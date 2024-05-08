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- Rusya'dan Ukrayna'ya geniş kapsamlı hava saldırısı: 3 yaralı

KİEV - Rusya'nın Ukrayna'daki yerleşim bölgeleri ve enerji tesislerine düzenlediği hava saldırısında 3 kişi yaralandı. Ukrayna, Rusya'ya ait 39 füze ile 20 İHA'nın düşürüldüğünü duyurdu.

Rusya, Ukrayna'ya son dönemdeki en geniş kapsamlı hava saldırısı gerçekleştirdi. Ukrayna hava kuvvetleri, Rusya tarafından fırlatılan 55 füzeden 39'unun, 21 İHA'dan ise 20'sinin düşürüldüğünü açıkladı. Enerji Bakanı German Galuşenko yaptığı açıklamada, Rusya'nın Poltava, Kirovohrad, Zaporijya, Lviv, Ivano-Frankovsk ve Vinnitsya bölgelerindeki enerji tesislerini hedef aldığını ifade etti.

Ukrayna İçişleri Bakanı Ihor Klymenko da saldırılar sonucu Kiev bölgesinde 2 kişinin, Kirovohrad bölgesinde ise 1 kişinin yaralandığını söyledi. Klymenko, yaklaşık 350 personelin yangın çıkan ve hasar gören enerji tesisleri, toplu taşıma araçları, otomobiller, 30 ev ile bir itfaiye istasyonuna müdahale ettiğini belirtti.

Saldırılar nedeniyle birçok bölgede elektrik kesintileri yaşanırken, Lviv Bölge Valisi Maksim Kozitskiy Rusya'nın bölgedeki bir doğal gaz depolama tesisine saldırı düzenlediğini söyledi.

"Dünya yeni Nazizm'e fırsat vermemeli"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy saldırılara ilişkin açıklamasında, "İkinci Dünya Savaşı'nda Nazizm'e karşı Zafer ve Anma Günü'nde Nazi yanlısı Putin, Ukrayna'ya büyük bir füze saldırısı gerçekleştirdi. 50'den fazla füze ve 20'den fazla 'Shahed' insansız hava aracı Lviv, Vinnitsya, Kiev, Poltava, Kirovohrad, Zaporijya ve Ivano-Frankivsk bölgelerindeki altyapıyı hedef aldı. Gerekli tüm servisler Rus terörünün verdiği zararları gidermek için çalışıyor. Kimin ne olduğunu tüm dünyanın anlaması gerekiyor. Dünya yeni Nazizm'e fırsat vermemeli" dedi.

Moskova'dan saldırılara ilişkin açıklama yapılmadı.