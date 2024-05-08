Rusya'dan Ukrayna'ya geniş kapsamlı hava saldırısı: 3 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Rusya'dan Ukrayna'ya geniş kapsamlı hava saldırısı: 3 yaralı

Geniş Video İzle

Rusya'nın Ukrayna'daki yerleşim bölgeleri ve enerji tesislerine düzenlediği hava saldırısında 3 kişi yaralandı. Ukrayna, Rusya'ya ait 39 füze ile 20 İHA'nın düşürüldüğünü duyurdu. Ukrayna hava kuvvetleri, Rusya tarafından fırlatılan 55 füzeden 39'unun, 21 İHA'dan ise 20'sinin düşürüldüğünü açıkladı. Enerji Bakanı German Galuşenko yaptığı açıklamada, Rusya'nın Poltava, Kirovohrad, Zaporijya, Lviv, Ivano-Frankovsk ve Vinnitsya bölgelerindeki enerji tesislerini hedef aldığını ifade etti. Ukrayna İçişleri Bakanı Ihor Klymenko da saldırılar sonucu Kiev bölgesinde 2 kişinin, Kirovohrad bölgesinde ise 1 kişinin yaralandığını söyledi. Klymenko, yaklaşık 350 personelin yangın çıkan ve hasar gören enerji tesisleri, toplu taşıma araçları, otomobiller, 30 ev ile bir itfaiye istasyonuna müdahale ettiğini belirtti. Saldırılar nedeniyle birçok bölgede elektrik kesintileri yaşanırken, Lviv Bölge Valisi Maksim Kozitskiy Rusya'nın bölgedeki bir doğal gaz depolama tesisine saldırı düzenlediğini söyledi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy saldırılara ilişkin açıklamasında, 'İkinci Dünya Savaşı'nda Nazizm'e karşı Zafer ve Anma Günü'nde Nazi yanlısı Putin, Ukrayna'ya büyük bir füze saldırısı gerçekleştirdi. 50'den fazla füze ve 20'den fazla 'Shahed' insansız hava aracı Lviv, Vinnitsya, Kiev, Poltava, Kirovohrad, Zaporijya ve Ivano-Frankivsk bölgelerindeki altyapıyı hedef aldı. Gerekli tüm servisler Rus terörünün verdiği zararları gidermek için çalışıyor. Kimin ne olduğunu tüm dünyanın anlaması gerekiyor. Dünya yeni Nazizm'e fırsat vermemeli' dedi. Moskova'dan saldırılara ilişkin açıklama yapılmadı.

08.05.2024 13:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Rusya'dan Ukrayna'ya geniş kapsamlı hava saldırısı: 3 yaralı

KİEV - Rusya'nın Ukrayna'daki yerleşim bölgeleri ve enerji tesislerine düzenlediği hava saldırısında 3 kişi yaralandı. Ukrayna, Rusya'ya ait 39 füze ile 20 İHA'nın düşürüldüğünü duyurdu.

Rusya, Ukrayna'ya son dönemdeki en geniş kapsamlı hava saldırısı gerçekleştirdi. Ukrayna hava kuvvetleri, Rusya tarafından fırlatılan 55 füzeden 39'unun, 21 İHA'dan ise 20'sinin düşürüldüğünü açıkladı. Enerji Bakanı German Galuşenko yaptığı açıklamada, Rusya'nın Poltava, Kirovohrad, Zaporijya, Lviv, Ivano-Frankovsk ve Vinnitsya bölgelerindeki enerji tesislerini hedef aldığını ifade etti.

Ukrayna İçişleri Bakanı Ihor Klymenko da saldırılar sonucu Kiev bölgesinde 2 kişinin, Kirovohrad bölgesinde ise 1 kişinin yaralandığını söyledi. Klymenko, yaklaşık 350 personelin yangın çıkan ve hasar gören enerji tesisleri, toplu taşıma araçları, otomobiller, 30 ev ile bir itfaiye istasyonuna müdahale ettiğini belirtti.

Saldırılar nedeniyle birçok bölgede elektrik kesintileri yaşanırken, Lviv Bölge Valisi Maksim Kozitskiy Rusya'nın bölgedeki bir doğal gaz depolama tesisine saldırı düzenlediğini söyledi.

