Rus Kültürü Eğitim ve Bilim Derneği Mersin'de Ziyaret Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Rus Kültürü Eğitim ve Bilim Derneği Mersin'de Ziyaret Gerçekleştirdi

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Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Rus Kültürü Eğitim ve Bilim Derneği'nin 12 öğrenci ve 12 veliden oluşan heyetini kabul etti. Başkan Seçer, Mersin'in kozmopolit yapısını ve farklı kültürlerin uyum içinde yaşadığına vurgu yaptı. Dernek başkanı ise Türk-Rus kardeşliğini güçlendirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

12.12.2024 09:15  Güncelleme: 10:35
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(MERSİN) - Rus Kültürü Eğitim ve Bilim Derneği yönetimi, 12 öğrenci ve 12 veliden oluşan bir heyetle, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'i ziyaret etti. Başkan Seçer, ziyarete katılan Rus öğrenci ve velilere Mersin'in kozmopolit yapısından bahsederek, bulundukları kentte huzurun ve güvenin hakim olduğunun altını çizdi.

Başkan Seçer, Rus Kültürü Eğitim ve Bilim Derneği yönetimini ağırladı. Ziyarette Başkan Seçer'e dernek tarafından Rus kültürüne ait lezzetler ikram edilirken bir öğrenci tarafından da kendi çizmiş olduğu tablo hediye edildi. Heyet; Başkan Seçer'e görev süresince Mersin'deki her yurttaşa eşit hizmet ettiği, göçmen olarak gelenlere de eşit ilgi ve alaka gösterdiği için teşekkürlerini iletti.

Ziyarette Mersin'in kozmopolit yapısıyla ilgili konuşan Başkan Seçer, kentin sadece Türkiye'nin muhtelif şehirlerinden insanların değil; farklı uluslardan da insanların bir arada yaşadığı bir şehir olduğunu söyledi. Seçer, şöyle konuştu:

"Bu kadar farklı kültürün bir arada yaşadığı yerlerde kargaşa var gibi görünür ancak Mersin'de bir uyum var. İnsanlar burada mutlu, huzurlu ve çok güvenli bir şekilde yaşıyorlar. Şu anda Mersin'de farklı ülke vatandaşları ve farklı statüde yaklaşık 300 bin kayıtlı yabancı insan yaşıyor. Burada şahsıma düşen; Mersin'de ki her insanın güvenli ve huzur içerisinde yaşamasını sağlamak ve herkese eşit hizmet vermek. Bu derneğin oluşması çok önemli, çok da yararlı işler yapılıyor ve daha iyi noktalara da gelebilir. Nüfusunuzu bir arada tutmak onlara eğitimler vermek, hem kültürel hem sanatsal faaliyetlerde bulunmalarını ve onların kendilerini iyi hissetmesini sağlamak için önemli bir oluşum."

Seçer'den iş birliği vurgusu

Dernek ile her konuda iş birliği yapmaya hazır olduklarını söyleyen Seçer, "Derneğinizin faaliyet alanında Belediyemizle hangi konuda iş birliği yapmak isterseniz biz buna hazırız. Bizim de çok sayıda festivallerimiz, kültürel, sanatsal ve spor aktivitelerimiz var. Hafta sonu 6. Uluslararası Mersin Maratonu var. Bunları duyuralım ve herkes katılım sağlasın. Bu ve bunun gibi etkinliklerde ve festivallerde sizleri görmek isteriz" ifadelerini kullandı.

Bir veli tarafından geçen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Büyükşehir'in etkinliğine katıldıklarını ve etkinliklerin çocukların kaynaşması, farklı kültürleri tanıması açısından faydalı olduğunu belirtmesi üzerine değerlendirme yapan Seçer, " Mustafa Kemal Atatürk, bundan 100 yıl önce modern Türkiye'nin inşası için ilk adımı atan devrimci kimliğe sahip bir liderdir. Biz de onun izinden gidiyoruz. Biz de yeniliklerle ve devrimlerle Türkiye'yi daha iyi noktalara getirmek için çabalıyoruz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dünya üzerinde kutlanan ilk ve tek çocuk bayramıdır. Mustafa Kemal Atatürk bu bayramı çocuklara armağan etmiştir. Biz de çocukları çok sevdiğimiz için bu bayramı coşkuyla kutluyor, önümüzdeki bayramda sizleri de aramızda görmeyi istiyoruz" dedi.

Rus Kültürü Eğitim ve Bilim Derneği Başkanı Aleksandra Çelik de derneklerinde gerçekleştirdikleri çalışmaları aktararak,"Derneğimizde şu an dans, ses, jimnastik ve tiyatro çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Etkinliklerimizde devlet kurumlarıyla da iş birliği yapmaya özen gösteriyoruz. Kadına karşı şiddet konusunda da hassas davranıyoruz, spor kulübünde ücretsiz olarak kadınlara öz savunmayı öğretiyoruz. Belediyenizin de bu konuda güzel programları var, bunları da takip ediyoruz. Hayalimiz, imece usulü bir Rus-Türk evi kurmak. Herkes bilmiyor ancak Ruslar ve Türklerin kardeşliği var ve biz bunu hem Ruslara hem Türklere anlatmak istiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Rus Kültürü Eğitim ve Bilim Derneği Mersin'de Ziyaret Gerçekleştirdi - Son Dakika

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