Rusya'dan Gazze'de Ateşkes Umudu - Son Dakika
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Rusya'dan Gazze'de Ateşkes Umudu

Zaharova, İsrail-Hamas ateşkesinin Gazze'ye sürdürülebilir istikrar getireceğini umduğunu belirtti.

16.01.2025 15:18
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İsrail ile Hamas arasında Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takasıyla ilgili anlaşmanın, "Gazze'deki durumun sürdürülebilir isitikrara kavuşturulmasına katkı sağlayacağını" umduklarını belirtti.

Zaharova, başkent Moskova'da gündemdeki konulara dair düzenlediği haftalık basın toplantısında, Gazze'de ateşkes sağlanmasına ilişkin anlaşmayı değerlendirdi.

Anlaşmanın sağlanmasında arabuluculuk rolü üstlenen Katar ve Mısır'ın diplomatik çabalarını takdir eden Zaharova, "Anlaşmanın uygulanmasının, Gazze'deki durumun sürdürülebilir istikrara kavuşturulmasına katkı sağlayacağını, geçici olarak yerlerinden edilen tüm kişilerin geri dönmesi ve çatışmalar nedeniyle oluşan yıkımların giderilmesine yönelik çalışmaların başlaması için gerekli koşullar yaratacağını umuyoruz." diye konuştu.

Zaharova, anlaşmanın uygulanmasının, bölgede durumun uzun vadede iyileşmesinde önemli bir adım olacağını kaydederek, " Lübnan, Suriye ve Yemen dahil Orta Doğu bölgesindeki durumun da iyileşmesine yol açacağını umuyoruz. Anlaşmanın, meselenin uluslararası hukuk temelinde kapsamlı siyasi çözüm sürecinin başlatılması için gerekli koşulların oluşmasına katkı sağlayacağını düşünüyoruz." dedi.

Başkenti Doğu Kudüs olan ve 1967 sınırları içinde Filistin Devleti'nin kurulması gerektiğini vurgulayan Zaharova, "Buna alternatif bir yol yok. Bu formülün uygulanması, Orta Doğu'daki halkların, şiddet döngüsünü kırmasına ve kalıcı barışı tesis etmesine yardımcı olacak." ifadelerini kullandı.

Zaharova, anlaşma sayesinde İsrailliler ve Filistinlilerin ailelerine kavuşacağına dikkati çekerek, Gazze Şeridi'nde bulunan Rus vatandaşı Aleksandr Trufanov'un da bunların arasında yer alacağı umudunu paylaştı.

Sözcü Zaharova, bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Orta Doğu ve Afrika Özel Temsilcisi ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov'un, Hamas Siyasi Büro Üyesi Musa Ebu Merzuk ile telefon görüşmesi yaptığını ve Trufanov'un serbest bırakılması ile ilgili konuyu da dile getirdiğini kaydetti.

İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşması

Arabulucu ülkelerden Katar, dün İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Anlaşma, 19 Ocak Pazar günü itibarıyla yürürlüğe girecek. 3 aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde İsrailli 33 esir salınacak.

Anlaşma, Gazze Şeridi'ne insani yardımların kapsamlı şekilde ulaşmasının yanı sıra yerinden edilen Filistinlilerin bölgelerine geri dönebilmelerini içeriyor.

İkinci ve üçüncü aşamaların detayları, birinci aşamanın tamamlanmasıyla açıklanacak.

Kaynak: AA

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