"Dünya yeni Nazizm'e fırsat vermemeli"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy saldırılara ilişkin açıklamasında, "İkinci Dünya Savaşı'nda Nazizm'e karşı Zafer ve Anma Günü'nde Nazi yanlısı Putin, Ukrayna'ya büyük bir füze saldırısı gerçekleştirdi. 50'den fazla füze ve 20'den fazla 'Shahed' insansız hava aracı Lviv, Vinnitsya, Kiev, Poltava, Kirovohrad, Zaporijya ve Ivano-Frankivsk bölgelerindeki altyapıyı hedef aldı. Gerekli tüm servisler Rus terörünün verdiği zararları gidermek için çalışıyor. Kimin ne olduğunu tüm dünyanın anlaması gerekiyor. Dünya yeni Nazizm'e fırsat vermemeli" dedi.

Moskova'dan saldırılara ilişkin açıklama yapılmadı.

Rusya\'dan Ukrayna\'ya geniş kapsamlı hava saldırısı: 3 yaralı
Kaynak: İHA

İnsansız Hava Aracı, Vladimir Zelenskiy, İçişleri Bakanı, Zaporijya, İtfaiye, Moskova, Ukrayna, Dünya, Rusya, Lviv, Kiev, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Enerji, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rusya'dan Ukrayna'ya geniş kapsamlı hava saldırısı: 3 yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:56 Gazze’de Şifa Hastanesi’nde bulunan üçüncü toplu mezardan 49 Filistinlinin cesedi çıkarıldı Gazze'de Şifa Hastanesi'nde bulunan üçüncü toplu mezardan 49 Filistinlinin cesedi çıkarıldı
14:33 Kalben’in evine düzenlenen operasyondan görüntüler Oyuncak arabadan bile uyuşturucu çıktı Kalben'in evine düzenlenen operasyondan görüntüler! Oyuncak arabadan bile uyuşturucu çıktı
14:06 Öğretmenler cuma günü iş bırakma eylemi düzenleyecek Öğretmenler cuma günü iş bırakma eylemi düzenleyecek
13:01 İmamoğlu, yeğenini işe alan Bursa Belediye Başkanı Bozbey’i topa tuttu İmamoğlu, yeğenini işe alan Bursa Belediye Başkanı Bozbey'i topa tuttu
11:45 Dehşete düşüren görüntü Türkiye’den Komşusunu aracının arkasına bağlayıp metrelerce sürükledi Dehşete düşüren görüntü Türkiye'den! Komşusunu aracının arkasına bağlayıp metrelerce sürükledi
14:54 Bonservisini kullandılar Hakim Ziyech Galatasaray’da kalıyor Bonservisini kullandılar! Hakim Ziyech Galatasaray'da kalıyor
14:27 Yeşim Erçetin itiraf etti: Eşim intihar etti, kardeşi açıklamak istemedi Yeşim Erçetin itiraf etti: Eşim intihar etti, kardeşi açıklamak istemedi
13:56 KÜÇÜKÇEKMECE’de ’Şirine’ isimli kediye işkence davası başladı KÜÇÜKÇEKMECE'de 'Şirine' isimli kediye işkence davası başladı
13:29 Ankara’da 15 yaşındaki çocuk ablasını bıçaklayarak öldürdü Ankara'da 15 yaşındaki çocuk ablasını bıçaklayarak öldürdü
13:19 Taraftarın gözü kulağı ondaydı Aziz Yıldırım, aday olup olmayacağı tartışmalarına son noktayı koydu Taraftarın gözü kulağı ondaydı! Aziz Yıldırım, aday olup olmayacağı tartışmalarına son noktayı koydu
13:17 Şarkıcı Kalben uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı Şarkıcı Kalben uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı
13:02 Demans hastası annesini sokak sokak arıyordu Tren çarptığını öğrenince yıkıldı Demans hastası annesini sokak sokak arıyordu! Tren çarptığını öğrenince yıkıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2024 15:20:22. #1.11#
SON DAKİKA: Rusya'dan Ukrayna'ya geniş kapsamlı hava saldırısı: 3 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement