti.

Bu toplantı, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in geçen hafta yaptığı telefon görüşmesinin ardından gerçekleşmişti.

Riyad'daki görüşmeler 4,5 saat sürmüş ve taraflar Ukrayna konusunda ilerleyen süreçte temaslarını sürdüreceklerini belirtmişti.

Rus heyetinde Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov ve Rusya Doğrudan Yatırım Fonu Başkanı Kiril Dmitriyev yer alırken, ABD heyetinde Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz ve Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff bulunmuştu.

Toplantının ardından Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, iki ülke heyetlerinin Ukrayna konusunda ilerleyen zamanda görüşmelerine devam edeceğini ifade etmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Rubio ve Avrupalı Diplomatlardan Ukrayna Konulu Görüşme - Son Dakika

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