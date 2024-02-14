Rusya Dışişleri Bakanlığı, İsrail\'in Refah kentine saldırı planından endişe duyuyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İsrail'in Refah kentine saldırı düzenleme planından endişe duyduklarını belirterek, "Bu tehlikeli senaryonun hayata geçirilmesi, feci olan insani durumun daha da kötüleşmesine yol açacak." dedi.
Zaharova, başkent Moskova'da düzenlediği haftalık basın toplantısında, güncel konulara dair açıklamalarda bulundu.
AA muhabirinin, "İsrail'in, Uluslararası Adalet Divanı (UAD) kararlarına rağmen Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara ve Filistinlileri öldürmeye devam etmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusunu yanıtlayan Zaharova, "Ülkemiz, uzun yıllardır çözüm sağlayacak uluslararası yükümlülüklerinin tüm taraflarca yerine getirilmesi çağrısında bulundu. Bu nedenle çözüm sürecinin uluslararası hukuki bileşenine odaklanıyoruz." şeklinde konuştu.
İsrail'in, 1,4 milyon Gazzelinin sığındığı Refah kentine yönelik saldırı planına değinen Zaharova, şöyle devam etti:
"İsrail tarafının, Refah kentine yönelik operasyonu genişletme planları ile ilgili açıklamalarından endişeliyiz. Bu tehlikeli senaryonun hayata geçirilmesi, feci olan insani durumun daha da kötüleşmesine yol açacak. Çatışmalardan kaçan bir milyondan fazla Gazze Şeridi sakini bu senaryonun merkezinde olacak. Akan kanı durdurmak ve bölge halkına insani yardımın sağlanması amacıyla kanallar oluşturulması için uygun koşulları sağlamak ortak görevimizdir."
Zaharova, Filistinliler ve İsrailliler arasında siyasi diyaloğun yeniden başlatılması, 1967'deki sınırlar içinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulması gerektiğini vurguladı.
" Ermenistan'ın Roma Statüsü'ne katılımı ikili ilişkileri olumlu etkilemedi"
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yakalanması konusunda yetkisinin bulunmadığı, yakalama kararının yasal çerçevede Ermenistan mahkemelerince ele alınması gerektiği yönündeki" açıklamasını değerlendiren Zaharova, şu ifadeleri kullandı:
"??????Ermenistan'ın Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Roma Statüsü'ne katılması, ikili ilişkileri olumlu etkilemedi. Bu, Erivan'ı Batı'nın mahkemeye dayattığı yükümlülükler ve Rusya ile siyasi diyalog, Avrasya entegrasyonu çerçevesinde etkileşim arasında bir seçim yapmaya zorluyor. Ermeni ortaklarımızdan bu konuda güvence almayı planlıyor ve bekliyoruz."
"Bakü ve Erivan'ı itidale çağırıyoruz"
Zaharova, Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki durumun gerginleşmesinden endişe duyduklarını dile getirerek, "Bakü ve Erivan'ı itidale ve gerginliği azaltma yönünde adım atmaya, durumun daha da kötüleşmesine yol açacak her türlü eylemden kaçınmaya çağırıyoruz. Oluşan sorunların siyasi diplomatik yolla çözülmesi gerekiyor." dedi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un özel temsilcisi İgor Hovayev'in Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış anlaşmasını istişare etmek için başkent Bakü'de bulunduğu bilgisini paylaşan Zaharova, Rus barış güçlerinin Karabağ'da bulunmasına ilişkin Azerbaycan ile temasların hazırlandığını söyledi.
Finlandiya'da yeni seçilen Cumhurbaşkanı Alexander Stubb'ın, " Ukrayna'da savaş sonlandırılmadan Rusya ile yüksek düzeyde temasların gerçekleşmeyeceği" yönündeki açıklamasını değerlendiren Zaharova, Finlandiya'nın Rusya karşıtı siyaset izlediği ve bu nedenle ikili ilişkilerin kötüleştiğini belirterek, "İlişkilerimizin krizden çıkacağına dair bir beklentimiz yok." ifadesini kullandı.
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