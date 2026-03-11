Rusya: Orta Doğu'yu kaosa sürükleyen, ABD ve İsrail'in askeri kaçamaklarıdır - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Rusya: Orta Doğu'yu kaosa sürükleyen, ABD ve İsrail'in askeri kaçamaklarıdır

Rusya: Orta Doğu\'yu kaosa sürükleyen, ABD ve İsrail\'in askeri kaçamaklarıdır
11.03.2026 21:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Anna Evstigneeva, Orta Doğu'daki gelişmeleri değerlendirerek, bölgede can kaybına yol açan sebeplerin ABD ve İsrail'in askeri faaliyetleri olduğunu belirtti. Evstigneeva, Lübnan'ın yaşadığı zorlukları ve İsrail'in bölgedeki saldırılarını eleştirdi.

Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Anna Evstigneeva, Orta Doğu'yu "derin bir kaosa sürükleyen" ve bölgede can kaybına yol açan gelişmelerin sebebinin ABD ve İsrail'in askeri faaliyetleri olduğunu söyledi.

Evstigneeva, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) düzenlenen "Orta Doğu'daki Durum" başlıklı oturumda, bölgedeki son gelişmelere ilişkin Rusya'nın görüşlerine yer verdi.

"ORTA DOĞU'YU KAOSA SÜRÜKLEYEN ŞEY ABD VE İSRAİL'DİR"

Batılı ülkelerin, Orta Doğu'daki gelişmeleri yanlış göstermeye çalışabileceklerini belirten Evstigneeva, "Bölgeyi giderek daha derin bir kaosa sürükleyen, giderek artan sayıda can kaybına ve sivil altyapıya geri dönüşü olmayan hasara yol açan şey, ABD ve İsrail'in askeri kaçamaklarıdır." dedi.

Evstigneeva, bu durumun ciddi sonuçlarının birçok Orta Doğu ülkesinde şimdiden hissedildiğine işaret ederek, "Ne yazık ki Lübnan da bunun bir istisnası değil. İsrail'den bir kez daha büyük ölçekli saldırılara maruz kaldı." ifadelerini kullandı.

"İSRAİL DEFALARCA İHLAL ETTİ"

Rus diplomat, aynı zamanda İsrail'in, ABD ve Fransa'nın ara buluculuğuyla varılan 2024 anlaşmalarını, birliklerini mavi hattın güneyine çekme ve Lübnan'a yönelik keyfi saldırıları durdurma konusunda defalarca ihlal ettiğini söyledi.

Lübnan'da yüz binlerce insanın evlerini terk etmek ve sığınak aramak zorunda kaldığını tahmin ettiğini belirten Evstigneeva, ülkenin "vahim sosyoekonomik durumu göz önüne alındığında" bu durumun, gıdaya erişim de dahil, temel ihtiyaçların karşılanmasında kaçınılmaz olarak sorunlara yol açacağını vurguladı.

Evstigneeva, 8 Mart'ta Beyrut'taki İran Büyükelçiliğinin 4 çalışanının öldürülmesine tepki göstererek, "Dün de İsfahan'daki Rus Başkonsolosluğuna yapılan saldırıda, Lübnan'daki sivil hedeflere ve diplomatik misyonlara yönelik ayrımcı saldırıların kabul edilemez olduğunu bir kez daha vurgulamıştık. Bu kabul edilemez." diye konuştu.

ABD, HİZBULLAH'I İRAN'IN ÇIKARILARINI SAVUNMAKLA SUÇLADI

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Michael Waltz, ülkesinin İran rejiminin "uzun süredir vekili" olduğunu ileri sürdüğü Hizbullah'ın, İsrail'e karşı başlattığı saldırıları "kınadığını" belirtti.

Waltz, "Hizbullah, Lübnan halkını temsil etmediğini ve savunmadığını bir kez daha açıkça ortaya koymuştur. İran rejiminin çıkarlarını savunmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

"İsrail'in meşru güvenlik ihtiyaçlarını ve İran rejimi ile Hizbullah'tan kendini savunma hakkını kabul ediyoruz." diyen Waltz, Hizbullah'ın, Lübnan'ın barışçıl, istikrarlı ve işleyen bir devlet haline gelmesinin önünde bir engel olduğunu söyledi."

ABD Büyükelçisi Waltz, Lübnan Bakanlar Kurulu'nun 2 Mart'ta Hizbullah'ın askeri ve güvenlik faaliyetlerini yasaklama kararını da "memnuniyetle karşıladıklarını" ifade etti.

"Şimdi Lübnan hükümetinin ülkesinin tamamının kontrolünü geri almasının zamanıdır." diyen Waltz, ABD'nin bu çabayı "kesinlikle desteklediğini" kaydetti."

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Güncel, İsrail, Lübnan, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rusya: Orta Doğu'yu kaosa sürükleyen, ABD ve İsrail'in askeri kaçamaklarıdır - Son Dakika

Liverpool taraftarlarından maça damga vuran Atatürk pankartı Liverpool taraftarlarından maça damga vuran Atatürk pankartı
Şampiyonlar Ligi’nde gecenin olayı İlk 15 dakikada öyle hatalar yaptı ki 3 gol yer yermez oyundan alındı Şampiyonlar Ligi'nde gecenin olayı! İlk 15 dakikada öyle hatalar yaptı ki 3 gol yer yermez oyundan alındı
Yasak aşk iddiasında vali yardımcısı görevden uzaklaştırıldı Yasak aşk iddiasında vali yardımcısı görevden uzaklaştırıldı
Pentagon’un milyonlarca dolarlık lüks tüketim harcamaları tartışma yarattı Pentagon'un milyonlarca dolarlık lüks tüketim harcamaları tartışma yarattı
Galatasaray’a Davinson Sanchez’den kötü haber Galatasaray'a Davinson Sanchez'den kötü haber
İsrail jetleri alev alev yandı, pilotlar böyle kaçtı İsrail jetleri alev alev yandı, pilotlar böyle kaçtı
Muhammed Salah, Galatasaray taraftarını iki kelime ile özetledi Muhammed Salah, Galatasaray taraftarını iki kelime ile özetledi

20:59
Trump, İspanya’yı açıkça tehdit etti: Ticareti kesebiliriz
Trump, İspanya'yı açıkça tehdit etti: Ticareti kesebiliriz
20:36
Pakistan donanması, gemi trafiğine kapatılan Hürmüz Boğazı’nda bir ilki gerçekleştirdi
Pakistan donanması, gemi trafiğine kapatılan Hürmüz Boğazı'nda bir ilki gerçekleştirdi
20:27
Barış Göktürk, Fenerbahçe’ye başkan adaylığını açıkladı
Barış Göktürk, Fenerbahçe'ye başkan adaylığını açıkladı
20:13
Irak: Topraklarımızın İran’a karşı kullanılmasına izin vermeyeceğiz
Irak: Topraklarımızın İran'a karşı kullanılmasına izin vermeyeceğiz
20:04
Dikkat çeken iddia: ABD’nin İran’daki asıl hedefi Hark Adası
Dikkat çeken iddia: ABD'nin İran'daki asıl hedefi Hark Adası
19:55
Tüm dünya savaş bitsin diye beklerken Romanya ateşe benzin döktü
Tüm dünya savaş bitsin diye beklerken Romanya ateşe benzin döktü
19:40
İran cephesinden Trump’ı küplere bindirecek sözler
İran cephesinden Trump'ı küplere bindirecek sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2026 21:26:50. #.0.4#
SON DAKİKA: Rusya: Orta Doğu'yu kaosa sürükleyen, ABD ve İsrail'in askeri kaçamaklarıdır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.